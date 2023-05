[Deal du Jour] La série M des Samsung Galaxy propose des smartphones d’entrée de gamme. Le Galaxy M23, l’un des derniers modèles, est en promotion pendant les French Days. Avec sa fiche technique qui n’a pas à rougir face aux modèles milieu de gamme, c’est une excellente affaire.

C’est quoi, la promotion sur ce smartphone de Samsung ?

Le Samsung Galaxy M23 128 Go est commercialisé 299 € à sa sortie. Durant les French Days, il est proposé au prix de 164 € sur Cdiscount, avec le code 15DES149 à rentrer dans le panier.

Découvrez tous les autres bons plans tech French Days sélectionnés.

C’est quoi, ce smartphone de Samsung ?

D’un point de vue design, le Galaxy M23 est dans la droite lignée de ce que fait Samsung avec ses autres smartphones. Ses lignes et son style n’ont rien à envier aux modèles plus premium. Il est doté d’un écran de 6,6 pouces et d’une dalle TFT de bonne qualité. Il offre une définition Full HD+ de 1080 × 2408 pixels, et d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. De très bonnes capacités techniques qui apportent une navigation fluide dans les menus et les applications. Vous pourrez aussi regarder du contenu en streaming sans problème. La luminosité est bonne, mais les reflets sont présents sur l’écran, sans vraiment nuire à la visibilité.

Le Galaxy M23 est de plus compatible avec la 5G, grâce à la puce Snapdragon 750G. La puce offre des performances honorables et le smartphone de Samsung s’en sort très bien avec les tâches basiques. Les joueuses et les joueurs pourront même lancer des jeux sans subir de gros ralentissements, comme c’est souvent le cas pour les smartphones entré de gamme. Ne vous attendez cependant pas à des prouesses graphiques, surtout pour les jeux plus gourmands en ressources qui auront un peu plus de mal, malgré les 120 Hz.

Le design du Galaxy M23 est réussi // Source : Samsung

Est-ce que ce smartphone de Samsung vaut le coup pendant les French Days ?

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone pour dépanner, ou si vous ne voulez tout simplement pas investir une fortune dans un produit, le M23 est une excellente affaire. Vous pouvez consulter notre guide des meilleurs smartphones de 2023 pour comparer le smartphone de Samsung avec des appareils plus premium.

Bien qu’il fasse le travail, l’appareil photo est malheureusement anecdotique. Il dispose d’un triple module et permet des photos correctes, avec une stabilisation optique bienvenue. Les photos manquent clairement de piqué de jour, et de nuit, les résultats ne sont pas à la hauteur. Notez que le M23 peut filmer jusqu’en 4K 30 FPS pour des vidéos d’une qualité correcte. Enfin, l’autonomie vous autorise plus de 24 h d’utilisation. Une excellente performance de la batterie, qui se recharge en un peu moins d’1 h 30.

Pour aller plus loin

👉 Consultez nos derniers tests smartphones

👉 Consultez notre guide des meilleurs smartphones pour les petits budgets

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.