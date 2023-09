Plus beaux, plus complets, meilleurs en photo, dotés d’une Dynamic Island, rechargeables en USB-C et, surtout, moins chers, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus sont infiniment mieux adaptés au marché du smartphone que les iPhone 14.

« N’achetez pas l’iPhone 14, attendez l’iPhone 15 ». En disant cette phrase en septembre 2022, Numerama ne pensait pas viser si juste. Après une génération 14 décevante, trop proche de l’iPhone 13 pour justifier l’investissement, Apple signe une magnifique évolution avec l’iPhone 15. Plus beau, plus complet, plus fort en photo et moins cher (à partir de 969 euros, contre 1 019 euros l’année dernière), l’iPhone 15 est notre coup de cœur de la rentrée. C’est l’iPhone conçu pour se vendre par millions, et l’iPhone que l’on a envie de voir utilisé par des millions. Voici notre test de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus, que nous avons mis à l’épreuve parallèlement à l’iPhone 15 Pro Max.

Le dos mat coloré de l’iPhone 15 est une merveille pour les yeux

Depuis l’avènement de la gamme Pro (avec l’iPhone 11), Apple a toujours réservé les dos mats à ses modèles les plus chers. Il faut dire que le mat a pour avantages de rendre le toucher plus agréable, d’être moins salissant et d’être plus beau, même si ce dernier point est très subjectif. Les iPhone classiques se sont toujours contentés de dos brillants, très colorés, qu’il faut régulièrement nettoyer si on ne souhaite pas qu’ils se transforment en nid à microbes. Un choix logique pour fragmenter la gamme, qu’Apple abandonne finalement en 2023. Il faut dire que le titane des modèles 15 Pro est déjà suffisamment différenciateur pour ne plus continuer à pénaliser les acheteurs des iPhone « standards ».

Avec l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus, Apple réussit la prouesse de proposer ce qui est sans doute un des plus beaux designs de l’histoire du smartphone. Fini le dos brillant, place à un dos mat somptueux, coloré très légèrement, qui est un délice pour les yeux. Le toucher est extrêmement plaisant, tandis que les couleurs sont toutes magnifiques. Il faut vraiment les avoir en main pour s’en rendre compte, aucune photo ne rend vraiment honneur aux coloris des iPhone 15 !

Utiliser un iPhone 15 ou un iPhone 15 Plus avec une coque est un crève cœur. Leurs couleurs sont sompteuses. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Comment expliquer un rendu si différent de ce que nous avons l’habitude de voir ? Apple explique à Numerama ne pas peindre le verre, mais infuser la couleur directement dans le matériau, grâce à un procédé chimique développé en partenariat avec Corning, le créateur du Gorilla Glass (le verre de l’iPhone et de la plupart des autres smartphones des grandes marques). Le résultat est splendide et donne presque envie de ne pas prendre de modèle Pro cette année.

Sur les côtés, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus conservent des bordures rectangulaires en aluminium. C’est assurément moins chic que le titane, mais aussi plus froid. L’aluminium reste le meilleur compromis entre beau design et température qui ne s’envole pas, alors que l’acier et le titane chauffent davantage.

La Dynamic Island apporte enfin à l’iPhone 15 une nouveauté majeure

On reproche parfois aux iPhone de ne pas avoir assez de nouveautés pour que l’on puisse distinguer le dernier modèle du précédent. Avec la Dynamic Island, la remplaçante de l’encoche, l’iPhone 15 devrait facilement être reconnaissable. Il faut dire que cet élément de design est destiné à être vu plusieurs heures par jour.

Ici, la Dynamic Island permet de suivre l’état d’un vol en direct grâce à l’application Flighty. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Comme sur l’iPhone 14 Pro, où elle est apparue pour la première fois, la Dynamic Island de l’iPhone 15 est une merveille d’ingéniosité. En inventant une interface dynamique sombre autour de la caméra frontale et du système Face ID (reconnaissance faciale) de l’iPhone, Apple a fait d’un défaut matériel une force. La Dynamic Island peut s’assombrir pour cacher discrètement la caméra frontale ou se transformer en widgets pour contrôler sa musique, suivre le résultat d’un match de foot ou connaître l’heure d’arrivée de son taxi. On en est toujours aussi fan, même si on ne peut s’empêcher de penser qu’Apple pourrait aller encore plus loin en l’implémentant encore plus dans iOS. Ça viendra sans doute dans le futur, maintenant que les iPhone 15 normaux y ont aussi droit !

Cette nouveauté peut paraître anecdotique, mais offre aux iPhone 15 un vrai élément différenciateur, là où l’iPhone 14 avait échoué à procurer une sensation de nouveauté. L’iPhone 15 est ce qu’aurait dû être l’iPhone 14, avec un an de retard.

Quand on appuie sur la Dynamic Island, elle s’aggrandit comme par magie pour afficher un grand widget. Difficile de regretter l’encoche ! // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Mais un écran toujours en décalage avec le reste du marché

Que vous veniez d’un iPhone 6s, d’un iPhone X ou d’un iPhone 14, la Dynamic Island devrait assurément vous plaire. C’est la nouveauté la plus visible de l’iPhone 15, celle qui rend son écran unique.

Décliné en deux tailles (6,1 pouces pour le 15 et 6,7 pouces pour le 15 Plus), l’iPhone 15 dispose assurément d’un écran OLED haut de gamme, comme Apple sait les faire. La luminosité est forte, les couleurs sont belles, les bordures sont symétriques… Cependant, on ne peut s’empêcher de rester sur notre faim.

Grâce à iOS 17, les iPhone 15 peuvent servir de radio-réveil quand ils sont au chargeur. Mais contrairement aux iPhone 15 Pro, l’écran ne reste pas allumé tout le temps. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Toujours dans un souci de scinder sa gamme en deux, afin de laisser suffisamment de marge aux iPhone 15 Pro pour les rendre plus intéressants, Apple continue de proposer des technologies un peu vieillissantes sur ses iPhone 15. Leur taux de rafraîchissement est limité à du 60 Hz constant, là où les modèles Pro oscillent entre 1 et 120 Hz… L’écran s’éteint complètement en veille, alors que l’heure reste affichée sur les modèles haut de gamme… Au vu du positionnement haut de gamme de l’iPhone 15, il est temps de voir débarquer ces nouveautés sur les iPhone normaux.

Pourquoi Apple fait-il de tels choix, alors que la concurrence propose du 120 Hz et de l’Always-On-Display sur des smartphones milieu de gamme ? Déjà pour des raisons logistiques, puisqu’aucun fournisseur ne peut produire assez d’écrans LTPO haut de gamme pour sa production sans aucune autre. Ensuite, parce qu’on imagine mal Apple acheter des écrans 90/120 Hz milieu de gamme, comme on en trouve ailleurs. Toujours est-il qu’il est dommage de payer parfois plus de 1 000 euros pour se limiter à un écran 60 Hz.

Esthétiquement, l’iPhone 15 est très beau. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

En photo, l’iPhone 15 fait un joli bond

Avec l’iPhone 6s en 2015, Apple avait inauguré son premier capteur de 12 Mpix. Une technologie qu’il a beaucoup fait évoluer ces 8 dernières années, mais qui avait ses limites technologiques. L’industrie du smartphone a petit à petit basculé vers des capteurs plus grands, avec une définition plus haute, mais l’iPhone 14 était resté à 12 Mpix l’année dernière, alors que l’iPhone 14 Pro avait eu droit à un capteur de 48 Mpix.

Nouvelle preuve que l’iPhone 14 aurait dû être l’iPhone 15 : le nouveau modèle d’Apple hérite à son tour d’un capteur de 48 Mpix, différent de celui des modèles Pro, mais capables des mêmes prouesses. Les photos sont prises par défaut en 24 Mpix, un mode « pro » permet de réaliser des photos de 48 Mpix (dans lesquelles on peut facilement zoomer ensuite) tandis qu’un zoom numérique x2 fait son apparition pour la première fois sur un iPhone normal. Il fonctionne sur le principe d’un crop de 12 Mpix au milieu d’une image de 48 Mpix, pour voir plus loin sans perdre trop en qualité. Une nouveauté attendue de longue date, puisqu’aucun modèle parmi les XR, 11, 12, 13 et 14 avait droit à un zoom présenté comme tel. Précisons tout de même qu’il ne s’agit pas d’un vrai téléobjectif, avec un appareil photo dédié, comme sur les iPhone 15 Pro.

La photo de gauche a été prise en 48 Mpix (26 mm), celle de droite en zoom x2 (50 mm). // Source : Numerama / iPhone 15 Plus

Photo prise avec un iPhone 15 en mode par défaut (24 Mpix). La gestion des différentes sources de lumière est bonne. // Source : Numerama / iPhone 15

Voici Nem. Et grâce à l’iPhone 15, on peut ajouter du flou derrière Nem après avoir pris la photo. // Source : Numerama

Il y a d’autres nouveautés plutôt cool sur les iPhone 15, comme l’apparition d’un mode portrait automatique qui permet d’ajouter un flou artificiel derrière une personne ou un animal après avoir pris la photo. On peut aussi modifier la mise au point, comme sur les Google Pixel. Bref, sans être le smartphone le plus polyvalent pour prendre des photos (il y a le 15 Pro Max ou le Galaxy S23 Ultra pour ça !), l’iPhone 15 est mieux loti que ses prédécesseurs. Ultra grand-angle, capteur principal 48 Mpix et vrai/faux zoom x2… Une formule qui marche.

Une autonomie vraiment excellente

Autre nouveauté que nous aurions aimé voir l’année dernière : une nouvelle puce. Pour la deuxième fois de son histoire (après le 5c), Apple avait lancé une nouvelle génération d’iPhone avec le processeur de l’année dernière, pour mieux segmenter la gamme. L’iPhone 14 était donc un iPhone 13S, avec une puce identique.

Cette année, l’iPhone 15 passe à la puce de l’iPhone 14 Pro, l’A16 Bionic (l’iPhone 15 Pro bénéficie en exclusivité de l’A17 Pro). Difficile de voir des différences au niveau des performances du quotidien, mais on a au moins un produit que l’on sait conçu pour durer plus longtemps.

Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus se rechargent en USB-C. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Quid de l’autonomie ? Nous nous en inquiétions au premier abord, puisque l’iPhone 14 Pro était moins endurant que ses prédécesseurs, mais nos quelques jours avec les iPhone 15 se sont avérés très rassurants. À vrai dire, le résultat est sidérant : l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont des monstres d’endurance. On peut presque tenir 2 jours entiers sur le grand modèle, tandis que le petit format termine la journée avec 30-40 % de batterie malgré notre bonne utilisation. C’est beaucoup mieux que sur les modèles 15 Pro, sûrement parce que l’écran consomme moins (ça a du bon finalement, le 60 Hz éteint en veille).

L’USB-C, un débit limité, mais est-ce important ?

En conservant l’A16 Bionic, Apple a condamné le nouveau port USB-C de son iPhone 15 à la vitesse du Lightning (USB 2.0). Certains présentent son choix comme une décision pour vous pousser à acheter l’iPhone 15 Pro, mais la réalité est sans doute plus technique. Pourquoi fabriquer une nouvelle puce quand l’A16 Bionic tient encore la route et est encore en production ? Le plus simple était de limiter l’USB-C de l’iPhone 15 à 480 Mbps, en recyclant les drivers du Lightning, en espérant qu’Apple ne refasse pas le même coup avec l’iPhone 16 (le modèle 15 Pro, qui a une nouvelle puce, monte à 10 Gbps grâce à l’USB 3.2 Gen 2). Dans le même style, l’iPhone 15 est privé de Wi-Fi 6E, alors que le 15 Pro y a le droit. Encore une fois, seule la décision d’Apple avec l’iPhone 16 nous dira ce que la marque a vraiment derrière la tête.

Un iPhone 15 peut en recharger un autre. Le plus rempli charge celui en manque de batterie. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Quoi qu’il en soit, l’arrivée de l’USB-C sur l’iPhone 15 est une bonne chose. Elle met fin au calvaire des câbles multiples et, une fois que la transition sera terminée chez tout le monde, fera du Lightning un souvenir lointain.

Le verdict 9/10 Apple iPhone 15 Voir la fiche 969 € sur Amazon 969 € sur Cdiscount On a aimé Le dos est magnifique

Plusieurs nouveautés cool (Dynamic Island, 48 Mpix…)

Enfin de l’USB-C

Le prix, sous le seuil des 1 000 euros On a moins aimé Écran 60 Hz qui s’éteint en veille L’iPhone 15 est ce que l’iPhone 14 aurait dû être. Après un très bon iPhone 13, dans la continuité de l’iPhone 12, Apple s’était un peu moqué du monde avec un téléphone sans évolutions majeures, beaucoup trop cher et pas facile à recommander. L’iPhone 15 a l’avantage de réconcilier tous les utilisateurs, avec un tarif plus abordable (969 euros), des nouveautés vraiment cool (Dynamic Island, 48 Mpix, A16 Bionic) et un design d’une beauté étonnante, qui ne lasse pas. À moins d’avoir des envies de luxe (titane), de zoom (x3 ou x5) ou d’écran ProMotion (120 Hz), l’iPhone 15 est sans doute le smartphone le plus équilibré chez Apple en 2023-2024. L’iPhone 15 Plus est lui aussi extrêmement séduisant, pour les personnes en quête d’un grand écran et d’une autonomie infatigable, mais il est un peu cher (1 119 euros). On les recommande tout de même vivement !

Prix et disponibilité

Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus seront commercialisés à partir du 22 septembre.

L’iPhone 15 est proposé à partir de 969 euros (128 Go) et l’iPhone 15 Plus débute à 1 119 euros (128 Go). En alternative au modèle XXL, l’iPhone 14 Plus reste au catalogue à 969 euros. Enfin, pour les plus petits budgets, il y a toujours l’iPhone 13 (749 euros) et l’iPhone SE (529 euros).