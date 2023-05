C’est le dernier jour pour profiter des French Days. Retrouvez les meilleures offres tech sur les produits Apple, Samsung, Logitech et d’autres grandes marques. C’est le moment de changer de portable, de compléter son setup gaming ou d’équiper sa maison connectée grâce aux promos chez Darty, Boulanger, Fnac, Rue du Commerce, Amazon et plein d’autres. Suivez le guide.

La vague de promotions et de rabais prendra fin ce soir à 23h59. Débuté mercredi 3 mai, c’est le dernier jour pour en profiter. De nombreux e-commerçants français proposent des réductions sur une large gamme de produits, dont de nombreux produits tech. Une bonne occasion pour s’offrir un produit de marque ou changer de téléphone, retrouvez d’ailleurs notre sélection de 7 smartphones à saisir pendant les French Days.

Car oui, il convient de faire attention à ne pas procéder à des achats impulsifs, ou à dépenser vos deniers durement gagnés dans des produits dont vous n’avez pas l’utilité. C’est pourquoi notre sélection des offres à ne pas manquer vous guidera dans les produits réellement utiles qui valent le coup. Cette sélection est mise à jour en temps réel, avec de nouveaux bons plans, pendant toute la durée de l’événement.

Et si vous souhaitez vous renseigner sur certains produits, nos guides d’achat des meilleurs produits tech actuels sont à votre disposition, et sont régulièrement mis à jour : des meilleures manettes PC, aux purificateurs d’air en passant par les meilleurs jeux d’horreur PS5, tout l’univers tech y passe.

Notre sélection quotidienne des bons plans French Days

La promo du jour :

👉 La carte Fnac valable un an pour à 4,99 € au lieu de 14,99 € : une bonne façon de profiter encore mieux des French Days grâce aux avantages du programme.

Les meilleurs bons plans des French Days

👉 Le TV Samsung The Frame à 999 € : probablement le plus beau des téléviseurs

👉 Le casque Sony WH-1000XM5 à 349 € : l’un des meilleurs casque à réduction de bruit active du moment

👉 Le vidéoprojecteur Freestyle de Samsung à 499 € : transformez rapidement n’importe quelle pièce en salle de cinéma.

👉 L’iPad Air M1 à 598 € : la dernière tablette d’Apple doté de la puissante puce M1 devient abordable en cette période de promotions

👉 Les AirPods Pro 2 à 233 € : la dernière génération d’AirPods Pro d’Apple est rarement en promo, pourtant elle fait partie des meilleurs écouteurs sans fil avec réduction de bruit active.

👉 Le Roborock S8 à 599 € : le dernier aspirateur robot de la prestigieuse marque iRobot passe en dessous des 600 € pour les French Days.

👉 Un Smartphone Samsung à 179 € : ce n’est pas le dernier Galaxy S23 Ultra, mais il se défend très bien et n’a pas à rougir face à la concurrence.

👉 L’édition spéciale du casque Bose QC45 à 179 € : ça vaut vraiment le coup, qualité du son fidèle à la marque en plus d’une réduction de bruit active plus qu’efficace.

Liste des meilleures offres des French Days

Les Bons Plans French Days chez Darty, Fnac, Boulanger, Amazon …

La trottinette électrique Ninebot Segway F25E II

Pratiques pour se déplacer en milieu urbain sans avoir à prendre la voiture, les véhicules de mobilité personnels se multiplient dans les agglomérations. Moins chers et moins encombrants que le vélo, la trottinette électrique est une solution de choix pour des trajets quotidiens empruntant une partie de transport en communs.

La trottinette électrique de Ninebot Segway remplit son rôle à la perfection. Robuste et plutôt légère avec ses 15 kilos, la F25E II se plie facilement. Vous pouvez rouler jusqu’à la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et son moteur est assez puissant pour supporter les montées jusqu’à 10 % sans trop perdre en vitesse. Son autonomie de 25 km vous offre une bonne liberté de déplacement.

La marque, leader sur le marché des trottinettes et roues gyroscopiques, propose sa trottinette électrique à 349 € au lieu de 429 € pendant les French Days.

Le casque Sony WH-1000XM4 à 296 €

S’il n’est pas le dernier casque de Sony, le WH-1000XM4 reste toujours à la hauteur, et même, une meilleure alternative au dernier-né de la marque. Dès sa sortie, le casque à réduction de bruit active a supplanté le secteur avec un rapport qualité prix plus qu’intéressant.

Le casque est confortable même après plusieurs heures d’écoute et la réduction de bruit active est bluffante. Un mode transparence est également disponible permettant de rester à l’écoute de l’environnement. Le Bluetooth multipoint permet de connecter simultanément jusqu’à deux appareils. Le casque de Sony offre pas loin d’une trentaine d’heures d’écoute avec l’ANC et se recharge rapidement. En seulement 10 minutes de charge, récupérez cinq heures d’écoute. Il se transporte assez facilement en se repliant sur lui-même. Il est livré dans un étui rigide qui prend forcément plus de place qu’un boitier pour écouteurs sans fils.

L’excellent WH-1000XM4 est en promo pour les French Days

Habituellement, il se trouve à 379 € et présente déjà un bon rapport qualité prix. Sur le site Boulanger, il est affiché à 329 € et perd encore une trentaine d’euros en rentrant le code promo SONY2023 .

La souris gaming Logitech G502 Hero

Référence incontournable du milieu gaming, la souris Logitech G502 Hero a su conquérir bon nombre de joueuses et de joueurs. La marque d’équipement informatique ne se cantonne pas à du matériel de bureautique et son matériel gamer s’adapte parfaitement aux exigences du gaming et de l’e-sport.

La souris G502 adopte une ligne atypique, mais confortable avec une glissière sur la gauche dans laquelle le pouce vient se caler naturellement. Ses zones de rétroéclairage RVB affirment davantage son côté gaming et se paramètrent facilement. La souris vient livrée avec des poids qui vous permettent d’alourdir ou d’alléger la souris à votre convenance améliorant la sensation de prise en main. La sensibilité de la souris peut monter jusqu’à 25 600 DPI avec un taux de réponse de 1ms. Le suivi de vos mouvements est rapide, fluide, précis et sans latence, d’autant plus qu’il s’agit d’une souris filaire.

L’équipement e-sportif n’est pas donné. En dehors de toute promotion, cette souris gaming filaire Logitech G502 Hero est affichée à 90 €.

Le site AliExpress la propose avec une réduction de 62 % à seulement 33 €. Il faut prévoir des délais de livraison atteignant les 3 semaines.

Sur Amazon, la souris bénéficie aussi d’une promotion. La souris revient un peu plus cher, à 42 €, mais les délais de livraison prévus sont plus courts. À 42 €, la souris gamer de Logitech reste une très bonne affaire.

L’Oppo A74 5G à 170 € au lieu de 299 €

Oppo gagne au fil des ans une notoriété grâce à des produits entrée de gamme de qualité qui défient toute concurrence. Ses smartphones s’alignent et concurrencent les modèles de Xiaomi en plus de rivaliser avec les géants de la téléphonie. Le modèle A74 est un modèle au rapport qualité prix plus qu’intéressant qui dispose en plus de la 5G.

Pour moins de 200 €, on retrouve un téléphone compatible avec la 5G doté d’un SoC Snapdragon 480 couplé à 6 Go de RAM, capable de gérer plusieurs tâches. Même s’il n’est pas le plus performant, le processeur assure un minimum de fluidité pour une utilisation confortable de l’appareil et permet même de lancer des jeux gourmands en restant raisonnable sur le réglage des graphismes. Si l’écran perd sa dalle AMOLED dans cette version 5G pour récupérer une plus classique dalle LCD, elle a le mérite d’afficher du contenu en FHD+ cadencé à 90 Hz. La batterie ne vous laissera pas tomber, avec ses 5 000 mAh, elle est capable de tenir deux jours.

L’Oppo A74 en promotion pour les French Days vu de face, de dos et de profil // Source : montage Numerama

Les finitions et fonctionnalités proposées par Oppo sont plus que raisonnables au regard du prix fixé à moins de 300 €. Avec cette réduction de presque moitié prix, le smartphone A74 devient plus qu’intéressant pendant les French Days.

TV QLED Samsung The Frame 55″ à 999 €

Ce téléviseur de Samsung TQ55LS03B fait partie de la gamme de TV The Frame de 2023. Il reprend le design atypique de ses prédécesseurs et s’intègre discrètement dans n’importe quel intérieur tant sa ressemblance avec une peinture est troublante. Sa diagonale de 138 cm offre suffisamment d’espace pour visualiser confortablement tout type de contenus en qualité 4K UHD. Sa dalle QLED cadencée à 100 Hz offre des images d’un réalisme épatant. Comme toutes les smartTV, vous accédez rapidement à vos services de SVOD préférés en plus de multiples applications.

De jour comme de nuit, les images sont lumineuses et réalistes, garanties sans reflets. Le mode Eye Comfort limite la fatigue oculaire en permettant l’ajustage de la luminosité de l’écran à l’éclairage de la pièce. Polyvalent, il se prête parfaitement aux sessions gaming notamment grâce à son port HDMI 2.1. Vous n’êtes pas obligé d’accrocher votre télé au mur et des pieds accompagnent ce modèle sans dénaturer son esthétisme. Enfin, le mode Art personnalisable vous offre le choix de l’œuvre d’art à afficher et il est même possible d’y mettre vos photos personnelles.

Pendant les French Days, l’écrans Samsung The Frame est en promotion à 899 € // Source : montage Numerama

Le modèle 2023 de The Frame est habituellement vendu 1 300 €. Il faut souvent attendre des périodes de promotions pour la trouver à un prix plus abordable. Pendant les French Days, vous pouvez le trouver à moins de 1 000 €.

Apple Watch SE à 249 € au lieu de 299 €

Après avoir bousculé le monde de la téléphonie avec ses iPhone, Apple continue de s’imposer comme référence avec sa gamme de smartwatch. Les montres connectées de la firme de Cupertino sont parmi les meilleures du marché. La navigation est fluide et l’écosystème Apple révèle, une fois de plus, une expérience utilisateur merveilleusement bien ficelé.

L’écran OLED est lumineux et ses bords arrondis est en parfaite cohérence avec le design sobre et classe de la marque. Le cadran de 40 mm permet de rester assez discret aux poignets et peut être porté sans trop de difficulté sur les poignets les plus fins. Hormis quelques fonctions absentes, comme l’électrocardiogramme ou la mesure de la SpO2, la montre connectée d’Apple reprend les mêmes fonctionnalités que ses grandes sœurs. Vous pouvez suivre votre activité physique, répondre à vos messages et activer le suivi GPS. Étanche jusqu’à 50 m, l’Apple Watch SE peut tenir 18 heures avant d’être rechargé.

Pendant les French Days, économisez 50 € sur l’Apple Watch SE // Source : montage Numerama

Comme pour tous les produits d’Apple, la Watch SE est rarement en promotion et c’est toujours un plaisir de pouvoir économiser plusieurs dizaines d’euros sur un produit de qualité comme celui-ci. À moins de 250 €, l’Apple Watch SE est vraiment intéressante et abordable au regard de ce qu’elle propose. Apple la propose sur son site à 299 €, et on la trouve rarement en dessous de 279 €.

Le SSD PNY CS900 2 TO à seulement 79 €

Très pratique pour agrandir votre espace de stockage ou tout simplement booster un peu un ancien PC, le SSD PNY CS900 est tout indiqué. La marque est reconnue pour la longévité de ces produits et le SSD CS900 est plutôt robuste.

Certes moins performant qu’un NVMe, l’interface SATA de 3e génération affiche des débits allant de 550 Mo/s en lecture, et 530 Mo/s en écriture. Dans les faits, les fichiers plus volumineux ne profiteront pas de ces vitesses une fois le cache dépassé. Le SSD de PNY reste toutefois plus rapide qu’un bon vieux disque dur traditionnel.

Pour les French Days, stockez 2 To sur ce SSD à moins de 80 € // Source : Numerama

Même si les SDD SATA sont souvent moins chères que leurs homologues NVMe, la réduction proposée pour 2 To de stockage vaut le coup.

Le Honor Magic 5 Lite passe en dessous des 300 €

Tout récemment sorti, le Honor Magic 5 Lite se positionne parmi les smartphones au meilleur rapport qualité prix. Tout en revendiquant une fiche technique d’un modèle milieu de gamme, le Honor Magic 5 Lite affiche un prix entrée de gamme. Il est évident qu’à moins de 300 € des concessions ont dû être faites. Pourtant, on se retrouve avec un beau téléphone, aux courbes fines et modernes, équipé d’un écran qui frôle le haut de gamme. La dalle AMOLED de 6,67 pouces offre une définition en FHD avec une fréquence de balayage capable d’atteindre les 120 Hz. Seul bémol, l’écran ne dispose d’aucune certification IP le rendant vulnérable aux éclaboussures et à l’eau.

Autre bon point au regard de son prix, son autonomie. Sa batterie de 5 100 mAh ne se déchargera pas rapidement. Il faut un peu plus de deux jours d’utilisation normale pour venir à bout de ce monstre d’autonomie capable de se recharger en une heure grâce à sa charge rapide. Côté processeur, on retrouve un Snapdragon 695 5G épaulé par 6 Go de mémoire vive. L’appareil photo composé de 3 modules est plutôt bon pour un téléphone dans cette tranche de prix.

Le Honor Magic 5 Lite est en promotion pour les French Days // Source : montage Numerama

Annoncé en février dernier, le Honor Magic 5 Lite est tout neuf et la marque profite des French Days pour diminuer son prix de 80 €. De 379 €, il passe à 299 €. Il n’y a plus de stocks en ligne, mais l’offre reste disponible en retrait magasin.

La balance connectée Withings bénéficie de – 30 %

La balance intelligente de Withings permet un contrôle régulier de votre poids dans le cadre d’un suivi de santé. Bien qu’elle se présente comme une balance des plus classiques, elle fait pourtant bien plus que simplement afficher un nombre de kilos. L’écran affiche votre courbe de poids en plus d’autres informations comme la météo ou le nombre de pas effectués la veille. Compatible avec bon nombre d’application santé, elle se révèle bien pratique dans le monitorage de vos pratiques sportives et le suivi quotidiens de vos efforts.

Chaque pesée est directement enregistrée dans votre application via Wi-Fi ou Blutooth, sans manipulation de votre part. En tout, la balance peut gérer huit profils différents en plus d’adapter ses paramétrages au suivi précis du poids des enfants. Pour chaque profil, l’IMC, l’indice de masse musculaire ou osseuse et divers données personnelles sont gardés en mémoire.

Balance Withings Body+ // Source : Numerama

La balance connectée de Withings se trouve habituellement autour d’une centaine d’euros. Pour les French Days, elle bénéficie d’une promotion de -30 % et passe à 70 €. Les stocks en ligne sont épuisés, mais l’offre est toujours d’actualité dans les boutiques Fnac.

Freestyle le vidéoprojecteur de Samsung à 499 € au lieu de 799 €

Petit, pratique, transportable, ce vidéoprojecteur à tout pour plaire. Avec ses 800 g et ses dimensions compactes, il se range aussi facilement qu’il se transporte. Son design n’est pas son seul atout puisqu’il est capable de transformer votre salon en une véritable salle de projection. Projetez et profitez pleinement de tous vos contenus en qualité Full HD.

L’inclinaison de l’objectif s’incline dans l’angle qui vous convient d’un simple mouvement. L’orientation du vidéoprojecteur à 180 ° permet même de diffuser films et séries directement sur votre plafond. L’image est nette sans avoir à bidouiller les paramètres ni à chercher l’axe exacte grâce à la mise au point automatique.

Le mini vidéoprojecteur de Samsung est 300 € moins cher pour les French Days // Source : montage Numerama

Le mini vidéoprojecteur de Samsung profite du printemps et des French Days pour perdre pas loin de la moitié de son prix de vente initial. Habituellement, le Freestyle de Samsung se trouve à quasi 800 € sur la plupart des sites marchands. Son prix de lancement était fixé à 999 € par la marque coréenne.

Batterie externe Samsung 20 000 mAh

Très utile dès lors que l’on possède au moins un smartphone pour ne jamais tomber en rade. Cette batterie externe de Samsung est plutôt conçue pour les voyages. Si elle se glisse dans un sac et pèse moins de 400 g, la batterie reste un peu volumineuse pour une recharge d’appoint au quotidien.

Deux sorties Type-C et une sortie USB-A permettent de recharger simultanément jusqu’à trois appareils. D’une capacité de 20 000 mAh, la batterie est capable d’assurer un peu plus de trois charges complètes d’un smartphone type Samsung Galaxy S20. Le point fort de la batterie reste sa charge rapide de 25 W permettant de récupérer un bon niveau d’autonomie dans un court laps de temps.

Les périodes de promotions et de rabais sont clairement une belle opportunité pour s’équiper de ce genre de produits. Sans être indispensable, une Powerbank trouvera toujours une utilité. En profitant de l’offre de remise Samsung de 20 €, la batterie externe vous revient seulement à 19 €.

TV Samsung Neo QLED 55″ 8K à moins de 1 000 €

Samsung pousse la qualité de l’image avec sa gamme d’écran Neo QLED. Des micro LED sont responsables du rétroéclairage. Plus petites, elles ont aussi plus nombreuses que sur un écran QLED classique et permettent une meilleure luminosité et des contrastes plus profonds.

Samsung fait de son téléviseur un écran parfaitement adapté au jeu puisque sa fréquence de balayage, initialement réglé sur 50 Hz, peut monter jusqu’à 120 Hz. On retrouve également des ports HDMI 2.1 pour assurer la fluidité en jeu. Fine et élégante, elle s’intègre facilement dans n’importe quel type d’intérieur, pourvu qu’il y ait la place d’accueillir ses 55 pouces de diagonale. SmartTV oblige, vous retrouvez sur votre écran les principaux services de SVOD ainsi que le Gaming Hub de la marque permettant d’accéder à des jeux sans consoles.

Le téléviseur de Samsung passe à moins de 1 000 € pour les French Days // Source : montage Numerama

Ce téléviseur haut de gamme de Samsung se trouve en général entre 1 200 € et 1 400 € sur les sites revendeurs. À l’occasion des promotions de printemps à la « Black Friday », la télévision tombe en dessous des 1 000 €, ce qui en fait une excellente occasion pour un téléviseur 8K.

La PS5 bénéficie aussi de sa remise

Bien que la remise sur la PS5 ne soit pas la plus importante, peut-être qu’elle pourrait quand même vous intéresser. En rentrant le code CR10 au moment de valider votre commande, Rakuten vous fait une ristourne de 10 € sur le prix de la PlayStation. Elle passe ainsi de 549 € à 539 €. Dix euros, c’est le prix d’un mois d’abonnement au PlayStation Plus Essential qui vous donne accès à un large catalogue de jeux.

Après une sortie difficile rythmée par les ruptures de stock et l’approvisionnement des pièces compliqué, la PS5 est désormais disponible à peu près partout. Tout le monde se l’arrache et les ventes de la console ne cessent d’augmenter. Se la procurer avec quelques euros en moins sur la facture n’est pas négligeable quand on pense qu’il y a un an, il fallait débourser souvent plus pour l’obtenir.

Le kit de démarrage Philips Hue à 107 € au lieu de 149 €

Incontournables références dans le monde de la domotique, les ampoules connectées de la gamme Hue de Philips représentent un excellent moyen pour débuter dans la domotique. Elles ont largement démontré leur efficacité et la gamme ne cesse de s’agrandir.

Simples d’utilisation, il suffit de brancher le pont de connexion puis de fixer vos ampoules E27. Les commandes se font simplement à partir de la télécommande fournie, de votre téléphone via une application ou depuis votre assistant vocal Alexa, Apple HomeKit ou Google Assistant. En plus de consommer beaucoup moins d’énergie, vous pouvez régler la chaleur de la couleur pour créer différentes atmosphères. Tamisez la lumière pour des soirées cinéma, ou poussez la luminosité à fond avec des tons plus froid pour rester concentré sur votre session de travail.

Les ampoules connectées de Philips ont beau être d’excellente qualité, elles restent onéreuses et font rarement l’objet de réduction. Habituellement, le kit de démarrage se trouve aux environ de 150 €. Il passe à 109 € durant les French Days du printemps.

L’iPhone 13 d’Apple est à moins de 800 €

L’iPhone 13 a conquis bon nombre d’utilisateurs par son efficacité tout en finesse. Apple ne change pas une recette qui fonctionne et conserve l’esthétique de l’iPhone 12. On retrouve un design épuré propre à la marque, aussi élégant que robuste, aux finitions exemplaires. La dalle Oled de 6 pouces est très lumineuse et le True Tone adapte automatiquement la luminosité à l’éclairage ambiant. La fatigue occulaire et moindre et le confort de l’écran Retina toujours aussi appréciable.

Comme d’habitude avec Apple, tout est fluide. Le puissant processeur maison A15 Bionic octroie à l’appareil une autonomie plus confortable que sur les modèles précédents, atteignant sans difficultés les 24 heures, en plus d’une fluidité remarquable. Sortie en 2021, l’iPhone 13 était parmi les meilleurs photphone de sa génération et les photos restent très convaincantes encore aujourd’hui.

Sur le site d’Apple, l’iPhone 13, avec 128 Go de mémoire, se trouve à 909 €. À l’occasion des French Days de printemps, on peut le trouver avec une réduction d’une centaine d’euros, à 809 €. Une réduction sur les produits Apple sont toujours les bienvenues.

Les écouteurs Bose Earbuds QC à 179 € au lieu de 279 €

Les Earbuds QC font partie de ces écouteurs que nous avons pris plaisir à tester. Couronnés d’un 10/10, les écouteurs sans fils à réduction de bruit ont tenus toutes leurs promesses. Même après de longues heures d’écoute, le confort est intact grâce aux embouts StayHear Max qui épousent parfaitement la forme de l’oreille. Les écouteurs restent en place et font un excellent travail sur la réduction de bruit active allant presque jusqu’à rivaliser avec celle d’un casque audio.

Le boitier, quoique volumineux, a le mérite d’être compatible avec une charge sans fil. Un quart d’heure suffit à récupérer deux heures d’écoute. Il faut compter 6 heures d’autonomie avec une seule charge que le boitier fait grimper à 18 heures. Bose intègre à ses écouteurs des commandes tactiles qui répondent très bien permettant par de simples tapotements de doigts, d’augmenter le volume ou de passer à la piste suivante. Les écouteurs se connectent aisément en Bluetooth et l’application, bien que restreinte dans la personnalisation, permet tout de même d’effectuer quelques réglages concernant la source ou encore le degré de réduction de bruit.

La réputation des produits Bose n’est plus à faire et comme pour beaucoup de produits de grande marque, il est toujours appréciable de tomber sur des remises. Avec 100 € de moins, ces Earbuds QC de Bose font indéniablement partie des meilleures offres de cette semaine de French Days.

Tout ce que vous devez savoir sur les French Days

C’est quoi les French Days ?

C’est un peu l’équivalent français du célèbre Black Friday. Si l’évènement du « vendredi noir » nous vient tout droit des États-Unis, les French Days sont, à l’image de son nom, made in France. On ne peut pas parler de soldes, mais les French Days restent une période de promotions qui se déroule deux fois par an, une au printemps et une autre à la rentrée. Cette première édition de l’année 2023 s’étire sur sept jours, la plus longue période allouée aux French Days qui durent habituellement entre 4 et 5 jours.

Qui fait les French Days ?

Lancée en 2018, la première édition des French Days est à l’initiative de six grandes enseignes française : Showroomprivé, La Redoute, Darty, Fnac, Boulanger et CDiscount. Depuis, d’autres marketplaces et e-commerçants ont rejoint le mouvement diversifiant les offres. On retrouve désormais le géant Amazon, mais aussi Rue du Commerce, Ubaldi ou encore Rakuten. Si la multitude d’offres permet aux consommateurs de réaliser de très bonnes affaires, elle permet également de s’y perdre plus facilement. D’où l’intérêt de ne pas foncer tête baissée et de prendre le temps de consulter différents guides d’achats.

Quand débutent les French Days et combien de temps ça dure ?

Le lancement officiel des French Days est fixé au mercredi 3 mai à 7 h du matin .

. Les festivités se déroulent sur une semaine et prendront fin le mardi 9 mai à 23 h 59.

Pendant 7 jours, promotions, bons plans et réductions sur les plus grandes marques de produits tech fleuriront sur la toile.

Où profiter des French Days ?

Si des enseignes, comme Darty, Fnac ou encore Boulanger, peuvent relayer certaines de leurs offres dans leurs magasins, l’essentiel des bonnes affaires se trouvent en ligne. Ce sont toutes les marketplaces et e-commerce parmi lesquels, Amazon, C-Discount, Rue du Commerce, qui proposeront des promos toutes aussi alléchantes les unes que les autres. Ce sera donc au plus offrants.

Pour être sûr de profiter des plus belles réductions et des prix les plus bas, suivez notre guide, mis à jour quotidiennement.

Comment ne pas se faire avoir avec les promotions des French Days ?

Face à ce florilège de promotions et de bons plans, difficile de s’y retrouver. Comment être sûr que le prix barré était bien celui de la veille et pas un tarif gonflé pour rendre l’offre encore plus attractive ? Entre méfiance et pulsions consommatrices, il n’est pas évident de faire la part des choses. Quelques pistes permettent néanmoins d’éviter de se faire avoir.

Faire une liste

Ces périodes sont souvent l’occasion de renouveler son matériel informatique ou de compléter son setup gaming. Mais, c’est aussi le moment idéal pour faire des dépenses inutiles et compulsives dictées par des mécanismes et des réflexes bien ancrées dans notre vie de consommateur.

Dresser la liste de ce que vous comptez acheter pendant cette période, permet de maîtriser son budget. Évitez d’ouvrir votre navigateur et de « browser » (naviguer) à la recherche de la meilleure offre, vous finirez forcément par trouver quelque chose dont vous n’avez pas besoin. Aussi rentable qu’elle puisse être, une bonne affaire ne l’est vraiment que si l’achat est intentionnel, dans le but de combler un réel besoin.

Attention au prix anormalement bas

Prenez gare aux prix bas. Si vous cherchez, par exemple, une souris gamer sans avoir de modèle précis, ne vous laissez pas guider par les tarifs très, et souvent trop, avantageux. Consultez des sites de références comme Numerama pour orienter votre choix. Plusieurs guides tech sont à votre disposition :

Renseignez-vous sur le site

Avant de commander sur un site marchand que vous ne connaissez pas, une recherche rapide sur la fiabilité du e-commerçant permet de passer à côté de mauvaises surprises. Des sites comme Trustpilot, répertorient les retours d’expérience des utilisateurs et permettent de savoir rapidement dans quoi vous vous engagez.

Lisez les avis et descriptions des produits

Sur les marketplaces, les informations sont souvent éparpillées et manquent parfois de clarté. Si le prix est anormalement bas, assurez-vous qu’il s’agit bien d’un modèle neuf et pas d’un produit reconditionné.

Les avis laissés par les consommateurs peuvent vous aiguiller et finir de vous convaincre d’acheter, ou de passer votre chemin. Prenez le temps de les consulter. Lire attentivement les descriptions est aussi un bon moyen pour s’assurer qu’il s’agit du bon produit et éviter les déceptions. Comparez les tarifs sur les sites concurrents et épluchez le nom des références qui sont parfois les mêmes, à une lettre près qui fait toute la différence.

Si un produit vous intéresse et qu’il ne dispose d’aucun avis, ne vous empêchez pas de l’acheter si tous les autres indicateurs sont au vert :

site bien noté ;

site sécurisé avec le petit cadenas en haut à gauche dans la barre d’adresse ;

référence du produit connu et cohérence de la fiche technique ;

présence d’une adresse de contact en cas de litiges ;

Conditions Générales de Vente (CGV) accessibles en ligne ;

…

Il faut savoir que beaucoup de commerces en ligne sont des marketplaces. Plusieurs vendeurs, jugés aptes à vendre par la marketplace, proposent leurs produits. Trouvez des avis sur la boutique qui met en vente un produit en promotion sur une marketplace est toujours un plus.

