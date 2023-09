L’iPhone 15 Pro est le smartphone des compromis. Il est plus léger que l’iPhone 15 Pro Max, mais moins complet. Il est mieux équipé que l’iPhone 15, mais plus cher… Que faut-il penser de ce modèle qu’Apple semble moins valoriser que les années précédentes ?

Sur le papier, l’iPhone 15 Pro est le mal aimé d’Apple. À 1 229 euros, prix d’entrée, il souffre de ses différences avec l’iPhone 15 Pro Max (comme le zoom x5 et le stockage à 128 Go) et n’est pas aussi bon marché que son petit frère, l’iPhone 15.

Pourquoi choisir cet iPhone ? Spoiler : l’iPhone 15 Pro est la porte d’entrée vers un écran 120 Hz, un module caméra haut de gamme et un processeur de dernière génération, le tout dans une diagonale mesurée. Mais est-ce suffisant pour en faire l’iPhone qu’il faut choisir en 2023 ?

8/10 Apple iPhone 15 Pro 1 229 € sur Cdiscount 1 204 € sur Rakuten Marketplace Points forts USB-C

Le prix très honnête cette année

Le package Pro : caméras, écran 120 hz, processeur, etc. Points faibles Moins innovant que l’iPhone 15 Pro Max

Beaucoup plus cher que l’iPhone 15

Le titane, ça chauffe un peu

Design de l’iPhone 15 Pro : notre avis sur la génération titane

Comme l’iPhone 15 Pro Max, la star d’Apple cette génération, l’iPhone 15 Pro adopte le look titane. On se retrouve avec un appareil de toute beauté aux contours en titane brossé, qu’on regrette immédiatement d’avoir à recouvrir d’une coque. Le résultat est magnifique et même si le titane est moins repérable sur la version bleue du smartphone, c’est un effet visuel et au toucher jamais vu dans l’industrie du smartphone.

Avec son écran de 6,1 pouces, l’iPhone 15 Pro parvient à descendre à 187 grammes, soit 19 grammes de moins que l’iPhone 14 Pro. Cela peut paraître anecdotique, mais donnez un iPhone 15 Pro à n’importe qui et sa première réaction sera de dire qu’il est léger. Et c’est vrai. En mains, on sent tout de suite que le titane a fait valoir ses qualités et notamment sa légèreté. Même constat dans la poche, où l’appareil reste le plus souvent. Comme les technologies les plus en avance, l’iPhone 15 Pro se fait facilement oublier.

iPhone 15 Pro Max et iPhone 15 Pro : la tranche en titane // Source : Thomas Ancelle / Numerama

C’est aussi le smartphone Pro de la mesure. L’iPhone 15 Pro n’est pas trop grand en main, ce qui permet de réaliser toutes les actions sans avoir à utiliser les deux mains. Un avantage certain sur son grand-frère, quand on met bout à bout tout ce qu’on fait aujourd’hui avec un tel appareil : photographie, paiement sans contact, guidage GPS sur un vélo, mesures et captations dans l’espace… autant de situations où le côté compact de l’appareil améliore l’expérience. Il perd bien entendu en confort strictement visuel par rapport au Pro Max : avec 0,6 pouce de plus, le plus grand des iPhone est le roi des films à emporter ou des interfaces tactiles pour jouer.

Malgré deux changements majeurs par rapport à l’iPhone 14 Pro (bouton d’action et port USB-C), l’iPhone 15 Pro reste un iPhone Pro. Le design conçu avec l’iPhone 12 s’est affiné, les bords se sont rétrécis, mais nous sommes encore en 2023 dans une itération d’un format éprouvé. Tellement efficace, au demeurant, qu’il serait idiot de le changer.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

L’USB-C, une transition parfois difficile, mais tellement souhaitable

Si j’avais à donner un conseil aux acheteurs potentiels d’iPhone en 2023, ce serait le suivant sans hésiter : « n’achetez pas un iPhone qui n’est pas USB-C ». Et pourtant en deux week-ends en famille, j’ai pu voir que la transition ne serait peut-être pas si douce. Premier exemple : dans une famille 100 % iPhone mais qui n’a pas d’autres produits Apple et n’est pas particulièrement fan de technologies, le câble USB-C n’existe pas.

« Tout le monde a un câble USB-C ! » Eh bien non. Cela va nécessiter une transition pour rééquiper les différentes pièces, les tables de nuit et autres prises allume-cigare des voitures. En revanche, l’USB-C est tellement massivement utilisé qu’on le retrouve à peu près n’importe où de nos jours. J’avais oublié mon câble et je ne pouvais pas compter sur mes hôtes, mais j’ai quand même dégotté un câble USB-C dans le sac de mon compresseur à air. Oui, même lui se charge en USB-C. Et ce câble a chargé mon iPhone.

Avec l’iPhone 15, l’ère du câble unique arrive // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Deuxième exemple : on a tendance à ricaner quand on croise ces articles de presse américaine sur les collégiens et lycéens qui vouent un véritable culte à la bulle bleue — celle d’iMessage, opposée à la bulle verte des smartphones Android. J’ai entendu d’une ado française croisée dans un Apple Store qu’elle ne « voulait pas d’iPhone 15 pour pas avoir le chargeur Android ». « J’aime bien être unique », poursuit-elle. À l’heure où les smartphones sont les piliers centraux de la vie des adolescents, on aurait tort de croire qu’ils ne forgent pas, aussi, leur identité — ou la reflètent. Quand nous voyons, du haut de nos besoins professionnels et de notre culture trop rationnelle une avancée majeure, ils peuvent y voir une sorte de perte. J’ai la conviction qu’elle ne durera pas plus d’une génération.

L’USB-C est sans nul doute un port paré pour l’avenir. Quand Apple l’a démocratisé de force avec ses MacBook dénués d’autres ports, la presse était sceptique. Mais quelques 8 ans plus tard, plus personne ne questionne cette transition, suivie par les constructeurs Android et par à peu près tous les objets tech de ces 5 dernières années. L’Europe a posé ses exigences dans un marché qui était en réalité déjà bien homogène — elles ont, au mieux, permis de mettre une deadline aux derniers réfractaires. Apple, précurseur, en faisait ironiquement partie.

C’est en substance le point essentiel de changement par rapport à la génération précédente (et grâce à la vitesse du port USB-C présent sur la version Pro, il donne vraiment ses lettres de noblesse à la gamme, notamment pour les photographes et vidéastes).

Bouton action, autonomie et A17 Pro : les autres nouveautés

Le bouton Action est aussi un petit plus sympathique et saura trouver des adeptes, mais il ne justifie pas (encore) l’achat d’un iPhone en version Pro. On aime l’utiliser comme un obturateur pour l’appareil photo et l’utiliser pour lancer l’application permettant de capturer les instants en un geste.

iPhone 15 Pro Max et iPhone 15 arborent tous les deux un nouveau bouton nommé « Action ». Game changer ? // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Comme souvent avec les nouveaux outils, ce sont les utilisateurs qui définissent les usages et des possibilités avancées émergent déjà : on peut utiliser ce bouton pour lancer un raccourci qui permet par exemple d’afficher une liste d’actions. Le bouton Action devient donc un bouton ouvrant de multiples opportunités de simplifier sa vie. Ce genre de gadgets trouvera aussi des usages professionnels, pour automatiser des tâches et la possibilité de le lier aux Raccourcis est le véritable game changer.

Côté batterie, beaucoup a été dit sur la baisse de l’autonomie des iPhone récents. Après les prouesses de la génération 12, Apple n’a pas forcément fini la course sur le podium tous les ans. Cette année, l’ajout du titane ajoute une dimension chauffe à l’ensemble. Mon expérience sur l’iPhone 15 Pro n’est pas conforme à certains tweets et autres publications qu’on peut lire sur le web.

Les premiers jours de configuration, en revenant d’une sauvegarde iCloud que je tiens depuis le 6s, j’ai effectivement eu un iPhone 15 Pro plutôt chaud en permanence (sans être brûlant) et avec une autonomie d’une journée tassée. Une semaine plus tard, les tâches de fonds étant terminées, l’iPhone 15 Pro a pris un rythme de croisière : il chauffe toujours un peu en charge (mais je ne le touche pas a priori), beaucoup moins en main et surtout, il est capable de tenir une journée complète d’usage normal et une nuit sans s’éteindre. Au matin, l’appareil était à 2 % — le mode économie d’énergie n’a pas été activé. En bref, l’autonomie finit par être comparable à celle d’un 14 Pro ou d’un 13 Pro et l’accès démocratisé à une prise — et aux chargeurs USB-C — font que le sujet n’est pas forcément un problème.

Au-delà de cela, et du processeur A17 Pro capable de soutenir tous ces calculs, faire tourner des jeux vidéo en local et propulser, par sa puissance, l’avenir en réalité mixte, il faut reconnaître que l’iPhone 15 Pro ne procure pas un sentiment profond de nouveauté à l’usage. Une fois le bouton action configuré, on se retrouve avec la formule magique « haut de gamme » d’Apple, qui marche très bien, mais qui marchait de la même manière il y a trois générations.

En photo et vidéo : l’iPhone 15 Pro est une star, mais sans paillettes

Numerama compresse ses photos pour que la page se charge plus vite, entraînant une perte de qualité.

Et peut-être que ce sentiment de déjà-vu vient du fait que l’iPhone 15 Pro n’a pas le gadget de la rentrée. Apple segmente désormais son haut de gamme, au grand dam des amateurs de petites diagonales (moi). Il faut l’excellent iPhone 15 Pro Max pour profiter du zoom x5, quand l’iPhone 15 Pro reproduit presque à l’identique les avancées de l’iPhone 14 Pro. Un capteur grand-angle « 1x » 24 mm de 48 Mpx est associé à un très grand-angle « 0,5x » de 12 Mpx et un zoom « 3x » de 12 Mpx également. Un zoom logiciel dans la photo de 48 Mpx permet à Apple de simuler un « x2 », autrement dit le zoom 50 mm (48 mm ici) si apprécié des photographes.

Les niveaux de zoom de l’iPhone 15 Pro en intérieur

Le mode ultra grand-angle de l’iPhone 15 Pro

Le grand-angle de l’iPhone 15 Pro

Le Zoom x3 de l’iPhone 15 Pro

Le zoom numérique x15 de l’iPhone 15 Pro

Grand-angle Gros zoom

Grand-angle Mode macro

Le grand-angle de l’iPhone 15 Pro dans de mauvaises conditions de luminosité

Pluton en mode portrait zoom x3 de l’iPhone 15 Pro

Nix en mauvaise luminosité et en action à l’iPhone 15 Pro

Le zoom x3 sur une toile Le zoom x15

La gestion du HDR de l’iPhone 15 Pro

Le grand-angle en extérieur, aux lumières du coucher de soleil

L’ultra grand-angle de l’iPhone 15 Pro en extérieur

Le zoom de l’iPhone 15 Pro en extérieur

À n’en pas douter, la formule fonctionne et les photos, quelles que soient les conditions, sont sublimes. Mais on aimerait avoir entre les mains un nouveau jouet. Le zoom x15, mêlant le matériel et le logiciel, crée des photos utilisables dans de bonnes conditions de luminosité, avec un post-traitement logiciel énorme pour restituer les détails. Mais ce n’est pas avec ça qu’on prendra des photos d’animaux sauvages. Le mode Portrait dynamique, configurable en post-production directement sur l’iPhone, est aussi très bienvenu : on se plaît à essayer la fonctionnalité sans avoir à la configurer en avance. Le mode nuit et le mode macro permettent de prendre des clichés impressionnants de l’infiniment petit et de l’infiniment grand.

Le mode portrait de l’iPhone 15 Pro

Le mode selfie de l’iPhone 15 Pro

Côté vidéo, Apple a toujours sorti le grand jeu sur ses iPhone Pro : 4K, format RAW, mode Action qui ajoute une stabilisation hallucinante, caméra selfie 12 Mpx capable de sortir des facecam de toute beauté… on voyait déjà la gamme Pro d’Apple s’inviter sur des tournages, on est sûrs qu’elle y trouvera encore plus sa place ces prochaines années. D’autant que l’USB-C permet de transférer des fichiers volumineux à très grande vitesse. Les côtés funs de la caméra, qu’il s’agisse du mode Action ou du mode Cinématique, permettent de faire des vidéos de qualité, à la portée des amateurs. En d’autres termes, on est sur un kit complet permettant à l’iPhone 15 Pro de briller partout.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Prix et date de sortie de l’iPhone 15 Pro

L’iPhone 15 Pro est disponible en 4 coloris (titane naturel, bleu, blanc et noir) et en 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Il est sorti le 22 septembre 2023.

Le verdict 8/10 Apple iPhone 15 Pro Voir la fiche 1 229 € sur Cdiscount 1 204 € sur Rakuten Marketplace On a aimé USB-C

Le prix très honnête cette année

Le package Pro : caméras, écran 120 hz, processeur, etc. On a moins aimé Moins innovant que l’iPhone 15 Pro Max

Beaucoup plus cher que l’iPhone 15

Le titane, ça chauffe un peu L’iPhone 15 Pro n’est mis en défaut dans aucun secteur. C’est la promesse de cette gamme, qu’Apple tient depuis de nombreuses années maintenant. Photo, vidéo, processeur, écran, finitions, matériaux, iOS 17… tout est fait pour que l’appareil qu’on utilise le plus au quotidien soit un outil répondant au doigt et à l’œil. Mais pour les personnes qui choisissent une diagonale d’écran modérée, Apple n’a plus qu’à offrir un 8/10. Un smartphone excellent en tout point, mais qui passe à côté du grain de démesure technologique qui rend les 15 Pro Max bien plus savoureux. On regrette l’époque où les prestations technologiques des iPhone ne dépendaient pas de leur taille. Quelques semaines suffisent pourtant pour faire le deuil de l’effet de nouveauté tant recherché et on repasse à la phase initiale : apprécier chaque jour le raffinement d’un outil si puissant, polyvalent et exigeant.