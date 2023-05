[Deal Du Jour] Coup d’envoi pour les French Days 2023 ! Pour fêter l’évènement qui coïncide avec l’arrivée des beaux jours, on ouvre les festivités avec le casque QuietComfort Special Edition de Bose. Un casque identique au célèbre QC45 pour un prix bien plus abordable.

C’est quoi, la promotion sur ce casque QC Special Edition ?

Le casque sans fil QuietComfort Special Edition de la marque Bose est normalement vendu 269,99 €. Il est en ce moment proposé sur Boulanger au prix de 179,99 €, grâce au code promo BOSE10 à rentrer dans le panier.

C’est quoi, le casque Bose QC SE ?

Le QuietComfort Special Edition est un casque Bluetooth à réduction de bruit active. Bose propose un casque identique au QC45, en dehors de la housse de transport plus légère et cette fois, en tissu souple. La conception du QCSE est la même que son ainé, et le casque est toujours robuste et possède de bonnes finitions. Il se maintient bien sur la tête, sans pressions désagréables, et les coussinets sont confortables même après une longue utilisation. Il peut se plier et ses oreillettes pivotent à 90 degrés, pour se ranger facilement. Le design intègre des boutons de contrôle cliquables, afin d’avoir la main sur le volume, la lecture, l’appairage ou la réduction de bruit. Les boutons sont bien intégrés au casque et offrent une navigation rapide et intuitive.

Côté son, Bose propose un casque qui fait un travail correct, sans être au niveau des meilleurs sur le marché. Les basses sont généreuses, mais peuvent être envahissantes par moments. Certaines pistes sonnent en effet trop profondes et trop graves par moments. L’application Bose Music vous permet de régler le spectre sonore à votre convenance grâce à l’égaliseur présent. Vous pourrez gérer les basses envahissantes simplement. La restitution sonore est tout de même équilibrée, avec des timbres de voix naturels et des médiums et aigus qui sonnent juste.

Le QCSE s’accompagne d’un étui de rangement en tissus // Source : Bose

Le casque bose QC SE est-il une bonne affaire pendant les French Days ?

C’est même une excellente affaire. La réduction de bruit active filtre les sons ambiants efficacement, par l’émission d’un signal opposé. Sans égaler les performances de Sony sur le terrain, l’ANC est convaincant et vous pourrez écouter votre musique sans être gêné par les bruits ambiants autour de vous. Le mode transparent est aussi présent et à l’inverse de la réduction de bruit, il laisse passer les bruits de fond et vous laisse être conscient de votre environnement. Une fonction appréciable pour les celles et ceux qui ne supportent pas l’isolation passive des casques.

Enfin, l’autonomie promise est de 20 heures et la batterie se recharge en environ 2 h 30, via une prise USB-C.

