[Deal du Jour] Le vidéoprojecteur The Freestyle est une solution abordable pour transformer votre salon en salle de cinéma. L’appareil de Samsung est compact et délivre de belles performances. En promotion pour les French Days, il devient plus abordable.

C’est quoi, la promotion sur ce vidéoprojecteur Samsung ?

Le projecteur The Freestyle de Samsung est habituellement vendu 999 euros sur le site officiel de la marque, et est actuellement proposé au prix de 599 €. Pendant les French Days, c’est sur Rue du Commerce qu’il est le moins cher, avec un prix de 499 €. Notez que les frais de livraison s’élèvent à 1,99 €.

C’est quoi, ce vidéoprojecteur Freestyle de Samsung ?

The Freestyle est un projecteur au design tout en rondeurs. Ses dimensions de 104,2 × 172,8 mm pour un diamètre de 95,2 mm en font un appareil joli et compact. Son poids de 800 g le rend facile à transporter et à déplacer d’une pièce à l’autre, voir carrément dehors. Le projecteur de Samsung peut, en effet, accueillir une batterie externe via son port USB-C. Une fois allumé, il peut projeter des images d’une taille d’entre 30 et 100 pouces (soit une diagonale de 76 cm à 254 cm), avec un recul entre 80 cm et 2,70 mètres. La définition full HD avec une résolution de 1 920 x 1 080 pixels et la luminosité de 550 lumens garantissent de belles images, d’autant plus que the Freestyle est compatible HDR. Dommage que de jour, l’image soit forcément moins nette.

Le vidéoprojecteur de Samsung peut s’orienter à 180° afin de projeter des images sur un mur ou au plafond, si l’envie vous prend de regarder les nouveaux films et séries Netflix de ce mois-ci, allongé sur votre lit. Même orienté différemment, l’image conserve les bonnes proportions et une géométrie correcte. Au niveau des fonctionnalités appréciables, la mise au point automatique permet des images détaillées le plus souvent possibles, tandis que la calibration intelligente adapte l’image à la couleur de votre mur. Pratique si vous changez souvent la place de votre projecteur.

The Freestyle convient parfaitement pour une utilisation en extérieur // Source : Samsung

Est-ce que le projecteur de Samsung est intéressant pendant les French Days ?

À moitié prix par rapport à son prix initial, c’est une excellente affaire ! En dehors de l’image, The Freestyle s’accompagne d’un haut-parleur intégré de 5 W qui délivre un son diffusé à 360°. Malheureusement, la puissance du haut-parleur n’est pas très élevée. Vous pourrez y associer une enceinte externe en Bluetooth, ou via la prise HDMI ARC/eARC du projecteur.

TizenOS, le système d’exploitation maison de Samsung, habille le projecteur. Il propose une expérience et des fonctionnalités connectées similaires à ce que vous pouvez trouver sur une Smart TV. Vous pourrez avoir accès à vos applications habituelles comme la plupart des services de SVOD. Les assistants vocaux Google Assistant ou Alexa d’Amazon sont également présents afin de naviguer dans les menus au son de votre voix. Via la connexion Wi-Fi, il est aussi possible de caster votre smartphone ou tablette compatible.

