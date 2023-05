[Deal du Jour] Le WH-1000XM5 est un casque audio à réduction de bruit. Il possède une excellente autonomie, un son au top et sa réduction de bruit active est efficace. Actuellement, c’est tout simplement un des meilleurs casques audio sur le marché, surtout quand il est plus abordable.

C’est quoi, la promotion sur ce casque sans fil Sony ?

Le casque WH-1000XM5 est commercialisé 419 € à son lancement, mais vous pouvez régulièrement le trouver autour de 390 € sur certains sites. Pour les French Days, il est proposé au prix de 349,94 € sur le site de LDLC.

C’est quoi, ce casque WH-1000XM5 Sony en promo pour les French Days ?

Le WH-1000XM5 propose un design épuré qui fait dans le minimaliste. Ses lignes droites et ses coupes franches ne lui donnent pas un look de casque premium, mais son arceau très fin et sa fabrication en plastique granuleux reflètent la qualité de fabrication de la marque japonaise. Son look moderne et sa robustesse s’accompagnent tout de même d’une petite faiblesse : le casque ne peut pas se replier sur lui-même. Il peut néanmoins se glisser dans le petit sac fourni et se transporter l’esprit tranquille. Le confort est au rendez-vous, et la souplesse du WH-1000XM5 est appréciable, malgré le manque de rembourrage de l’arceau. Les coussinets sont confortables une fois sur les oreilles.

Dans l’oreillette, vous trouverez d’ailleurs quatre microphones. Ils permettent une réduction de bruit active bluffante. Un mode transparence est aussi présent et vous pourrez passer de l’un à l’autre d’un geste de la main. Sony peaufine l’audio et le résultat sonore est excellent. Les basses sont bien présentes sans envahir l’espace. Les médiums se montrent légèrement en retrait sur certaines pistes et genres musicaux, mais sont suffisamment détaillés dans l’ensemble pour créer une bonne dynamique. Grâce à des voix détaillées et des instruments parfaitement identifiables, même dans les pistes les plus complexes, l’ensemble sonne souvent juste. Un tour dans notre guide des meilleurs casques audio de 2023 vous aidera à situer le WH-1000XM5.

Le casque Sony WH-1000XM5 dans sa pochette // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Le casque XM5 de Sony soldé est-il une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire pour un casque performant. Les commandes tactiles présentes sur l’oreillette droite permettent de gérer la lecture des pistes et de contrôler le volume d’un tapotement ou d’un glissé du doigt. Une application dédiée baptisée Headphones, disponible sur iOS et Android, vous offre le plein de fonctionnalités. Vous y trouverez notamment un égaliseur, essentiel pour adapter le son à votre convenance. Vous pourrez aussi gérer la réduction de bruit et le mode transparence.

Enfin, l’autonomie promise par Sony est de 30 heures, réduction de bruit activée. La batterie tiendra facilement 40 heures sans l’ANC, soit une excellente autonomie.

