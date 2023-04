Si une partie des allergènes et autres polluants chimiques dégradent significativement la qualité de l’air extérieur, l’air de votre chambre ou de votre cuisine n’est pas forcément plus saint. Pour assainir et filtrer efficacement l’air de votre intérieur, rien de mieux qu’un purificateur d’air en complément d’une aération quotidienne. Avec le printemps et ses pollens qui débarquent, Numerama vous guide dans l’achat de ces équipements aux fiches techniques pas toujours évidentes à comprendre.

De plus en plus de personnes redoutent l’arrivée du printemps qui ne signe pas que le retour des belles terrasses ensoleillées. Démangeaisons, larmoiement et éternuements font également partie du cortège printanier pour beaucoup d’allergiques. Troquer ses mouchoirs contre un bon purificateur d’air est une bonne solution, dont les bénéfices profiteront à toutes les personnes d’un même foyer, asthmatique ou pas.

Croire qu’on respire mieux chez soi est un leurre. L’air que nous respirons à la maison n’est pas moins pollué que l’air respiré dans la rue. Les sols, les meubles, les activités quotidiennes comme la cuisine et le ménage sont à l’origine d’émissions de fines particules et autres composés organiques volatils, abrégés COV. En trop forte concentration, ces gaz et particules microscopiques s’avèrent toxiques à plus ou moins long terme, et peuvent être responsables d’allergies, de maladies respiratoires et de cancers.

L’aération quotidienne de votre espace de vie est une première mesure pour faire circuler l’air et l’assainir. Y adjoindre un purificateur d’air est le meilleur moyen pour filtrer et diminuer drastiquement la concentration des composés toxiques en suspension et renouveler l’air. À mesure que nous comprenons que l’air intérieur n’est pas aussi sain qu’on l’imagine, les modèles se multiplient dans les rayons.

Numerama vous aide à décrypter les fiches techniques parfois complexes et vous guide dans le choix du purificateur d’air adapté à votre situation.

Les meilleurs purificateurs d’air : notre comparatif

Le comparatif de ces modèles s’axe sur quatre critères que nous jugeons importants au-delà de la qualité de purification, évidemment présente sur ces références. Il s’agit du bruit émis par la machine, son poids, la surface que le purificateur est capable de traiter ainsi que ses fonctionnalités supplémentaires, comme la connectivité. Nous avons également accordé une certaine importance au coût de l’entretien, notamment en précisant le prix des filtres de remplacement.

Coway AP-1512HH Mighty: le meilleur purificateur d’air disponible sur Amazon

Modèle plébiscité outre Atlantique, le AP-1512HH Mighty est, d’après le New York Times et Julien Cadot qui l’a importé d’Allemagne before it was cool, le meilleur purificateur d’air. Encore peu présente en France, la marque coréenne Coway s’est pourtant forgé une bonne notoriété partout ailleurs et collectionne les louanges. Acteur depuis de nombreuses années dans le secteur du bien-être des habitats, le constructeur coréen s’est spécialisé dans l’assainissement de l’air intérieur depuis 1994. Souvent moins chers que les modèles proposés par les traditionnelles marques grand public bien connues en France, les purificateurs d’air Coway se révèlent d’une efficacité redoutable.

Le Coway AP-1512HH Mighty // Coway

Présentation du Coway Mighty

Connecter un Coway Vous pouvez contrôler un Coway Mighty avec votre smartphone ou programmer des automatisations en le branchant à une prise connectée (exemple : Philips Hue Smart Plug). La position « On » se réenclenche dès que le purificateur retrouve du courant et le mode « Auto » ajuste la puissance.

Le Coway Mighty arbore une forme cubique haute de 43 cm et longue de 46,9 cm à poser à même le sol ou sur un meuble. Robuste, il est large d’une vingtaine de centimètres, pèse plus de 7 kilos et dispose d’une poignée intégrée à l’arrière pour le transporter facilement d’une pièce à l’autre. Sur le dessus, un bandeau de commande laisse apparaître un voyant lumineux indiquant la qualité de l’air environnant. Il n’est pas possible de contrôler le Mighty à distance et une télécommande aurait été appréciable. Néanmoins, les touches sont assez intuitives et permettent de régler la puissance, d’activer ou non l’ionisation ou de programmer un minuteur.

Fonctionnement et entretien des filtres

Trois puissances sont possibles en plus d’un mode « auto » et d’un mode «éco». Le mode automatique adapte simplement la puissance au degré de pollution de l’air, tandis que le mode éco réalise une analyse de l’air toute les trente minutes. Si l’air est saint, le purificateur s’éteint jusqu’à sa prochaine mesure. Plutôt silencieux, le niveau sonore atteint au maximum les 63 dB à pleine puissance et se fait plus discret aux plus faibles vitesses en dépassant à peine les 41 dB. Il est conçu pour assainir des espaces clos d’une quarantaine de mètres carrés, mais il se révèle tout aussi efficace sur de plus grandes surfaces.

On retrouve trois couches de filtres bien distinctes. Un premier pré-filtre s’occupe de récupérer les plus grosses poussières, les cheveux et autres saletés. Il se lave manuellement et ne se remplace pas. Un second filtre charbon capte et neutralise les odeurs. Coway préconise de le remplacer tous les six mois. Un filtre GreenHEPA constitue la dernière couche de filtres et retient les plus petites particules, d’un diamètre inférieur à 0,01 micron. La majorité des virus et des bactéries ne lui résisteront pas. Ce filtre est à changer annuellement. La marque met en vente un pack annuel comprenant un filtre Hepa et deux filtres charbons pour une cinquantaine d’euros. Les filtres se remplacent facilement en ôtant la façade de l’appareil.

Caractéristiques essentielles à retenir du Coway Mighty

Surface de la pièce 30-40 m² Bruit émis entre 41 et 63 dB Poids 7,5 kg Connectivité Non, sauf avec une prise connectée Prix des filtres 50 € Tableau récapitulatif des caractéristiques techniques du Coway AP-1512HH Mighty

Dyson Purifier Cool Formaldéhyde : le ventilateur purificateur d’air

Impossible de ne pas citer Dyson tant la marque s’illustre comme un constructeur d’électroménager haut de gamme de qualité. Sa réputation n’est plus à faire, en partie grâce à sa gamme d’aspirateur particulièrement efficace. Avec son Purifier Cool Formaldéhyde, Dyson reste fidèle à ses principes et propose une expérience utilisateur qui coule. Tout est lisse, tout s’emboîte parfaitement avec des finitions soignées et un design futuriste propre à la marque.

Le Dyson au look chelou // Source : Dyson

Présentation du purificateur d’air / ventilateur de Dyson

Le purificateur d’air Dyson est loin d’être le plus discret de ce guide. Avec son mètre de hauteur et sa forme cylindrique à l’allure très moderne, il s’imposera en toute élégance dans votre pièce principale. Un petit écran digital de forme circulaire donne beaucoup d’informations, comme la concentration en formaldéhyde de l’air, mais la navigation n’est pas aisée.

Avec sa fonction ventilateur en plus, le Purifier Cool Formaldéhyde fait partie des purificateurs d’air les plus sophistiqués du marché. L’un des plus dispendieux aussi, avec un prix affiché à 699 € sur le site du constructeur anglais. À ce prix, le ventilateur/purificateur de Dyson est connecté, pivote à 350° et s’accompagne d’une petite télécommande aimantée qui se range facilement en toute discrétion sur l’appareil. L’application Dyson Link permet de consulter et de modifier les paramètres de la machine en plus de délivrer de multiples informations sur la composition et la qualité de l’air.

Fonctionnement et entretien des filtres

Températures, taux d’humidité, concentration en particules fines, le purificateur de Dyson s’équipe de plusieurs capteurs et ne se contente pas simplement de purifier l’air. Purificateur haut de gamme oblige, en plus des trois vitesses proposées par l’appareil, un mode automatique, chargé de réguler sa puissance en fonction de l’air ambiant, est disponible. Dyson réussit à filtrer efficacement l’air sans faire trop de bruit puisqu’il enregistre un niveau sonore de 52 dB en puissance maximale et de seulement 33 dB à sa plus faible puissance. Le Purifier Cool Formaldéhyde est efficace pour des pièces d’une surface de 40 à 50 m².

En plus du classique combo filtre charbon actif et filtre Hepa, le purificateur de Dyson s’arme d’un filtre catalytique qui détruit en permanence le formaldéhyde. Plus précisément, il décompose la molécule de gaz nocive en eau et en dioxyde de carbone. Ce filtre supplémentaire n’a pas besoin d’être changé. En revanche, le filtre Hepa et le filtre anti-odeur, formant un seul et unique bloc, doit être renouvelé dès que l’indicateur d’usure s’allume ou au moins une fois par an. Il est disponible sur le site officiel de Dyson à 75 €. Le bloc filtre, composé de deux demi-cercles, se loge assez facilement dans le socle de l’appareil.

Caractéristiques essentielles à retenir du Dyson Purifier Cool Formaldéhyde

Surface de la pièce 40-50 m² Bruit émis entre 41 et 63 dB Poids 4,85 kg Connectivité oui Prix des filtres 75 € Tableau récapitulatif des caractéristiques techniques du Dyson Purifier Cool Formaldéhyde

Philips AC3039/10 : le meilleur contre la poussière et les particules très fines dans les grandes pièces

On ne présente plus la marque néerlandaise qui a su s’imposer dans le monde de l’électroménager. Après s’être brillamment installé sur le secteur de la domotique, avec son excellente gamme d’ampoules connectées Hue, Philips s’attaque à la purification de l’air. Son expertise dans le domaine médicale lui permet de proposer des purificateurs d’air très performants, capable de filtrer des nanoparticules de très petites tailles dans de grands espaces.

C’est en tout cas ce que propose Philips avec son Purificateur AC3039/10. Il filtre des particules d’un diamètre inférieur à 0,003 micron, classées PM 2,5, correspondant aux plus petites particules comme les bactéries et virus. Six minutes suffisent pour assainir une pièce de 20 m². Le purificateur de Philips garde son efficacité dans des locaux pouvant atteindre une surface de 135 m².

Le Philips AC3039/10 // Source : Philips

Présentation du Philips AC3039/10

Le purificateur se présente tout en rondeur. De forme cylindrique, il pèse plus de 8 kilos et se montre assez volumineux avec un diamètre de pas loin de 30 centimètres. Haut de 65 centimètres, vous n’aurez pas d’autre choix que de le poser au sol. Le revêtement en tissu gris appui son design sobre et épuré. Seul vrai bémol, il ne se déplace pas facilement et ne dispose d’aucune prise pour le transport. L’écran tactile, disposé au-dessus de l’appareil, affiche un joli cercle colorimétrique reflétant la qualité de l’air ainsi que d’autres informations que vous avez le choix de faire figurer. La luminosité de l’écran s’ajuste automatiquement en fonction de l’éclairage de la pièce.

À presque 500 €, le Philips AC3039/10 est bien évidemment connecté et via l’application Clean Home, vous accédez à tout un tas de paramétrages et d’informations. L’appairage et la connexion sont assez simples et Philips personnalise l’expérience avec un questionnaire assez précis. On regrette cependant l’absence de télécommande au regard de son prix.

Fonctionnement et entretien des filtres

Trois modes et deux vitesses sont disponibles. En plus du classique mode automatique qui adapte la vitesse à la qualité de l’air, Philips propose un mode veille et un autre nuit. Le mode veille réduit le bruit et baisse la luminosité de l’écran pour ne laisser qu’une petite veilleuse, tandis que le mode nuit assure une filtration efficace et silencieuse des poussières allergènes pendant votre sommeil. La marque promet 40 % d’air purifié supplémentaire avec ce mode.

Pas de filtre spécial anti-formaldéhyde, mais un puissant filtre Hepa Nanoprotect capable d’attirer et de neutraliser la majorité des particules mesurant jusqu’à 0,003 micron, dont le formaldéhyde et les plus petits virus. Philips propose un assemblage de filtres composé d’un pré-filtre, d’un filtre charbon actif et d’un filtre Hepa. Philips se démarque de ses concurrents avec des durées de vie plus longue sur ses filtres et un remplacement moins fréquent. La marque parle d’un renouvellement du filtre tous les trois ans là où la moyenne se situe plus sur un an. Cependant, le filtre n’est pas donné et coûte un peu moins de 80 €. L’application se charge de vous prévenir quand le filtre doit être remplacé.

Caractéristiques essentielles à retenir

Surface de la pièce 135 m² Bruit émis entre 33 et 51 dB Poids 8,2 kg Connectivité oui Prix des filtres 80 € Tableau récapitulatif des caractéristiques techniques du Philips AC3039/10

Levoit Core 300 : le meilleur purificateur d’air pas cher idéal dans une chambre

Jeune marque américaine, Levoit s’est vite fait connaître pour la qualité de ses produits. Si toutes les références ne sont pas disponibles en France, il reste assez facile de se procurer les produits de la marque sur internet et même dans les enseignes tels que Darty ou Castorama. Le purificateur qui nous intéresse, c’est le Core 300. Petit, discret et efficace, il est aussi le moins cher. Il remplira à merveille ses fonctions dans un petit appartement.

Le Levoit Core 300 // Source : Levoit

Prise en main du Levoit Core 300

La marque reprend avec justesse la forme et le design de beaucoup de purificateurs. De forme ronde, il peut se poser aisément sur un meuble et se fondre dans le décor d’un salon ou d’une chambre. Sa hauteur ne dépasse pas les 36 cm et son diamètre mesure 24 cm. L’appareil est surmonté d’un écran digital permettant le réglage de la vitesse, d’activer le mode veille, de déclencher un minuteur et d’accéder à l’état des filtres. Un bouton permet d’éteindre complètement toute source lumineuse pour ne pas être dérangé dans le cas d’une utilisation nocturne. Pas de connectivité pour ce modèle d’un peu plus d’une centaine d’euros. Cependant, pour 50 € supplémentaire, le Core 300S comblera les adeptes de la maison connectée.

Fonctionnement et entretien des filtres

Le Levoit se contente d’une utilisation simple en toute efficacité. Trois vitesses différentes en plus du mode veille sont présentes. Le Levoit Core300 ne s’encombre pas de multiples capteurs permettant d’adapter la puissance de filtrage à la qualité de l’air, ce qui ne l’empêche pas d’éliminer efficacement 99,97 % des particules et composés volatil présent dans la pièce. Le Levoit Core 300 est le plus silencieux purificateur de ce guide avec seulement 25 dB de niveau sonore dans son mode veille. Initialement conçu pour des pièces d’une vingtaine de m², à pleine puissance, le Levoit Core300 réalise des performances remarquables avec des surfaces plus importantes.

Levoit intègre dans son purificateur un filtre Hepa 13 qui a déjà fait ses preuves sur les acariens, squames d’animaux, spores de moisissures et autres poussières allergisantes. Le filtre Hepa n’est bien sûr pas le seul et se superpose avec un pré-filtre en nylon et un filtre anti-odeur au charbon, pour former une seule unité. La marque est la seule à proposer différents filtres spécifiques comme un filtre anti bactérie, un autre anti-échappement ou encore un pour les animaux. Efficace sur les fameuses PM2,5, le filtre de base est amplement suffisant, car conçu pour filtrer les particules jusqu’à 0,3 micron. L’entretien des filtres doit se faire tous les 6 à 8 mois et un indicateur d’usure s’allume lorsqu’il est temps de les remplacer. Le filtre se trouve à 45 € sur Amazon.

Caractéristiques essentielles à retenir

Taille pièce 20-30 m Bruit émis entre 25 et 50 dB Poids 3,3 kg Connectivité non Prix des filtres 45 € Tableau récapitulatif des caractéristiques techniques du Levoit Core 300

Quel purificateur d’air acheter : tout savoir pour bien choisir

Quel est le meilleur purificateur d’air sur le marché ?

Nous recommandons le Coway AP-1512HH Mighty pour son rapport qualité prix imbattable, mais tout dépend de l’utilisation que vous en ferez. Afin de bien choisir votre machine, nous vous conseillons de prêter attention à ces quelques critères :

Le poids et la mobilité du purificateur, surtout si vous comptez le déplacer d’une pièce à l’autre de votre maison.

Le bruit, surtout si vous souhaitez le disposer dans votre chambre.

La surface optimale pour laquelle le purificateur a été construit.

La fréquence avec laquelle les filtres doivent être changés.

Le prix des filtres de remplacements.

D’autres paramètres sont à considérer comme la présence d’un mode automatique, d’une télécommande ou de la connectivité. La forme et le design occupent aussi une place importante si vous souhaitez conserver une certaine harmonie dans une pièce.

En termes d’efficacité, certains critères mis en avant par les fabricants sont difficiles à interpréter. C’est notamment le cas de la mesure du CADR, de la taille des particules ou encore de la qualité du filtre Hepa.

C’est quoi le CADR d’un purificateur d’air ?

Acronyme anglais pour Clean Air Delivery Rate, le CADR désigne le volume d’air épuré par le purificateur dans un temps donné pour un diamètre de particules précises. Les CADR que l’on retrouve sur les purificateurs sont valables pour le pollen, la fumée et la poussière. Souvent exprimé en mètres cubes par heure (m3/h), il reflète la performance du purificateur à sa puissance maximale dans un environnement bien précis.

Comme vous n’utiliserez pas forcément toujours la plus forte vitesse du purificateur et que nous ignorons où vous comptez l’installer, nous n’avons pas jugé pertinent de mettre cette valeur en avant. Certains fabricants, comme Dyson, ne jugent pas utile de faire apparaître cette mesure et préfèrent faire des tests indépendants.

Taille et classification des particules fines

Autre critère complexe qui demande quelques explications, la taille des particules filtrées. 0,3 micron, 0,003 micron PM 2,5, quand on n’y connaît rien, on pourrait croire à une foire aux prochains chiffres du loto.

Les particules fines en dessous de 10 microns sont considérées comme dangereuses par l’OMS. Pour ordre de comparaison, un cheveu humain possède en moyenne un diamètre de 60 microns. Inutile de préciser qu’en dessous de 10 microns, ces particules sont invisibles. Le problème, c’est que plus elles sont fines, plus elles s’infiltrent facilement dans notre organisme par les voies respiratoires.

Il existe une classification internationale de ces particules en fonction de leur taille. Ces composants aériens se nomment des PM, tiré de l’anglais pour changer, qui signifie Particulate Matter (particule de matière en français).

Nom Taille diamètre Exemples PM 10 < 10 microns – pollen

– moisissure

– poussière PM 2,5 < 2,5 microns – combustion

– COV PM 0,1 < 0,1 micron – nanoparticules

– virus du COVID

Les filtres Hepa

C’est le filtre Hepa qui va s’occuper de retenir les particules fines contenues dans les gaz comme le formaldéhyde. Les filtres Hepa sont classés selon leurs performances. Seuls les filtre Hepa E10 et E11 retiennent moins de 99 % des particules fines. Dans ce guide, les filtres Hepa ont tous une efficacité supérieure à 99 %.

Est-ce utile d’avoir un purificateur d’air à la maison ?

Les personnes souffrant d’asthme ou d’allergie y verront un bénéfice immédiat certain. Le purificateur d’air permettra d’atténuer les symptômes tels qu’irritations de la gorge, larmoiement et autres désagréments.

Les personnes qui fument ou qui vapotent y trouveront également une certaine utilité pour se débarrasser efficacement de la fumée et de l’odeur pas toujours très agréable. Sans parler des effets du tabagisme passif qu’un purificateur aide à réduire sans complètement éliminer.

Un purificateur se révèle également utile pour rassurer les parents soucieux de l’air respiré par les plus petits.

La pollution intérieure est invisible et ses conséquences à long terme justifient de prendre des précautions. Investir dans un bon purificateur d’air est bénéfique pour tout le monde.

Comment savoir si on a besoin de purifier l’air de son habitation ?

De manière très factuelle, en vous munissant d’un appareil muni de capteurs capables d’analyser la composition de l’air. En fonction du prix et des gammes, l’analyseur d’air vous donnera des mesures plus ou moins fiables et précises de la composition de l’air en gaz, en particules fines ou en pourcentage d’humidité.

Ces petits appareils sont onéreux et les purificateurs d’air haut de gamme disposent souvent de capteurs capables de vous indiquer la qualité de l’air. Soit, vous trouverez des purificateurs indiquant un taux de concentration dans l’air en formaldéhyde, par exemple, soit un voyant de couleur vous indique si l’air est bon ou pas.

Un autre moyen de savoir si l’air de votre maison a besoin d’un bon coup d’assainissement, c’est l’état global de votre santé. Si vous commencez à avoir les yeux qui piquent ou la peau qui gratte, peut-être que purifier l’air de votre intérieur n’est pas une mauvaise idée.

Est-ce qu’un purificateur enlève la poussière ?

Oui. Les purificateurs d’air possèdent tous un pré-filtre chargé de capturer les plus grosses poussières, les poils d’animaux ainsi que les cheveux.

En temps normal, les poussières et autres particules invisibles, défient les lois de la gravité. Leur légèreté et leur petite taille ne sont pas suffisantes pour que ces particules tombent au sol. Lorsque le purificateur d’air est pourvu d’un système d’ionisation, des ions négatifs sont envoyés et vont se fixer aux particules très petites comme la poussière, leur permettant de retomber sur le sol. Elles vont pouvoir alors être aspirées ou balayées.

Est-ce que les purificateurs d’air sont efficaces ?

Oui, en tout cas ceux qu’on vous présente dans ce guide. Ils ont, pour la plupart, fait leurs preuves au cours de tests. Le bon entretien des filtres est primordiale pour vous assurer une efficacité dans le temps.

Si les purificateurs d’air et les filtres Hepa font un travail remarquable, ils ne peuvent éliminer 100 % des particules, virus et autres microbes. Ils viennent en complément de mesures d’hygiène standard respectées et renforcent l’efficacité d’une bonne aération quotidienne.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.