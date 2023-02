Une eSIM est une carte SIM directement embarquée dans un terminal numérique, qui ne demande donc ni d’être ajoutée ni d’être changée. Elle s’active et se gère à distance.

Que signifie eSIM ?

eSIM est l’abréviation d’ « embedded SIM », ce qui, en français, peut se traduire par SIM intégrée ou SIM embarquée. Concrètement, une eSIM est une carte SIM intégrée d’office dans un appareil mobile. Comme elle est soudée sur la carte électronique de l’appareil, il n’y a pas besoin d’y rajouter de carte SIM classique. Son autre spécificité est qu’il est possible d’y intégrer les profils utilisateurs et les réglages des opérateurs correspondants à distance, via le réseau mobile.

À quoi sert une eSIM ?

La première carte eSIM date de mars 2016. Elle permet, en téléphonie, de se débarrasser des cartes SIM classiques, aussi bien que d’équiper des appareils dépourvus de cartes SIM jusque-là : des montres (trop petites pour supporter la moindre carte physique, même nano) ou des tablettes, ce qui lui donne un usage direct dans l’expansion de l’internet des objets.

Quelles sont les différences entre la carte SIM et l’eSIM ?

Si la carte SIM est vendue par un opérateur, l’eSIM peut être multiopérateur — tant que le constructeur le décide. L’eSIM a d’ailleurs été une pierre de plus dans le jardin des opérateurs, qui, s’ils étaient autrefois détenteurs d’un pouvoir hégémonique sur les technologies de la communication, sont toujours plus concurrencés par les constructeurs.



Les différentes cartes SIM, dont l’eSIM. // Source : Adèle Foehrenbacher pour Numerama

Pour l’utilisateur, elle permet surtout d’acheter son terminal et de remplacer l’étape achat et insertion de la carte SIM par celle du téléchargement direct des données opérateur sur son appareil. En principe, l’eSIM permet aussi de multiplier le nombre d’objets connectés rattachés à une seule offre et un seul numéro mobile. De fait, ce type d’usage est pour l’instant réservé au rattachement de montres connectées à un numéro déjà utilisé sur un smartphone. Dans le futur, cela pourrait s’élargir à des tablettes ou des ordinateurs de bord de voitures.

Quels sont les smartphones compatibles avec l’eSIM ?

Un nombre croissant de smartphones est équipé d’eSIM — une soixantaine de constructeurs les avait intégrées dès 2017. Cependant, pour que celles-ci soient utilisables, il fallait encore que les opérateurs proposent des offres compatibles. Orange a, par exemple, commencé par réserver la fonction eSIM aux objets connectés autres que téléphones, avant d’élargir à tous les appareils en 2019. L’entreprise a été suivie par SFR et Bouygues Telecom en 2020, même si les trois restreignent encore l’accès à des clients existants, ayant commencé par s’abonner avec une carte SIM physique.

Aujourd’hui, en France, les mobiles haut de gamme l’embarquent, le plus souvent de concert avec un emplacement pour une nano SIM, de sorte à faciliter la transition. En pratique, voici quelques-uns des smartphones équipés :

Aujourd’hui, en France, tous les opérateurs historiques et leurs branches moins chères (Sosh chez Orange, B&You pour Bouygues, Red by SFR) proposent des options eSIM.

