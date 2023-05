[Deal du Jour] La marque Roborock propose une nouvelle gamme d’aspirateurs robots. La version S8 du modèle standard du fameux Roborock vient en effet de débarquer, et s’accompagne de quelques nouveautés. Si vous avez raté l’offre de lancement, les French Days sont une bonne occasion de l’avoir moins cher.

C’est quoi, la promotion sur le Roborock S8 pour les French Days ?

L’aspirateur robot Roborock S8 est commercialisé 699 €. Dans le cadre des French Days, il est proposé sur Cdiscount au prix de 599 €.

C’est quoi, ce robot aspirateur de Roborock ?

Le S8 est le nouveau modèle d’aspirateur robot Roborock. Il reprend le design de ses prédécesseurs et est toujours en forme de disque, plat et compact. Il est doté de capteurs sur son pare-chocs, afin d’éviter et de contourner les obstacles. Il embarque aussi la technologie Reactive 3D qui permet de marquer sur une carte les objets rencontrés sur son chemin, afin de les prendre en compte lors de ses futurs passages. La marque Roborock mise donc sur l’autonomie totale de son aspirateur. Vous pourrez bien sûr gérer, via l’application, la liste des objets scannés. Le S8 peut aussi cartographier votre intérieur pour circuler efficacement dans les pièces. Des fonctions qui n’empêchent pas le robot de se perdre, ou de repasser parfois au même endroit.

La nouvelle brosse DuoRoller s’accompagne d’une serpillière et de son réservoir d’eau de 300 ml. Cette double brosse entraine efficacement les déchets, et le système de vibrations VibraRise fait vibrer la serpillière contre le sol pour capter plus de poussière. L’ensemble est efficace sur sols durs et moquettes fines, mais perd un peu de puissance sur les tapis plus épais. Heureusement, le mode d’aspiration supérieur Max+ s’avère efficace sur tous les sols, mais coûtera au S8 de la batterie. Quant à la serpillère, elle remplit son rôle, mais est limitée par les 300 ml du bac à eau.

Le Roborock S8 s’accompagne de l’application dédiée // Source : Roborock

Est-ce que le Roborock S8 est une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 590 €, c’est une très bonne affaire pour le dernier modèle d’aspirateur robot de Roborock. Votre compagnon de ménage possède son application dédiée. Cette dernière vous permet de piloter votre S8 facilement et d’avoir accès un plein de paramètre et de données, plus ou moins utiles. Vous pourrez gérer la cartographie, planifier l’ordre ou l’heure de nettoyage des pièces, ou encore le mode d’aspiration pour chaque endroit. Les fonctions connectées sont intéressantes pour qui veut prendre la peine de planifier le nettoyage de ses pièces.

Niveau autonomie, le S8 peut fonctionner environ 3 h en mode normal, et 1 h 30 en mode Max+. Une fois la tâche terminée, il retourne de lui-même à la station de charge pour se recharger. Notez qu’il reprendra son aspiration là où il l’avait arrêté. Enfin, tandis que les modèles premium Pro et Ultra dispose d’une station de vidange plus poussée, ce modèle S8 ne possède qu’une station de charge.

