On ne choisit pas sa souris gamer par hasard. Élément essentiel du setup gaming, la souris doit répondre à certains critères de réactivité et de précision. Filaire ou sans fil, nombre de DPI, multiples boutons programmables ou configuration minimaliste : Numerama vous guide dans le choix de votre souris pour qu’elle soit à la hauteur de vos exigences. Que vous soyez davantage FPS ou MMORPG, la souris qui vous convient est dans ce guide.

Au-delà des performances de la carte graphique et du processeur de votre PC gaming, la qualité des accessoires comme le clavier et la souris est tout aussi importante. Joueuses et joueurs occasionnels ou e-sportifs, une souris réactive et précise est indispensable pour s’assurer de bonnes sessions de jeux.

Si pour les jeux de courses et de tirs à la 3ᵉ personne, une bonne manette PC reste le meilleur choix, pour les FPS, RTS, MMORPG et autres MOBA, mieux vaut s’équiper d’un bon vieux combo clavier souris. Le choix d’une souris gamer digne de ce nom devient alors primordiale pour vous assurer la victoire. Sur le marché, vous trouverez de tout : du filaire, du wireless, des prix variant du simple au double, et il n’est pas simple de s’y retrouver. Numerama vous propose ce guide pour que vous puissiez choisir votre souris option gaming en fonction de vos jeux préférés.

Quelles sont les meilleures souris gamer

La Razer Viper V2 Pro : la souris la plus légère et la plus polyvalente

La Razer Viper V2 Pro est la souris gaming sans fil la plus polyvalente, mais aussi la plus légère. Elle réalise cette prouesse sans arborer de coque structurée en « nid d’abeille » qui permet d’économiser quelques grammes au détriment d’une esthétique pas toujours convaincante. Avec seulement 58 g sur la balance, la Viper V2 Pro ne s’encombre pas d’éclairage RGB, tout en conservant une allure gaming sobre et épuré. Adaptée à un usage de la main droite, la Viper V2 Pro s’équipe de l’essentiel en toute efficacité.

Elle dispose de 5 boutons programmables : les deux clics bien séparés par la molette, elle-même actionnable et programmable, ainsi que deux touches supplémentaires situées sur la tranche gauche de la souris. Des grips adhésifs à appliquer au niveau des clics et le long du profil de la souris permettent d’améliorer la prise en main à votre convenance.

Prise en main de la Raze Viper V2 Pro

Avec sa nouvelle version de la Viper, Razer améliore grandement sa durée de vie, la prolongeant de 25 %, avec un cycle de vie allant jusqu’à 90 millions de clics selon la marque. Autre amélioration notable, la précision accrue du capteur Focus Pro 30K grâce notamment à des fonctionnalités intégrant une IA capable d’effectuer un suivi intelligent. La sensibilité se règle jusqu’à 32 000 DPI simplement en dessous de la souris sans passer par un logiciel. Le dongle de 2,4 GHz assure une connexion stable et fiable avec un taux de rapport de 1 000 Hz assurant une réactivité de 1 ms.

L’autonomie est confortable et atteint les 80 heures de jeu. La recharge se fait simplement grâce au câble USB fournit. On regrette que la Viper V2 Pro ne soit pas compatible avec la station de chargement Razer. Il est dommage aussi qu’en dépit de sa forme ambidextre, seule la tranche gauche bénéficient de boutons latéraux, privant les gauchers de leur usage. La Razer Viper V2 Pro n’en reste pas moins une excellente souri e-sport wireless. La qualité à un prix, la souris est commercialisée 159 € sur le site officiel de la marque.

La Razer Naga V2 Pro : la meilleure pour les MMORPG et MOBA

À presque 200 €, la Razer Naga V2 Pro est la souris la plus onéreuse de ce guide. Elle est aussi la seule capable de s’adapter parfaitement à toutes les exigences du gaming et de l’e-sport. La particularité de la gamme Naga ? Ses tranches gauches interchangeables aimantées permettant de disposer de 2 à 12 boutons supplémentaires. Du farming au headshot, la Naga V2 Pro ne vous laissera pas tomber. Plus volumineuse et plus lourde que les souris classiques, elle ne conviendra pas aux plus petites morphologies et sa prise en main en « palm grip » peut demander un certain temps d’adaptation. C’est en partie pour ses multiples boutons programmables qu’on la recommande aux joueuses et aux joueurs de MOBA, MMORPG et autre RTS. Sorts, macro, popos : configurez les raccourcis claviers qui vous arrangent pour gagner agilité et fluidité en jeu.

La face disposant d’un pavé numérique de 12 touches, disposées en quatre rangées de trois boutons, s’avère redoutablement efficace pour les MMO, les jeux de stratégies en temps réel et pourquoi pas Diablo IV. La gestion des spells et d’inventaires s’en retrouve facilitée et les nombreuses touches laissent la place à des raccourcis qui peuvent faire la différence en donjon. La tranche avec deux rangées de trois boutons est plus approprié aux arènes de bataille type League of Legends. La disposition et le nombre des touches ont été étudiés pour gagner en réactivité lorsqu’il s’agit d’activer rapidement une compétence, de lancer des sorts ou se servir d’items actionnables. La dernière coque arborant un grip surmonté de deux boutons en ligne est tout indiqué à la nervosité et à la précision du gameplay exigé par les FPS.

La molette de la souris gaming Razer Naga V2 Pro

Cette nouvelle mouture reprend en tous points le design du modèle précédent et l’agrémente d’une molette ultra-personnalisable. Le constructeur de renom l’équipe du tout dernier capteur optique Focus Pro 30K. La sensibilité est réglable jusqu’à 30 000 PPP et la souris encaisse des accélérations atteignant les 70 G. De base, le polling rate est fixé à 1 000 Hz. En rajoutant à votre setup le Mouse Dock Pro d’une centaine d’euros, vous augmenterez la fréquence à 4 000 Hz. Si vous n’avez rien compris à ce paragraphe, on explique ces termes plus bas.

Côté autonomie, Razer promet 150 heures de jeu en connectant votre souris avec le dongle de 2,4 GHz fournit, et le double en Bluetooth, moins stable et moins précis. Robustesse, précision, réactivité, multiples configurations, la souris Naga V2 Pro de Razer remplies toutes les promesses d’une souris gamer très haut de gamme. On regrette simplement qu’elle n’existe pas en version adaptée aux joueuses et joueurs gauchers. On aimerait aussi la voir un peu moins chère : surveillez les promos !

La Razer Viper 8 KHz : la meilleure souris gaming pour les FPS et les ambidextres

La Razer Viper 8 KHz est la seule véritable souris utilisable de la main gauche de ce guide. Beaucoup de constructeurs estampillent leurs modèles « ambidextres », mais à l’usage, peu de gauchères et de gauchers peuvent pleinement les exploiter. Ce n’est pas le cas de la Viper 8 KHz qui dispose de deux boutons sur chaque tranche en plus de sa forme symétrique. Droitiers et gauchers ont ainsi accès à deux touches supplémentaires tombant parfaitement sous le pouce qui se révèlent si précieuses en jeu, et particulièrement dans les jeux de tirs.

Outre son ergonomie adaptée à toute la communauté de gamers, la Razer Viper 8 KHz est affûté pour les FPS grâce à son hyperpolling de 8 000 Hz, soit 0,125 ms. Une réactivité sans faille et une fluidité inégalée pour ne manquer aucune cible. Pas de problème de latence ou de connexion vu que la souris Viper 8 KHz se connecte grâce à un câble USB très souple qui n’entachera pas vos mouvements. La caméra suivra tous vos mouvements au quart de milliseconde près.

Razer Viper 8 KHz

Autre phénomène redouté, le double clic involontaire que le switch optique de deuxième génération de la marque vient corriger efficacement grâce à un meilleur retour tactile. Le capteur optique n’est pas le plus récent du constructeur, mais il est amplement suffisant avec une sensibilité de 20 000 PPP. Pour parfaire sa fiche technique, la souris Viper 8 KHz affiche un poids de 71g. Sans être la plus légère, elle est agréable et facile à déplacer sans douleurs même après plusieurs heures d’utilisation. Même sans ses 8 KHz de polling affichés, perceptibles que par une poignée de joueuses et de joueurs avertis, la Razer Viper 8 KHz est une souris parfaitement taillée pour le gaming, et particulièrement pour les FPS, à un prix abordable.

La Logitech G502 la souris gamer sans fil au meilleur rapport qualité prix

Impossible de faire l’impasse sur la G502 de Logitech. Le constructeur suisse peaufine sa gamme de souris gaming avec un modèle sans fil équipé de la technologie Lightspeed. La marque promet une connexion sans latence avec un taux de rapport de 1 ms. La prise en main est agréable et la forme de la souris épouse parfaitement le creux de la main droite avec une petite gouttière qui accueille le pouce. Dommage que Logitech ne prévoie pas de modèle pour les gauchers et les gauchères.

La souris gamer Logitech g502 Hero LIGHTSPEED et son tapis de souris

Plébiscitée par les professionnels du jeu vidéo, la G502 s’équipe du capteur optique Hero 25K assurant jusqu’à 25 600 DPI. Disposant de 11 boutons programmables, elle conviendra aussi bien aux FPS, qu’au MMO. À noter que certaines touches sont un peu moins faciles à atteindre que d’autres. La configuration sur l’app reste assez simple et permettra d’optimiser à votre convenance chaque clic. Bien que la mode soit à la légèreté, la G502 vient avec 4 poids de grammage différent permettant d’ajuster le poids de la souris. En plus de faciliter la préhension, le poids aide à améliorer la sensation de prise en main. La souris gamer de Logitech est affichée à 159 € sur le site officiel. On la trouve souvent autour d’une centaine d’euros sur d’autres sites marchands.

La SteelSeries Rival 3 : la meilleure souris gamer pas cher

La SteelSeries Rival 3 fait suite à la Rival. Cette souris filaire entre de gamme ravira les petits budgets tant elle satisfait les exigences du gaming sans aucune prétention.

D’apparence sobre, la SteelSeries Rival 3 affirme son côté gaming avec 3 zones d’éclairage RGB qui se règlent indépendamment. Malgré sa forme symétrique, seuls les boutons latéraux sont présents sur la tranche gauche de la souris, rendant l’usage aux gauchers plus difficile. Si le revêtement en plastique dure n’est pas le plus confortable, on ne peut lui reprocher sa robustesse. Son poids de seulement 77 g la classe parmi les souris légères et sa forme bombée lui confère une bonne ergonomie générale. Les boutons latéraux tombent aisément au niveau des pouces sans réajustement. Les clics sont précis et bien délimité du corps de la souris et la molette défile sans difficulté.

Le SteelSeries Rival 3

Le capteur TrueMove Core fait remarquablement son boulot et même si les souris plus haut de gamme propose des DPI plus élevé, dans les faits, seuls les PGM de haut niveau apprécieront une réelle différence. La sensibilité se règle jusqu’à 8 500 DPI, mais à son réglage maximum, des mouvements parasites, comme le replacement de la souris au centre du tapis, font leur apparition. En somme, la SteelSeries Rival 3 est parfaite pour les gamers au petit budget ainsi que pour les personnes se lançant dans le gaming. La souris est polyvalente et remplira à la perfection vos tâches bureautiques.

Quelle souris gamer choisir ?

Latence, point par pouce, connexion filaire ou Bluetooth… Choisir sa souris gamer peut se révéler plus compliqué qu’il n’y paraît. Certains détails ne doivent pas être laissés au hasard, tandis que d’autres caractéristiques, parfois mises en avant par les marques, ne sont pas nécessairement utiles.

Une souris avec ou sans fil ?

On attend d’une souris qu’elle suive de près vos mouvements, sans décalage dans le temps ni à l’écran. Globalement, on vous dira qu’une souris filaire est plus fiable avec une latence quasi inexistante. C’est probablement vrai pour des souris sans fil pas cher entré de gamme. Si vous n’êtes pas prêts à investir une petite centaine d’euros dans une souris gamer sans fil, privilégiez les modèles filaires souvent moins chers. Assurez-vous de disposer d’une longueur de câble assez confortable et de la connectique compatible avec votre PC.

Pour des souris haut de gamme plus aboutit, l’accent est mis par les constructeurs sur la fiabilité de la connexion avec votre ordinateur. Souvent, les marques fournissent un dongle assurant une connexion stable et fiable. Certaines d’entre elles laissent même le choix et fournissent un câble USB, en plus du dongle.

Le Bluetooth reste la connexion la moins fiable, même si elle prolonge l’autonomie de votre souris sans fil.

Le polling rate

Exprimé en Hertz, le polling rate définit la fréquence avec laquelle l’ordinateur va interroger la souris. On parle plus souvent de réactivité, affichée en nombre de millisecondes (ms), correspondant au temps séparant chaque interrogation de la souris par l’ordinateur. Plus la fréquence d’interrogation, et donc le polling rate, est élevé, plus le temps entre deux rapports est réduits. Il en résulte une précision accrue et une meilleure réactivité de la souris.

En pratique, si les jeux demandent une réactivité minimum, seuls les joueuses et les joueurs pros verront une différence significative avec un polling rate très élevé. Les souris gamer proposent des taux de rapports de 1 000 Hz, soit une réactivité de 1 ms, déjà amplement suffisant pour jouer sérieusement. En principe, la plupart des jeux sont jouables à partir de 2 ms, soit une fréquence de 500 Hz.

Les points par pouces ou DPI

Autre considération importante, le nombre de DPI ou PPP. Acronyme anglais signifiant « Dot Per Inch », il se traduit en français par « point par pouce » abrégé PPP. C’est la sensibilité de la souris.

Depuis longtemps, les souris mécaniques ont abandonné leur boule au profit de capteurs optiques ou laser plus stables et de plus en plus réactifs. Vos mouvements de souris sont retranscrits à l’écran avec plus ou moins de sensibilité. En fonction du nombre de DPI, le mouvement permettant de déplacer le curseur d’un point A vers un point B de votre écran, ne demandera pas la même amplitude dans le geste. Plus le nombre de points parcourus sur un pouce par votre souris est élevé, plus votre souris sera sensible et moins grands seront vos gestes.

Concrètement, si vous avez besoin de parcourir une map de bout en bout de l’écran avec votre souris, un nombre de DPI élevé vous sera très utile. Au contraire, si l’action reste concentrée sur un même endroit du moniteur et demande très peu de bouger la souris, nul besoin de partir à la course aux nombres de PPP.

Capteur laser ou optique ?

Il s’agit globalement de la même technologie de suivi des mouvements. Dans le cas d’une souris à capteur optique, l’enregistrement des mouvements est assuré par le faisceau lumineux d’une diode. Dans le cas d’une souris laser, comme son nom l’indique, c’est un laser, plus précis que la LED, qui s’occupe de suivre les déplacements de la souris. À noter qu’une souris laser fonctionnera moins bien sur une surface en verre.

Quels sont les souris utilisées par les pros ?

La Razer DeathAdder V3 Pro : pour les MOBA

Faker, talent reconnu sur le jeu MOBA League of Legend se sert d’une Razer DeathAdder V3 Pro à 159 €. Capteur optique Razer de dernière génération jusqu’à 30 K DPI, un switch optique qui élimine le double clics tout en améliorant la durée de vie de la souris et pour couronner le tout, une excellente ergonomie et un poids de seulement 64 g.

Souris gamer pro Razer DeathAdder V3 Pro // Source : Razer

La Logitech G Pro X Superlight pour les FPS

Pour les joueuses et les joueurs de FPS, on a S1mple, joueur reconnu sur Counter Strike, qui utilise la Logitech G Pro X Superlight à 130 €. Ultra légère, avec seulement 63 g sur la balance, la souris embarquant le capteur optique HERO 25K de la marque Suisse a déjà fait ses preuves à de multiples reprises. Conçue avec et pour les professionnels du jeu vidéo, la G PRO X Superlight est une excellente référence dans ce domaine, mais reste onéreuse.

Les meilleurs tapis de souris gamer

Bien que les souris haut de gamme disposent pour la plupart de patins plutôt efficaces, rien de mieux qu’un bon tapis de souris pour accompagner vos mouvements et assurer une glisse parfaite.

Le Logitech G440 à 21 € : Référence dans le milieu du gaming, il offre une texture homogène avec une surface en polyéthylène qui réduit les frictions. La souris glisse aisément, réduisant vos efforts. Le tapis convient aussi bien aux capteurs optiques que lasers. C’est un tapis de souris rigide et il ne sera pas évident de le transporter.

Le Razer Firefly Chroma V2 À 59 €: À la pointe du gaming avec son éclairage RGB, le tapis est extra fin avec une base antidérapante. Sa surface micro texturé n’est pas la plus grande mais est suffisante pour jouer et facilite la glisse de la souris avec précision.

