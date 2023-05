[Deal du Jour] La version 2022 de l’iPad Air est doté de la puce M1 d’Apple. Cette dernière offre de bonnes performances et une excellente autonomie. En plus d’être polyvalent, cet iPad Air est une des meilleures tablettes sur le marché, surtout en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur l’iPad Air M1 ?

L’iPad Air M1 2022, 64 Go, est vendu à partir de 789 € sur le site officiel d’Apple. Le modèle Bleu est proposé pour les French Days sur Rakuten au prix de 598,98 €.

C’est quoi, cette tablette d’Apple ?

L’iPad Air M1 possède des dimensions de 24,76 × 17,85 × 6,1 mm d’épaisseur, pour un poids de 460 g. Une taille compacte donc, et un poids suffisamment léger pour garantir une très bonne prise en main, que ce soit en mode portrait ou en mode paysage. L’écran Liquid Retina de 10,9 pouces offre une définition de 2360 × 1640 pixels. Il s’accompagne d’une fonction TrueTone qui ajuste la luminosité à la lumière ambiante, afin de réduire la fatigue visuelle. Une bonne chose si vous utilisez surtout votre iPad le soir, en faible luminosité.

La puce Apple M1 rend l’iPad Air presque aussi performant qu’un modèle Pro d’entrée de gamme. Les applications, même les plus gourmandes, tournent efficacement. Le taux de rafraîchissement est limité à 60 Hz, mais jouer à des jeux demandeurs en ressources n’est pas un problème. Si vous utilisez votre iPad pour le travail, de la retouche photo ou du montage vidéo, la tablette est rapide, intuitive et ergonomique. Il serait de plus dommage de ne pas profiter de sa compatibilité avec l’Apple Pencil 2. L’iPad Air est bien sûr compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0.

L’iPad Air est la plus polyvalente des tablettes d’Apple // Source : Apple

Pour les French Days, cet iPad Air est-il une bonne affaire ?

À ce prix, c’est une excellente affaire pour l’un des iPad les plus accessibles d’Apple. L’interface est intuitive, et l’essentiel (applications et widgets) est visible immédiatement. Dans le cas d’un usage professionnel, la fonction Split Screen vous permet d’afficher plusieurs app sur l’écran. Cet iPad convient donc à la plupart des usages, dommage que la partie photo soit cependant en retrait. Le capteur de 12 Mpx fait le travail, mais n’est pas au niveau des blocs photo des smartphones. La vidéo permet d’enregistrer en 4K à jusqu’à 60 IPS, mais n’est pas non plus à la hauteur.

Chaque iPad est différent, consultez notre guide des meilleurs iPad de 2023 afin de voir lequel est le plus adapté à vos besoins. Pour travailler sur de petits projets, ou regarder du contenu en streaming, bien calé dans votre canapé, l’iPad Air sera le compagnon idéal. La partie audio manque légèrement de puissance, mais est suffisante pour regarder un film. Vous pourrez toujours y associer, via le Bluetooth, une enceinte connectée. Dans le cadre d’une utilisation classique, l’autonomie est de 10 heures. La tablette se recharge en 1 h 30 environ.

