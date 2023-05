[Deal du Jour] Les AirPods Pro 2 sont régulièrement en promotion sur divers sites revendeurs. Avec de la chance, vous pouvez souvent les trouver autour de 270 €. Pour les French Days, ils sont trouvables à moins de 235 €. Un prix vraiment bas pour les derniers écouteurs d’Apple.

C’est quoi, ces écouteurs d’Apple ?

Les AirPods Pro 2 abordent un design similaire à la première génération d’AirPods Pro. Le confort est clairement au rendez-vous et même s’ils ne s’insèrent pas complètement à l’intérieur de l’oreille, ils remplissent le canal auditif et procurent un excellent maintien. Ils sont agréables à porter, même pendant une longue écoute. Vous pourrez faire du sport avec, mais sachez qu’ils ne tiendront pas autant en place que des écouteurs pensés pour les activités sportives. Une nouvelle fonction tactile présente sur la tige fait son arrivée et devient vite indispensable. D’un simple glissement du doigt, vous pouvez changer le volume ou avoir le contrôle de la lecture de vos musiques. La surface tactile des oreillettes vous permet aussi de gérer vos appels téléphoniques, ainsi que les modes Transparence et Réduction de Bruit.

Les AirPods Pro 2e génération proposent une réduction de bruit active bluffante. Grâce à la puce H2, l’isolation est impressionnante et peut même générer une sensation de pression pas toujours agréable, si vous n’êtes pas habitué. À l’inverse, un mode appelé Transparent Adaptatif laisse passer les voix et les bruits ambiants. Ce mode vous permet de rester conscient de votre environnement tout en écoutant votre musique. Les sons les plus bruyants seront néanmoins filtrés.

Moins de 235 €, c’est même une excellente affaire. Notre guide des meilleurs écouteurs de 2023 vous aidera à situer les écouteurs d’Apple parmi la concurrence. En dehors de l’ergonomie et des nouvelles fonctions, Apple montre tout son savoir-faire niveau audio. Les basses amples, couplées aux graves profonds et aux aigus précis, servent à parfaitement retranscrire l’audio avec précision. Les instruments sont bien définis et sonnent juste, tandis que les timbres de voix sont clairs. Le son est propre et naturel et seul le volume poussé à fond fera apparaître quelques faiblesses.

Niveau autonomie, les AirPods Pro 2 tiennent facilement 6 h en une seule charge, en fonction de l’activation de la réduction de bruit active. Le boîtier qui accompagne les écouteurs apporte une trentaine d’heures supplémentaires de batterie (ce dernier est d’ailleurs localisable grâce à un petit haut-parleur qui émet un son). Pour comparaison, les écouteurs Sony WF-1000XM4 proposent jusqu’à 12 h d’autonomie sans l’ANC activé. Apple n’est pas encore au niveau des meilleurs sur le marché, mais les AirPods tiendront tout de même une bonne journée d’écoute. Enfin, ils sont certifiés IPX4, et peuvent résister aux éclaboussures d’eau et à la transpiration.

