Les iPhone 13 Pro embarquent quelques nouveautés intrigantes par rapport aux modèles de l'année dernière. L'iPhone 12 est-il dépassé pour autant ? Absolument pas, comme on peut le voir dans notre comparatif.

Le 14 septembre 2021, Apple a officialisé ses tout nouveaux iPhone 13 Pro. Écran 120 Hz, puce A15, trois modules photo, les nouveaux fers de lance d’Apple ne font aucune concession technique. Pour des mobiles vendus à partir de 1 159 euros, on n’en attendait pas moins.

Si l’iPhone 12 Pro a officiellement disparu de la gamme Apple pour laisser sa place au 13 Pro, on retrouve encore le mobile chez la plupart des revendeurs et nul doute que de nombreux modèles d’occasion devraient arriver sur le marché bientôt. Voici en résumé les différences entre les flagship de l’année 2020 et 2021 si vous hésitez.

Un design similaire entre les 12 et 13 Pro

Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max ne bouleversent pas le langage esthétique d’Apple. Les mobiles ont le même design que ceux de la génération précédente, avec leurs bords biseautés et leurs écrans qui occupent quasiment toute la surface avant.

Les seules différences visibles sont l’encoche en haut de l’écran qui est plus étroite (20 % plus étroite pour être précis) et l’îlot photo au dos qui est plus encombrant sur la nouvelle génération de mobiles. Autrement, l’iPhone 13 Pro et 13 Pro Max gardent le même style et les mêmes dimensions d’écran (6,1 et 6,7 pouces respectivement).

Place au 120 Hz sur l’iPhone 13 Pro

Apple a cette année réservé une petite surprise à sa gamme « Pro » : l’arrivée de la technologie « ProMotion » qui peut faire varier le taux de rafraichissement de l’écran. Concrètement, cela signifie que l’écran des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max peut afficher plus d’images à la seconde pour une fluidité d’affichage améliorée. Quand le téléphone n’a pas besoin de faire défiler des millions de pixels, il peut aussi faire descendre le compteur des images par seconde pour économiser de la batterie.

Autrement, les dalles des iPhone 13 Pro n’offrent pas d’autres nouveautés par rapport à celles des 12 Pro. On retrouve la luminosité maximale annoncée de 1200 nits, le support du HDR 10 et du DolbyVision.

Des améliorations en photo

Sur la photo aussi, Apple a soigné ses iPhone 13 Pro. Les trois modules au dos ont été améliorés pour offrir une plus grande polyvalence photographique.

iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max Module grand-angle 12 Mpx, f/1.6, 26mm 12 Mpx, f/1.6, 26 mm + stabilisation mécanique 12 Mpx, f/1.5, 26 mm + stabilisation mécanique 12 Mpx, f/1.5, 26 mm + stabilisation mécanique Module ultra grand-angle 12 Mpx, f/2.4, 13mm 12 Mpx, f/2.4, 13mm 12 Mpx, f/1.8, 13mm 12 Mpx, f/1.8, 13 mm Module Zoom 12 Mpx, f/2.0, 52mm 12 Mpx, f/2.2, 65mm 12 Mpx, f/2.8, 77mm 12 Mpx, f/2.8, 77 mm

Comme on peut le voir, les 13 Pro et 13 Pro Max partagent maintenant la même fiche technique sur le volet photo. Les deux proposent de la stabilisation mécanique sur le capteur grand-angle, ce qui devrait améliorer vos clichés pris en basse luminosité. Sur la génération précédente, seul le modèle Max embarquait une telle stabilisation. Le capteur zoom a également une plus grande longueur focale et le grand-angle peut servir pour la macrophotographie.

En plus de ça, les iPhone 13 Pro embarquent le « Cinematic mode » qui vous permet de facilement faire des effets de caméra lorsque vous filmez. Les spécialistes de l’image pourront aussi profiter du format ProRes qui fournit plus de latitude pour la retouche de vidéo.

L’appareil photo avant n’a pas changé lui, tout comme le capteur LiDAR qui est encore là.

La puce A15 Bionic

Du côté de la performance, l’iPhone 13 Pro embarque la toute dernière puce Apple A15 Bionic qui fait forcément mieux que le modèle de l’année dernière. La A15 Bionic est supposément plus puissante et moins énergivore que la puce A14 de 2020.

Cependant, les différences devraient être ténues cette année. L’architecture des deux puces est la même et la finesse de gravure n’a pas évolué. Cela ne dit pas tout quant aux performances de l’appareil (le volet apprentissage machine est supposément mieux optimisé sur la puce A15 par exemple), mais ce n’est pas cet aspect qu’Apple met le plus en avant pour vendre son téléphone.

Des plus grosses batteries sur iPhone 13 Pro

Comme pour les iPhone 13 « standard », Apple a augmenté la capacité de la batterie de ses modèles Pro.

La batterie de l’iPhone 13 Pro devrait durer (selon Apple) en moyenne 1h30 de plus celle du 12 Pro.

Celle de l’iPhone 13 Pro Max promet 2 heures et demie d’autonomie en plus par rapport à celle du 12 Pro Max.

Avec l’ajout de l’écran ProMotion, Apple se devait de donner un petit coup de boost aux batteries de ses nouveaux iPhone. L’affichage 120 Hz peut se révéler gourmand en énergie.

Conclusion

La famille des iPhone 13 Pro apporte quelques nouveautés bienvenues à la gamme des iPhone. L’écran 120 Hz et la photographie macro sont déjà présents sur les smartphones de la concurrence depuis plusieurs années. Si l’on y ajoute les améliorations qu’Apple a apportées du côté de la vidéo, ces iPhone 13 Pro sont des produits intéressants pour les créateurs et créatrices de vidéo.

Est-il nécessaire pour autant de basculer sur l’iPhone 13 Pro si vous avez déjà un 12 Pro ? Probablement pas. Toutes ces petites améliorations sont appréciables, mais pas suffisantes pour remettre 1 000 et quelques euros dans un nouveau téléphone.

À moins que vous n’ayez absolument besoin des nouveautés présentées par Apple, vous pouvez vous éviter le renouvellement (la planète vous en remerciera). Et si vous hésitez avant l’achat, attendez quelques semaines : des iPhone 12 Pro d’occasion vont sûrement arriver pour des prix défiant toute concurrence. Vous pourrez faire votre choix à ce moment-là.

