Un vélo à assistance électrique est un produit onéreux, mêlant des composants qui doivent être solides car non protégés, un design le plus élégant possible et une électrification fiable. Ce guide vous propose, par usage, des modèles recommandés par la rédaction.

Pourquoi nous faire confiance ? Nous roulons à vélo quotidiennement en ville et nous avons testé avec des protocoles rigoureux la quasi-totalité des vélos de ce guide. Nous connaissons les autres grâce à leurs composants standards.

Écrire un guide des vélos électriques n’est pas chose aisée. Quiconque a commencé ses recherches en fouillant sur le web a trouvé des centaines de marques qui ont toutes de très nombreuses références. C’est pour cette raison que nous avons décidé de proposer un guide qui, au lieu de proposer des vélos, vous aide à choisir votre vélo électrique : tout l’intérêt est de connaître un minimum les composants pour savoir où situer un vélo par rapport à un autre et juger si son prix correspond à ses prestations.

Nous ne pouvons que vous inviter à le lire : il vous expliquera les différences entre un moteur dans le pédalier ou dans la roue, les types de freins et de batteries, les gammes d’ordinateurs de bord ou encore, l’équipement et les finitions. C’est en ayant les idées bien claires sur ces composants que vous finirez par savoir ce qui fait un bon vélo pour votre usage et ce sur quoi vous êtes prêts à faire des concessions pour baisser la facture.

Cela étant écrit, nous avons testé plusieurs modèles ces dernières années et nous pouvons vous présenter quelques marques et références de confiance. Gardez en revanche toujours à l’esprit qu’à équipement équivalent, vous pourriez trouver un modèle tout aussi bon, mais avec un look et un feeling de conduite qui vous plaira plus : aller dans une boutique pour essayer un vélo est donc vivement recommandé.

À lire : Comment assurer un vélo électrique

Un VAE pour la ville

LaPierre Overvolt Urban 3.3

L’usage du vélo électrique est massivement urbain. C’est dans cette catégorie que vous trouverez des tas de modèles chez tous les revendeurs. L’important est d’avoir un vélo avec un moteur confortable pour les trajets quotidiens sans arriver en transpirant au bureau, de bons freins pour la pluie et des équipements utiles préinstallés. On ne cherchera pas la performance à tout prix et en cela, la gamme LaPierre est très bien faite.

Avec un moteur Bosch Active Line et une batterie de 300 Wh ou 400 Wh pour le modèle 3.4, le Overhault Urban est paré pour affronter les pistes cyclables et vous entraîner sans effort sur des routes goudronnées. Les suspensions à l’avant vous permettront d’encaisser les coups et les 8 vitesses permettront sans mal d’ajuster la puissance de vos jambes par rapport à celle du moteur et de continuer à pédaler même après la vitesse d’assistance maximale atteinte.

On regrettera peut-être simplement les roues attachées par un système de démontage rapide qui demanderont, en ville, soit de les attacher avec un antivol souple, soit de monter un système fixe antivol (les Nutfix d’Abus par exemple).

Alternatives

Chez Cannondale, on retrouve à peu près ces composants sur la gamme Quick Neo qui préfère au moteur Bosch iconique un équivalent conçu par Shimano, autre accessoiriste prestigieux. Le vélo est un peu plus agressif et permettra une conduite moins pépère.

Le Grand propose dans la même gamme tarifaire un vélo également bien équipé et très stylé mais sur lequel vous perdrez le confort du moteur dans le pédalier : l’entraînement se fait par la roue avant, ce qui entraîne un décalage entre votre coup de pédale et l’accélération électrique du vélo.

Un peu plus onéreux, mais aux finitions déjà premium garanties par le savoir-faire du fabricant français, le vélo Lundi de Moustache répond à toutes les attentes d’un VAE urbain. Entre le moteur, la batterie et les équipements (9 vitesses, freins à disque hydrauliques, etc.) vous ne regretterez pas votre choix.

Le VTC électrique pour aller plus loin que la route

Moustache Samedi X-Road

Le constructeur vosgien Moustache, qui consacre son expertise entièrement au vélo électrique a eu une excellente idée : prendre une base vélo urbain et la booster avec un équipement de VTT. Le résultat, c’est la gamme Samedi X-Road. Il s’agit de grands vélos, extrêmement confortables à l’usage, équipés tout à la fois pour aller vite et loin avec un moteur pédalier Bosch Performance Line et pour faire tous les trajets en douceur (suspensions avant, suspension sur la tige de selle, freins à disque hydrauliques, 9 à 11 vitesses, pneus tous chemins Hutchinson Python sur roues 27 pouces…).

À lire : Test du Moustache Friday

Sur la route, il est difficile de mettre un X-Road en défaut. Le vélo est particulièrement agressif dans ses relances moteur, grâce au Performance Line qui se positionne dans la gamme Bosch à la deuxième place côté puissance, ce qui vous permet de dompter la ville sans le moindre risque, démarrant bien avant la plupart des voitures. Mais le Samedi à cela de spécial qu’il est aussi un vélo capable de vous emmener plus loin que les pistes cyclables, parfaitement adapté aux chemins terreux et boueux. Moustache le livre avec des roues fixées par un système de démontage rapide pour être capables d’effectuer des réparations pendant les longues ballades, mais vous pourrez installer sans problème un kit sécurisé si votre usage est plus urbain.

Nous conseillerions la gamme à partir du X-Road 3, pour profiter des 10 vitesses et de la batterie 500 Wh.

Alternatives

Kross propose un équivalent tout chemin au X-Road 3 qui ne se base pas sur le moteur Bosch, mais sur un équivalent proposé par Shimano. Il est moins puissant, mais la batterie à l’arrière plutôt que dans le cadre permet d’avoir un vélo plus fin.

Cannondale propose un bon vélo, quoiqu’un peu rustique, avec sa gamme Canvas Neo. On aime les énormes pneus et le moteur très haut de gamme de Bosch, on regrette l’absence de suspension et la batterie difficilement amovible.

Le VTT électrique existe également, mais les prix s’envolent, car les constructeurs cumulent équipement haut de gamme, moteurs surpuissants, fiabilité sur le long terme et recherche de la légèreté. Une équation qui fait qu’on sort du marché classique : si vous souhaitez un VTT électrique, c’est que vous avez déjà une bonne connaissance de l’activité et de la pratique.

Le vélo électrique connecté

VanMoof Electrified S3

En 2020, VanMoof a corrigé la plupart des défauts de sa gamme électrique. Difficile de trouver un vélo urbain aussi bien équipé et confortable sous la barre symbolique des 2 000 €, avant les éventuelles aides. Vous trouverez des équipements haut de gamme (freins à disque hydrauliques) et milieu de gamme (moteur sur le moyeu à capteur de rotation), mais qui donnent un ensemble parfaitement cohérent grâce à la fonction boost. Pour améliorer la réaction de son moteur, VanMoof propose de l’activer à 100 % avec un bouton, ce qui vous permet de vous insérer dans le trafic avec aisance. Il faut apprendre à rouler différemment, notamment parce que les 4 vitesses automatiques ne sont pas quelque chose d’intuitif sur un vélo.

La connectivité est présente tout juste ce qu’il faut : le smartphone n’est pas nécessaire pour démarrer le vélo et une fois configuré à nos goûts, on oublie rapidement l’app. En revanche, le VanMoof est un vélo conçu pour la ville et la sécurité : son système de blocage des roues en un coup de pied enclenche une alarme puissante et un système de géolocalisation par GSM, ce qui vous permet de faire de petits arrêts sans vous prendre la tête. Pour les arrêts plus longs, tout est conçu pour la sécurité : presque aucun câble ne dépasse, roues et selles sont fixes et protégées… bref, VanMoof a pensé à tout pour vous éviter les stress de la ville aux urbains.

Alternatives

Le monde du vélo connecté est un véritable appeau à bullshit. Qu’il s’agisse de vélos dropshippés depuis la Chine aux homologations douteuses ou des vélos que la presse encense alors qu’ils ne sont pas encore sortis, le mot connecté a ajouté au cycle tous les côtés gadget de la tech — nous nous excusons de ne pas avoir d’avis sur le vélo Angel de Marc Simoncini dont tout le monde parle, puisque nous ne l’avons pas testé. On en est même arrivés au point où des vélos ont besoin d’une application pour démarrer, sans que ces marques opportunistes pensent au moment où elles mettront la clef sous la porte et ne maintiendront plus leurs apps.

Nous ne pouvons que vous conseiller de faire le choix d’un vélo avec une partie informatique rustique et durable : même un écran couleur sur l’ordinateur de bord est moins agréable à l’usage qu’un écran à cristaux liquide qui continuera à être lisible en plein soleil.

L’Electrified S3 est un très grand vélo. Le X3 est exactement le même avec un cadre plus bas et de plus petites roues.

Et Décathlon ?

Quid de Véligo ? L’abonnement Véligo n’a pas sa place dans ce guide, car réservé aux Franciliens. Il est excellent pour tester la pratique, avec un vélo robuste et sécurisé et un abonnement peu onéreux.

En France, Décathlon est une référence pour l’accès au sport. La division vélo est particulièrement efficace pour construire des cycles accessibles — la gamme Riverside non électrifiée est par exemple extrêmement bien équipée pour un prix plancher. Si vous souhaitez tester l’électrique sans investir une grosse somme, le vélo de base de Décathlon nommé 920 E est toujours un choix honnête, sans être transcendant.

Avec un moteur en moyeu arrière, vous n’aurez pas la dynamique des autres vélos de ce guide, mais à moins de 1 000 € avant les aides éventuelles, vous pourrez tester la pratique avant, peut-être, de monter en gamme chez un autre constructeur. On aime le cadre suspendu pour amortir les chocs, on regrette des freins à patins sur des vélos voués à aller plutôt vite : c’est un peu cheap pour freiner sans crainte, d’autant plus sur un vélo particulièrement lourd.

Certains liens sont affiliés. On vous explique tout ici.

Crédit photo de la une : Jean-Baptiste Lasserre pour Numerama