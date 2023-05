[Deal du jour] The Frame est un téléviseur, mais pas seulement. Il permet également de projeter une œuvre d’art. Beau et original, le modèle 2023 de ce téléviseur signé Samsung bénéficie d’une promotion pour les French Days.

C’est quoi, la promotion sur ce TV 4K QLED de Samsung ?

Le téléviseur The Frame TQ55LS03B, modèle 55 pouces de 2023, est actuellement en promotion sur le La Fnac dans le cadre des French Days. Normalement vendu 1 299 €, il est en ce moment au prix de 999 €.

Ce téléviseur en promotion est un modèle QLED de 2023 de la gamme The Frame. Il possède une diagonale de 55 pouces, soit 139 cm. Un grand téléviseur donc, pas toujours facile à caser dans le salon. Cependant, la gamme The Frame de Samsung a la particularité d’être conçu comme un trompe-l’œil. Le design épuré, avec un cadre autour de l’écran, lui donne, en effet, des allures de tableau. L’effet est réussi et les amateurs d’art seront comblés, tout comme les personnes qui n’aiment pas les écrans traditionnels.

Mais The Frame n’a pas juste des allures de tableau pour le style. Le téléviseur de Samsung peut, en effet, afficher une œuvre d’art. Le cadre se transforme en toile lorsqu’il est éteint pour exposer de nombreuses œuvres d’art en provenance de nombreux musées et galeries. La dalle, dotée d’un revêtement mat, est idéal pour afficher des peintures. Malheureusement, même si certaines œuvres sont disponibles gratuitement, d’autres non (la majeure partie). Il faudra passer à la caisse sur l’Art Store, pour un abonnement mensuel au prix de 4,99 € par mois, pour profiter de milliers de peintures et de photographies.

L’effet tableau est superbe ! Ici : Œillet, Lys, Lys, Rose – John Singer Sargent – 1885 // Source : Samsung

The Frame en promo est-il une bonne affaire ?

À moins de 1 000 € c’est une très bonne affaire pour le modèle le plus récent de la gamme. Le téléviseur de Samsung est compatible HDMI 2.1 et gère la 4K avec un taux de rafraîchissement variable 100/120 Hz, idéal pour les jeux vidéo sur console nouvelle génération. Sa dalle QLED offre une qualité d’image réaliste, grâce à la 4K Ultra HD. Il est compatible HDR10+, mais Samsung est allergique au Dolby Vision, et ne le propose toujours pas dans cette version 2023. La technologie d’Upscaling présente optimise les contenus en 1080p avec une définition 4K. Quelques soucis de contrastes et de noirs sur certains contenus sont fréquents, mais rien qui ne se corrige pas via le menu des réglages. Si vous souhaitez comparer The Frame avec d’autres téléviseurs, consultez notre guide des meilleurs téléviseurs de 2023.

La partie audio n’est pas le point fort de The Frame. Une sortie audio numérique optique permet de brancher une meilleure installation sonore, pour pallier les faiblesses des haut-parleurs. Enfin, le système d’exploitation Tizen de Samsung accompagne The Frame. Il est compatible avec Google Assistant et Alexa d’Amazon, afin de le contrôler au son de votre voix. Le menu est fluide et la navigation plutôt instinctive. Les applications et les services de SVOD classiques sont présents.

