16 générations d’iPhone, 3 éditions spéciales, 38 modèles au total… L’histoire de l’iPhone est riche. Certains modèles ont su marquer leur époque, d’autres ont été rapidement oubliés. Ce classement revient sur l’histoire de l’iPhone, subjectivement.

Mardi 12 septembre, Apple dévoilera l’iPhone 15. Un nom trompeur, puisqu’il ne s’agit pas de la 15ème génération d’iPhone, mais de la 17ème (les modèles « S » ont créé des décalages). Au total, depuis 2007 et le tout premier iPhone, Apple a commercialisé 38 modèles d’iPhone différents. Tous les propriétaires du smartphone d’Apple ont forcément leur chouchou, comme en témoignent les centaines de réponses que nous avons reçues sur X.

Quel est l’iPhone qui a le plus marqué son époque ? Quel est celui qui a le plus déçu ? Dans ce classement, Numerama revient sur l’histoire de l’iPhone, dans un ordre subjectif qui ne se prend pas trop au sérieux. Certains modèles font l’unanimité, d’autres divisent.

Le classement des meilleurs iPhone

1. iPhone 5s (2013)

L’iPhone 5s fait l’unanimité. Il s’agit du premier iPhone avec un capteur d’empreintes Touch ID, du premier iPhone avec de la 4G chez tous les opérateurs français et indéniablement du meilleur smartphone de son époque. L’iPhone 5s est resté pendant des années la référence à battre, de par sa polyvalence et sa qualité de conception. C’est aussi le dernier des petits iPhone (4 pouces), avant qu’Apple ne décide de voir plus grand. Le Mbappé des iPhone.

2. iPhone X (2017)

Sur le papier, l’iPhone X est perfectible. Il n’est pas le plus endurant des iPhone, son appareil photo était moins bon que celui des concurrents, il n’existait qu’en une seule taille et son prix minimal, de 1 159 euros, a fait mal. Pourtant, pour beaucoup, il est l’iPhone le plus emblématique de l’histoire. Il faut dire qu’avec son design bord à bord, son écran OLED, ses gestes à la place du bouton d’accueil et Face ID, il a montré la voie pour plusieurs années. L’iPhone X a marqué son époque.

3. iPhone 4 (2010)

L’iPhone 4 était le premier iPhone avec un nouveau design. Verre à l’arrière, bordures plates… Il a aussi amené la première puce Apple (l’A4) et le premier écran Retina, avec ses pixels invisibles, qui a changé l’industrie. On s’en souvient aussi pour ses nombreuses polémiques, comme l’Antennagate (avec la coque offerte par Apple) ou le prototype oublié dans un bar, qui avait beaucoup énervé la marque… Un smartphone d’anthologie.

L’iPhone 5s, l’iPhone X et l’iPhone 4. // Source : Numerama

4. iPhone 4s (2011)

Moins ambitieux que l’iPhone 4, l’iPhone 4s est malgré tout resté dans les mémoires. Plus rapide, meilleur en photo et, surtout, premier appareil d’Apple à embarquer l’assistant vocal Siri… Sans en faire trop, l’iPhone 4s est devenu un smartphone difficile à oublier.

5. iPhone (2007)

À jamais le premier. Comment oublier celui sans qui tout a commencé ? Alors certes, le premier iPhone peut sembler ridicule aujourd’hui (pas d’App Store, pas de fond d’écran, pas de copier-coller, pas de MMS, pas de 3G…), mais son design bicolore est encore reconnaissable 16 ans plus tard. Il s’agit d’un produit qui a provoqué une révolution sociétale, même David Pujadas en a parlé.

6. iPhone SE (2016)

Le premier iPhone « abordable » d’Apple. À 489 euros, l’iPhone SE a repris le design de l’iPhone 5s, avec une puce d’iPhone 6s. Un bon compromis, qui a permis aux amateurs des petits smartphones d’Apple de ne pas avoir à opter pour les grands modèles trop vite. Les futurs SE sont devenus plus grands et ont donc perdu une partie de leur public.

L’iPhone 4s, l’iPhone et l’iPhone SE. // Source : Numerama

7. iPhone 12 mini et 13 mini (2020 et 2021)

Après des années avec des grands smartphones, Apple a tenté de faire revenir les petits formats en 2020, avec l’iPhone 12 mini. Après deux générations qui n’ont pas vu les ventes décoller, Apple y a finalement renoncé. Une partie de sa clientèle continue de ne jurer que par le 13 mini aujourd’hui, avec la boule au ventre dès qu’elle pense à le remplacer par un modèle plus grand.

8. iPhone 11 Pro / 11 Pro Max (2019)

Après plusieurs années sans avancées majeures, Apple a fait un bon en avant avec l’iPhone 11 Pro, qui a fait de nets progrès en photo. Il s’agit aussi du dernier iPhone avec un design arrondi, avant le retour des bordures plates. C’est surtout pour son autonomie que l’on se souvient de l’iPhone 11 Pro, puisqu’il a battu des records en devenant le smartphone le plus endurant du marché. La fin d’un calvaire long de 12 ans pour les fans d’Apple, qui ont enfin pu vivre sans batterie externe.

9. iPhone 6 et iPhone 6 Plus (2014)

Début 2014, Apple était le seul constructeur du marché à ne proposer que des petits téléphones. Les iPhone 6 ont changé ça, avec deux tailles différentes (4,7 et 5,5 pouces, ce qui était immense à l’époque). Seul défaut : il vaut mieux ne pas s’assoir dessus, il se plie.

L’iPhone 12 mini, l’iPhone 11 Pro Max et l’iPhone 6 Plus. // Source : Numerama

10. iPhone 12 (2020)

Un iPhone au bon rapport qualité-prix avec un écran OLED, de la 5G (une première chez Apple !) et un nouveau design dans la lignée de celui de l’iPhone 5. Difficile de ne pas aimer le 12. L’iPhone « abordable » qui nous a réconcilié avec les iPhone « abordables ».

11. iPhone 12 Pro, 13 Pro et 14 Pro (2020, 2021 et 2022)

Trois pour le prix d’un. Dans la continuité de l’iPhone 11 Pro, Apple a amélioré sa gamme Pro avec des produits toujours plus endurants, encore meilleurs en photo, avec des écrans de folie et une puissance de feu. Trois générations dorées, déclinées en deux tailles (modèle Pro Max), avec pour bonne surprise la Dynamic Island, qui est apparue avec l’iPhone 14 Pro. Des appareils vraiment complets.

12. iPhone 5 (2012)

L’iPhone 5 est le premier iPhone avec un écran un peu plus grand (4 pouces au lieu de 3,5). Si l’iPhone 5s lui a volé sa place dans nos cœurs, puisqu’il était plus puissant et doté d’un capteur Touch ID, l’iPhone 5 a apporté un coup de frais à Apple. C’est aussi le premier iPhone avec un port Lightning jusqu’à, probablement, l’iPhone 15. Seul défaut : son coloris noir qui partait beaucoup trop vite.

La Dynamic Island, l’idée de génie d’Apple pour transformer une contrainte matérielle en un avantage logiciel. // Source : Numerama

13. iPhone 13 (2021)

En 13, l’iPhone 13. Sans doute un des iPhone grand public les plus complets, avec trop peu de différences avec le 13 Pro pour que l’on puisse ne pas le recommander. Même son successeur, l’iPhone 14, n’a pas fait mieux. Une valeur sûre !

14. iPhone 6s et 6s Plus (2015)

Pour une raison qui nous dépasse, l’iPhone 6s divise. Certains en font leur iPhone préféré (c’est un iPhone 6 amélioré, en même temps), d’autres le voient comme une génération inutile, avec une autonomie en baisse. Un bon iPhone de milieu de tableau.

15. iPhone SE (2020)

Un iPhone 8 avec la puce d’un iPhone 11, une seconde itération réussie de la formule imaginée en 2016. Un peu cher face à la concurrence sous Android, mais un produit convaincant pour les amoureux du bouton home.

L’iPhone 13 à gauche, l’iPhone 14 à droite. // Source : Anthony Wonner / Numerama

16. iPhone 3GS (2008)

Le troisième iPhone a apporté plein de choses intéressantes. Beaucoup plus rapide que les deux précédents modèles, doté d’une caméra capable de filmer et, surtout, premier iPhone avec du multitâche (grâce à la mise à jour iOS 4), le 3GS était une évolution intéressante. Mais l’iPhone 4 l’a rapidement rendu ringard.

17. iPhone XR (2018)

L’iPhone XR est un produit qui divise. Certains l’ont adoré pour ses couleurs, d’autres l’ont détesté à cause de son écran LCD et de ses grosses bordures. Il s’agissait tout de même d’un iPhone abordable pour l’époque, avec le design de l’iPhone X en un peu plus cheap, donc on ne peut pas ne pas l’aimer.

18. iPhone 11 (2019)

L’iPhone 11 est un iPhone XR amélioré. Il fait un peu mieux, mais conserve les mêmes défauts. Bof.

19. iPhone Xs et Xs Max (2018)

Comme l’iPhone X, l’iPhone Xs était perfectible. Mais contrairement à lui, il n’était pas révolutionnaire. Un iPhone que l’on a vite oublié, même si le modèle Xs Max était canon grâce à sa bonne autonomie.

L’iPhone 3GS, l’iPhone XR, l’iPhone 11 et l’iPhone XS. // Source : Numerama

20. iPhone 7 (2016)

L’iPhone 7 était un très bon smartphone, mais on sentait qu’Apple commençait à ralentir avant l’iPhone X l’année d’après. Il doit sa mauvaise place dans ce classement à sa déclinaison noir de jais, qui se rayait si vite qu’on n’osait pas le toucher. Aussi fragile que Neymar.

21. iPhone 3G (2008)

Instant confession : l’iPhone 3G est le premier iPhone de l’auteur de cet article. Difficile donc d’être trop méchant avec lui, même s’il faut reconnaître que son design en plastique et ses faibles nouveautés par rapport au premier iPhone n’ont pas marqué l’histoire. La 3G est sa seule vraie grosse nouveauté.

22. iPhone 8 et 8 Plus (2017)

Des iPhones nés démodés, dans l’ombre du X annoncé le même jour. Les iPhone 8 ne sont pas des mauvais iPhone, mais ils ne donnaient envie à personne face au nouveau monstre d’Apple.

L’iPhone 7 Jet Black, l’iPhone 3G et l’iPhone 8. // Source : Numerama

23. iPhone 14 et 14 Plus (2022)

Derniers iPhone en date, les iPhone 14 n’ont pas su se différencier de l’iPhone 13 (même leur puce n’a pas changé). Le 14 Plus a aussi raté sa cible, à cause de son tarif très élevé. Une génération un peu inutile, que l’on a hâte de voir remplacée.

24. iPhone SE (2022)

L’iPhone SE de 2022 se moque un peu du monde. Contrairement au modèle de 2020, il n’a pas changé de design. Sa seule nouveauté est sa puce plus puissante, avec une compatibilité 5G. Le reste est identique… en plus cher. Difficile de recommander un produit avec un design obsolète de 8 ans. Vivement le SE de 4ème génération.

25. iPhone 5c (2011)

Avec son iPhone 5c, Apple pensait pouvoir attaquer le secteur du milieu de gamme. Coloré et en plastique, avec une coque officielle avec des trous (quelle mauvaise idée), l’iPhone 5c a été un succès commercial, mais n’a jamais conquis les fans d’Apple. Il n’a jamais eu de successeur et le public l’a oublié.

La pire idée d’Apple : cette coque avec des trous. // Source : Numerama

Quelle place occuperont les iPhone 15 dans ce classement ? Réponse dans quelques semaines, quand nous les aurons testés.

