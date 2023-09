Avec ses bordures d’écran d’une finesse record, son design en titane, son appareil photo avec un zoom optique x5, son port USB-C 3.2 Gen 2 et son nouveau bouton « Action » personnalisable, l’iPhone 15 Pro Max est sans le moindre doute le smartphone le plus premium de l’histoire. Quelques améliorations sont encore souhaitables, mais Apple s’approche plus que jamais de l’irréprochable.

L’iPhone 15 Pro Max ne s’appelle pas iPhone 15 Ultra, mais il aurait pu.

Dans un marché du smartphone en fort ralentissement, Apple sort en septembre 2023 ce qui est sans doute un des appareils les plus aboutis à ce jour, grâce à sa qualité de finition, sa polyvalence à toute épreuve et son appartenance à l’écosystème Apple, qui lui garantissent déjà un grand succès. Si la liste des nouveautés de l’iPhone 15 Pro Max n’est pas assez grande pour tenter la majorité des propriétaires d’un iPhone 14 Pro Max, la réalité est qu’Apple s’adresse avec son nouveau smartphone vedette à la plupart des requêtes des utilisateurs. USB-C, zoom périscopique, baisse du poids, stockage minimal en hausse… Le 15 Pro Max est une génération de correction, qui s’accompagne même d’une rare baisse les prix (1 479 euros pour 256 Go, au lieu de 1 609 euros l’an passé).

Dans la foulée de l’annonce des iPhone 15, Numerama a eu la possibilité de tester le nouveau smartphone d’Apple pendant plusieurs jours, en avant-première. Le titane est-il un bon choix ? Le zoom x5 d’Apple vaut-il le zoom x10 de Samsung ? L’autonomie remonte-t-elle après un 14 Pro Max moins coriace que ses prédécesseurs ? L’A17 Pro est-il la révolution promise ? Voici notre test de ce qui s’annonce comme la nouvelle référence du marché du smartphone.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

9/10 Apple iPhone 15 Pro Max 1 479 € sur Cdiscount 1 479 € sur Fnac Points forts Le titane est formidable et léger

Le zoom x5 est une vraie nouveauté, avec des résultats plaisants à x25

Module caméra enfin polyvalent !

Le bouton Action est plus pratique que l’ancien interrupteur

Enfin de l’USB-C sur un iPhone, enfin

Le prix, en baisse, avec 256 Go au minimum Points faibles Attention, ça chauffe

L’autonomie reste moins bonne que sur les 11, 12 et 13 Pro Max

Le titane allège l’iPhone et renforce le positionnement luxueux d’Apple

À la première utilisation d’un iPhone 15 Pro Max, toutes les personnes qui ont déjà possédé un « grand iPhone » (6,7 pouces) devraient apprécier son nouveau poids. Le terminal d’Apple a fait un régime, puisqu’il affiche 221 grammes sur la balance au lieu de 240 pour le 14 Pro Max. Un écart faible en théorie, beaucoup plus important en vrai. La sensation procurée par le titane, l’inertie des composants internes et les nouveaux bords légèrement arrondis, sans que ce soit suffisamment visible pour que l’on puisse parler d’un nouveau design, contribuent à améliorer la prise en main.

Si la première impression est forcément plaisante, le sentiment de légèreté s’essouffle logiquement sur plusieurs jours. On s’habitue vite au poids du 15 Pro Max qui, avec une coque, retrouve finalement le poids de son prédécesseur. Toujours est-il qu’il s’agit d’une perte de masse notable, qui va vraiment dans le bon sens.

Le titane de l’iPhone 15 Pro Max (à droite), à côté de l’acier brillant de l’iPhone 14 Pro Max (à gauche). // Source : Thomas Ancelle / Numerama

En choisissant le titane comme remplaçant de l’acier inoxydable, comme sur la Watch Ultra, Apple réussit deux prouesses et prend un risque.

Côté positif, le titane est plus luxueux, ce qui devrait pousser encore plus de clients vers les modèles Pro en 2023 et 2024 (une stratégie élitiste que seul Apple peut se permettre) et le titane marque beaucoup moins les traces de doigts (on en voit avec les doigts mouillés, mais sensiblement moins que sur l’acier).

Côté négatif, le titane chauffe beaucoup plus facilement que l’acier ou que l’aluminium, ce qui fait que la température parfois bouillante de la puce A17 Pro se répand rapidement tout autour de l’appareil. Nous n’avons pas été trop gênés durant notre première semaine de test, mais en sera-t-il de même sous 35 degrés l’été ? Une coque de protection pourrait devenir indispensable pour rendre l’utilisation de l’iPhone 15 Pro Max agréable à la plage, au risque de cacher son design, entre technologie et bijouterie.

En main, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max semblent très légers. Une vraie réussite de cette génération. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Le zoom x5 est l’attraction principale de l’iPhone 15 Pro Max

Comme souvent ces dernières années, Apple mise sur l’appareil photo. Comme nous le confiait récemment Jon McCormack, vice-président en charge de l’ingénierie logicielle photo chez Apple, à Numerama : en 2023, « vous ne pouvez plus séparer l’appareil photo de l’iPhone ». Difficile de lui donner tort, il s’agit sans doute de l’aspect le plus technique de l’iPhone 15 Pro Max (mais aussi du plus enthousiasmant !)

Pour aller plus loin Pourquoi l’iPhone 15 a un zoom x5 plutôt que x10 ? Apple livre ses secrets photographiques

Comme les autres iPhone 15, l’iPhone 15 Pro Max inaugure plusieurs nouveautés chez Apple. Capteur de 48 Mpix plus grand, enregistrement par défaut des images en 24 Mpix, mode 48 Mpix sans ProRAW (HEIF Max), nouveau revêtement contre les lens flare, mode portrait qui s’active automatiquement, possibilité de changer la mise au point d’une photo après l’avoir prise, minicarte pour stabiliser plus facilement sa main quand on zoome au-dessus de x8… Il y a du neuf sur cette nouvelle génération.

Dès que l’on dépasse le zoom x8, l’iPhone 15 Pro Max affiche une mini-carte dans un coin de l’écran, pour aider à se stabiliser. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Pour appuyer toutes ces nouvelles fonctionnalités, l’iPhone 15 Pro Max dispose d’un triple module caméra remanié. On a toujours un capteur principal de 48 Mpix (ouverture f/1.78, équivalent 24 mm) et un capteur de 13 Mpix dédié à l’ultra grand-angle (f/2.2, équivalent 13 mm), mais la nouveauté la plus importante est l’arrivée d’un module périscopique avec un zoom optique x5 (12 Mpix, f/2.8, équivalent 120 mm). Une vraie évolution par rapport au téléobjectif classique x3 (77 mm) des modèles précédents.

Ce « tétraprisme », comme Apple l’appelle, utilise une architecture semblable à celle aperçue chez Samsung, Huawei ou Google auparavant. La lumière est reflétée plusieurs fois, afin d’éloigner le capteur et de lui permettre de voir plus loin. Cela confère à l’iPhone 15 Pro Max une vision à longue distance inédite pour un iPhone, qui nous a évidemment grandement amusé pendant nos premiers jours de test.

Jusqu’en x10, la qualité de l’iPhone est parfaite. Au-delà, on perd en qualité, mais les capacités restent infiniment supérieures à ce que proposaient les anciens iPhone. // Source : Numerama

Dans certains cas, les algorithmes d’Apple fonctionnent très bien. La qualité en x25 est ici très bonne, on peut lire des détails de très loin. // Source : Numerama

Photo prise avec le zoom x5. Le résultat est digne d’un capteur principal. // Source : Numerama

Notre constat est le suivant : le zoom x5 est LA nouveauté de l’iPhone 15 Pro Max, puisqu’il offre au smartphone d’Apple des capacités inédites et longuement souhaitées. Le choix d’une ouverture f/2.8 paye, puisque le zoom x5 d’Apple s’en sort remarquablement bien en basses lumières, là où d’autres modules périscopiques concurrents ont tendance à décliner rapidement (avec une petite ouverture f/4.9, le zoom de Samsung a logiquement du mal la nuit, mais il voit deux fois plus loin). La stabilisation est aussi au rendez-vous, en grande partie grâce à la mini-carte qui aide à savoir où on zoome. Apple réussit haut la main son premier périscope : l’iPhone 15 Pro Max est le premier smartphone capable de prendre des photos de loin en vacances, au stade ou tout simplement dans la rue. Les propriétaires d’un iPhone peuvent enfin arrêter de jalouser les utilisateurs d’un S23 Ultra (s’ils sont prêts à mettre le prix, puisque le petit 15 Pro en est privé).

Et le zoom numérique x25 de l’iPhone dans tout ça ? Ici, Apple a peut-être été trop timide. Le zoom x100 de Samsung propose parfois des photos d’une qualité supérieure à celle du zoom numérique d’Apple, qui voit pourtant 4 fois moins loin. Apple peut sans doute l’améliorer algorithmiquement. Par exemple, le texte apparaît souvent pixelisé en x25, alors que le zoom x100 de Samsung complète les pixels manquants pour rendre l’image nette. Apple pourrait faire de même et pourquoi pas passer à x30 ou x40, pour rendre son iPhone encore meilleur.

Le zoom x25 sur la poule n’est pas bon quand on regarde les détails, mais le x5 s’en sort une nouvelle fois super bien. // Source : Numerama

Le mode portrait semble encore meilleur qu’auparavant. Le bokeh a été ajouté a posteri, grâce au nouveau mode. // Source : Numerama

Sur cette image, le texte semble pixelisé quand on zoome dessus. Pourquoi Apple ne complète pas les pixels, pour donner l’illusion qu’il est parfaitement net ? // Source : Numerama

Enfin, nous voulions aussi évoquer les 7 équivalents de distance focale mis en avant par Apple, qui a peut-être poussé son marketing un peu trop loin. La marque vante les 7 capacités de zoom de son iPhone 15 Pro Max, à savoir macro, 13 mm (x.0,5), 24 mm (x1), 28 mm (x1,2), 35 mm (x1,5), 48 mm (x2) et 120 mm (x5).

Les focales mises en avant par Apple + le zoom x25. En réalité, l’iPhone n’a que trois objectifs. // Source : Numerama

Ne vous faites pas avoir, les trois distances focales de l’iPhone 15 Pro Max sont 13 mm, 24 mm et 120 mm. Le reste a été choisi arbitrairement par Apple pour refléter des focales appréciées des photographes, mais ne correspond en réalité qu’à des zooms numériques (qui sont très bons d’ailleurs, mais qui n’utilisent pas leurs propres modules). Il est plaisant d’avoir un x2 rapidement accessible grâce au capteur de 48 Mpix (Apple fait un crop de 12 Mpix au milieu du capteur), mais ce n’est pas un vrai zoom.

D’ailleurs, les métadonnées présentent le zoom x25 comme un équivalent 667 mm, ce qui correspond plutôt à un zoom 27,7… Apple a-t-il faussement arrondi son zoom maximal ?

Photo nocturne prise avec le mode nuit de l’iPhone 15 Pro Max (8 secondes de pose à main levée). On voit les étoiles. // Source : Numerama

La qualité nocturne du zoom x5 est plutôt bonne. // Source : Numerama

Malgré ces quelques remarques, l’appareil photo de l’iPhone 15 Pro Max apparaît comme une de ses grosses réussites, si ce n’est la plus grande. Apple a souvent été le meilleur sur certains points, mais absent sur d’autres, il rattrape aujourd’hui la polyvalence de ses concurrents.

Le bouton Action, essayé et adopté

Dans un autre registre, l’iPhone 15 Pro Max introduit un nouveau bouton nommé Action. Ce remplaçant de l’interrupteur sonnerie/silencieux, abandonné après 16 ans parce que pas assez utilisé, permet à l’utilisateur de créer un usage sur mesure :

Le mode silence/sonnerie, le comportement par défaut.

Le choix d’un mode de concentration (Ne pas déranger, Repos ou le mode de son choix).

L’appareil photo (photo, selfie, vidéo, portrait ou portrait selfie).

Allumer/éteindre la lampe torche.

Lancer un enregistrement vocal.

Activer la loupe, pour agrandir un bout de l’écran.

Le raccourci de son choix, ce qui permet par exemple d’ouvrir une application, d’allumer une ampoule ou d’appeler quelqu’un. Une option qui ouvre toutes les possibilités.

Un réglage d’accessibilité (AssistiveTouch, sous-titres en direct, etc.)

Rien du tout, pour désactiver le bouton.

Le bouton Action de l’iPhone 15 Pro Max est discret. Appuyer dessus par erreur ne fait rien, il faut le maintenir enfoncé. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

En toute franchise, l’adaptation n’est pas évidente. Pendant nos 48 premières heures avec l’iPhone 15 Pro Max, nous avons souvent donné des coups dans son bouton Action en pensant déclencher l’interrupteur sonnerie/silencieux. Pas par manque (il se cache désormais dans le centre de contrôle), mais par habitude. Nous avons choisi de confier à notre bouton Action la mission de l’appareil photo (pour le déclencher en le maintenant enfoncé et pour prendre des photos en le touchant), mais nous avons conservé la fâcheuse habitude de lancer l’appareil photo de l’écran de verrouillage pendant plusieurs heures… Au bout d’un certain temps, comme par magie, le bouton Action est devenu une habitude. Adieu l’écran tactile pour lancer la caméra, tout se fait depuis la touche dédiée.

Que dire de plus sur le bouton Action, si ce n’est qu’il fait très bien son job ? On aurait aimé d’autres options (bloquer la rotation de l’écran par exemple, comme l’interrupteur des anciens iPad), changer d’action en fonction de l’heure de la journée ou remplacer les raccourcis tactiles de l’écran de verrouillage, pour ne pas faire doublon, mais Apple finira certainement par ajouter ces options.

Les réglages du bouton Action sont splendides. // Source : Numerama

De l’USB-C dans un iPhone, avec 8 ans de retard

Dans un monde idéal, l’iPhone 6s aurait été le premier iPhone avec un port USB-C, en même temps que le MacBook de 2015. À cette époque, Apple était devenu le premier constructeur majeur à utiliser le connecteur universel, toujours utile pour la recharge, le transfert de données et la connexion d’accessoires. Malheureusement, Apple s’est entêté et a défendu son Lightning jusqu’au bout, tout en étendant graduellement le territoire de l’USB-C à l’iPad et à l’Apple TV. Comme s’il se savait condamné à un jour céder.

Sous la pression de l’Union européenne, l’iPhone 15 Pro Max dit au revoir au Lightning après 11 ans d’activité. Il intègre un port USB 3.2 Gen 2 capable d’un débit maximal de 10 Gbps, même s’il est livré avec un câble USB 2.0 (480 Mpbs). Un choix regrettable, puisqu’Apple aurait pu faire l’effort de fournir un câble conçu pour un usage futur à tous ses utilisateurs.

À gauche, le Lightning du 14 Pro Max. À droite, l’USB-C du 15 Pro Max. Subtil, mais important. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Quoiqu’il en soit, l’USB-C est une excellente nouvelle pour l’universalité de la recharge (fini les câbles USB-C et Lightning qui s’alternent en fonction de l’appareil que l’on recharge), permet à l’iPhone de recharger d’autres appareils (on aime le fait que l’iPhone le plus chargé recharge celui avec le moins de batterie) et supporte de nombreux accessoires sans adaptateur, comme des clés USB, des disques dur, des claviers ou des manettes de jeu. La sortie HDMI passe aussi à la définition 4K, ce qui peut faire de l’iPhone un super appareil pour regarder un film ou jouer en déplacement à l’hôtel. Prochain étape : un mode Stage Manager, pour transformer son iPhone en mini-Mac.

Recharger des AirPods Pro avec un iPhone, c’est désormais possible. Les réglages de la batterie mentionnent des « Accessoires USB-C ». // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Autre chose cool : l’iPhone 15 Pro Max fait un bond en avant au niveau du partage de connexion. Il supporte le Wi-Fi 6E, ce qui permet d’offrir beaucoup plus de débit avec un appareil compatible, et peut agir en tant que routeur Ethernet une fois connecté à un Mac avec un câble USB C 3.2 Gen 2. On a dépassé les 80 Mo/s sur le téléchargement d’un film en 5G grâce au câble, ce qui forcément plaisant, mais pas forcément utile vu les débits modernes du Wi-Fi, déjà largement supérieurs à ceux du Lightning ou de l’USB 2.0.

Pour celles et ceux qui ne veulent pas de l’USB-C, il y a bien sûr la recharge sans-fil. L’iPhone 15 Pro Max supporte tous les chargeurs sans-fil standardisés et MagSafe. Le Qi2, nouveau standard inspiré du MagSafe, arrivera aussi prochainement.

La puce A17 Pro ne change rien à la batterie et c’est dommage

La puce A17 Pro de l’iPhone est gravée en 3 nm, une première dans l’industrie du smartphone. Pendant des années, la rumeur d’une puce Apple/TSMC gravée en 3 nm avait fait imaginer d’immenses prouesses technologiques à venir, comme une amélioration notable de l’autonomie et des performances en forte hausse. Ce n’est pas la voie qu’a choisie Apple.

En gravant sa puce en 3 nm plutôt qu’en 4, Apple a choisi de mieux « optimiser » l’espace de son processeur. Sur le papier, l’A17 Pro partage beaucoup avec l’A16 Bionic de l’année dernière. Ça n’a rien d’étonnant, puisqu’il s’agit d’une version miniaturisée du modèle de l’année dernière. L’espace disponible a été consacré au GPU, désormais capable de ray-tracing, au Neural Engine (NPU), au streaming (support du codec AV1) et à l’USB 3.2 Gen 2. Un article sur Numerama décortique les promesses de cette puce.

Pour aller plus loin A17 Pro de l’iPhone 15 Pro : la première puce 3 nm est pleine de promesses

Sans surprise donc, il n’y a pas d’écart au niveau de l’autonomie. À vrai dire, entre le 14 Pro Max et le 15 Pro Max, nous sommes arrivés à la conclusion qu’Apple proposait exactement de la même chose. Le nouveau smartphone vedette d’Apple est endurant, mais l’est moins que les 11 Pro Max, 12 Pro Max et 13 Pro Max, qui faisaient beaucoup mieux que le modèle de l’année dernière. Avec une utilisation intensive, mais normale, il termine la journée autour des 10-15 %. Avec une utilisation plus extrême, en prenant beaucoup de photos au soleil, il faut impérativement le recharger avant la fin de la journée (vers 18-19 heures). Nos espoirs d’un iPhone capable de tenir deux jours, y compris en vacances, attendront l’année prochaine !

La qualité graphique de l’iPhone 15 Pro Max est somptueuse, mais a-t-on envie de jouer des heures sur un écran de 6,7 pouces ? // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Avec sa nouvelle puce A17 Pro, Apple prépare sans doute le terrain pour de futures innovations. Comment ne pas imaginer le GPU et le NPU servir les prétentions d’Apple en matière d’intelligence artificielle générative ? On note aussi le support de Thread, la technologie réseau basse consommation dédiée à la maison connectée. C’est une première, qui suggère que l’iPhone aura une place plus importante dans l’écosystème Matter du futur.

Toujours un écran ultra-lumineux

Point aussi important, mais pas nouveau, l’écran de l’iPhone 15 Pro Max. Il fait toujours 6,7 pouces, il est toujours super lumineux, il supporte toujours la technologie ProMotion (1-120 Hz) et il supporte toujours l’écran toujours allumé, pour voir l’heure tout le temps. Des caractéristiques d’exception, mais qui jouent sans doute sur son autonomie… On se consolera avec ses bordures plus fines, peu visibles au départ, mais dont on se rend compte dès que l’on rebascule sur un ancien iPhone.

Autre nouveauté : une nouvelle puce Ultra Wide-Band pour localiser des amis au dixième de mètre près. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Un peu plus facile à réparer (et moins cher)

Dernier point que nous souhaitions mettre en avant : Apple fait des efforts au niveau de la réparabilité, alors que l’Union européenne insiste de plus en plus sur ce point. Le dos de l’iPhone 15 Pro Max peut être réparé indépendamment du reste, ce qui permet de le réparer pour 229 euros, contre 669 euros auparavant (il fallait tout démonter). Une bonne chose, même s’il vaut tout de même mieux éviter de le faire tomber.

Le verdict 9/10 Apple iPhone 15 Pro Max Voir la fiche 1 479 € sur Cdiscount 1 479 € sur Fnac On a aimé Le titane est formidable et léger

Le zoom x5 est une vraie nouveauté, avec des résultats plaisants à x25

Module caméra enfin polyvalent !

Le bouton Action est plus pratique que l’ancien interrupteur

Enfin de l’USB-C sur un iPhone, enfin

Le prix, en baisse, avec 256 Go au minimum On a moins aimé Attention, ça chauffe

L’autonomie reste moins bonne que sur les 11, 12 et 13 Pro Max On moque souvent Apple quand il présente son dernier iPhone comme « le meilleur iPhone jamais créé », mais l’iPhone 15 Pro Max est bel et bien le meilleur iPhone jamais créé. Pour la première fois, un smartphone Apple dispose d’une polyvalence photo d’exception, qui lui permet de ne pas rougir face à la concurrence Android haut de gamme. Le zoom x5 de l’iPhone 15 Pro Max est très réussi et, si Apple améliore encore plus ses algorithmes numériques, pourraient faire de la photo de loin un des points forts de l’iPhone. Pour la première fois aussi, un iPhone se recharge avec un port USB-C. Fini les galères de câble, fini les accessoires incompatibles… Apple ouvre enfin la porte à un monde où tout est plus universel. Enfin, l’iPhone 15 Pro Max est aussi un appareil plus luxueux et plus agréable au quotidien, grâce à ses bords légèrement incurvés en titane, qui l’améliorent en tous points. Toutes ces caractéristiques, en plus de son super écran, de ses performances redoutables et son autonomie relativement très bonne (gare à ne pas trop en abuser en vacances) en font un des meilleurs smartphones du marché, sans bémol majeur. La preuve que même Apple peut monter en gamme.

Prix et disponibilité

L’iPhone 15 Pro Max est commercialisé à partir de 1 479 euros (256 Go) le 22 septembre. Des versions avec 512 Go (1 729 euros) et 1 To (1 979 euros) sont aussi en vente. Quatre coloris inspirés du titane sont proposés par Apple, le nôtre est le « Titane naturel ».