Les French Days désignent une période de réductions et de prix cassés sur tout un tas de produits tech. Les French Days se déroulent cette année, du 3 au 9 mai. C’est donc l’occasion de profiter de promotions intéressantes sur les produits des plus grandes marques, comme Apple, rarement en promo. Retrouvez les meilleures offres sur les iPhone, iPad et MacBook disponibles pendant les French Days.

Calqué sur le modèle du Black Friday américain, les French Days sont lancés pour la première fois en 2018 à l’initiative de différentes enseignes françaises telles que la Fnac, Boulanger ou encore Darty. C’est une occasion, au même titre que les soldes, de s’équiper de produits tech de marque.

Apple, connu pour la qualité de ses produits et ses prestations haut de gamme, n’échappe pas à la vague de promotions. Si ces tablettes et laptop font partie des meilleurs de leur catégorie, ils indiquent aussi les prix les plus élevés et font rarement l’objet d’offres promotionnelles. Les rabais sur les produits de la marque sont donc les bienvenus. Et ça tombe bien, on a référencé les meilleures offres Apple des French Days.

👉 Retrouvez l’intégralité des meilleures offres des Fench Days dans notre guide mis à jours régulièrement.

Les promotions sur les produits Apple pour les French Days

L’iPhone 14 Pro 128 Go à 1 189 € au lieu de 1 329 €

L’iPhone 13 128 Go à 799 € au lieu de 909 €

L’iPad Air M1 à 579 € au lieu de 789 €

Les AirPods Pro 2 à 233 € au lieu de 299 €

L’Apple Watch SE à 249 € au lieu de 299 €

Les bons plans des French Days sur les iPhone

L’iPhone 14 Pro 128 Go à 1 189 €

Le plus récent des iPhone haut de gamme d’Apple bénéficie d’une réduction de presque 150 € à l’occasion de cette période spéciale de prix bas. L’iPhone 14 Pro embarque la dernière puce maison d’Apple, la A16 Bionic. Sur le site de la marque, il est proposé à 1 329 €.

Son écran OLED de 6,1 pouces offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité de l’écran est très bonne même en plein soleil. Les finitions sont propres et soignées avec des matériaux haut de gamme. La prise en main est agréable, la navigation fluide et les photos sont d’excellente qualité. Il est même possible de filmer en 4K. Deux heures suffisent à recharger la batterie qui tiendra une journée complète avec une utilisation modérée de votre appareil. Pour découvrir ce qui pourrait lui manquer, consultez notre test complet de l’iPhone 14 Pro.

L’iPhone 13 avec 128 Go à 799 €

Sorti en 2021, l’iPhone 13 reste toujours d’actualité, d’autant plus que l’iPhone 14, sorti plus récemment, apporte peu de nouveauté à ce modèle. La promotion d’une centaine d’euros sur l’iPhone 13 à l’occasion des French Days permet de s’équiper d’un smartphone moderne, à la fiche technique généreuse et qui saura faire face à l’épreuve du temps pour moins de 800 €.

Parmi ses qualités, on peut citer son bel écran de 6,1 pouces, au taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le déverrouillage par reconnaissance faciale avec Face ID est un petit plus appréciable. Le module photo à bénéficier des meilleurs capteurs de photophone de 2020 qui restent très largement à la hauteur aujourd’hui avec la réalisation de très beaux clichés de jour, comme de nuit. Retrouvez tous les petits détails qui font la différence dans notre test.

La tablette d’Apple avec la puce M1 est 200 € moins cher pour les French Days

L‘iPad Air M1 a eu du mal à se positionner à sa sortie en 2022. Bien plus cher que les entrées de gamme précédentes, les prestations y sont sensiblement les mêmes, hormis l’apparition de la puce M1. Mieux valait investir une somme plus importante dans une tablette élitiste avec des arguments convaincants, ou se passer de quelques fonctionnalités non indispensables et se diriger vers la génération d’iPad plus ancienne. C’était avant les French Days, et cette réduction de 200 €, qui rend la tablette plus abordable avec des prestations cohérentes au regard de son prix.

Esthétiquement, l’iPad Air M1 ressemble à une tablette d’Apple tout ce qu’il y a de plus ordinaire. Les finitions restent à la hauteur des attentes avec un châssis en aluminium robuste et des bords arrondis. La puce M1 propriétaire booste la réactivité de la tablette et l’autonomie est prolongée pour atteindre sans difficultés les deux jours d’utilisation. Notre essai de l’iPad Air M1 vous en dévoilera davantage.

Les AirPods Pro 2 sont à leur prix le plus bas pour les French Days

Il était possible durant les soldes d’hiver de trouver les meilleurs écouteurs sans fil d’Apple autour de 260 €. Pour les French Days, leur prix baisse encore et il est possible d’acquérir les AirPods Pro 2 pour 233 €. Apple avait pris une avance considérable sur ses concurrents à la sortie de ses tout premiers écouteurs sans fil. Depuis, les marques concurrentes ont peaufiné leur modèle et il était temps pour Apple de sortir une nouvelle gamme d’écouteurs. Et comme à chaque nouveauté de la marque, l’innovation et les améliorations apportées subliment un produit déjà excellent.

Parmi les sophistications notables, des commandes tactiles font leur apparition au niveau de la tige des écouteurs. D’un glissement de doigt, contrôler le volume ou passer à la chanson suivante. La nouvelle puce H2 est capable d’adapter la puissance de l’ANC à l’environnement sonore. La réduction de bruit active qui fait d’ailleurs un travail remarquable et s’inscrit parmi les meilleures du marché. L’autonomie promet six heures d’écoute que le boitier prolonge de quelques heures supplémentaires. Retrouvez toutes les qualités d’une des meilleures paires d’écouteurs sans fil à réduction de bruit active.

L’Apple Watch SE profite aussi des French Days

En matière de montre connectée, Apple a aussi fait ses preuves et s’impose comme une marque de choix. Là où la concurrence offre des prestations correctes, Apple se démarque avec son écosystème bien huilé qui permet une utilisation fluide et efficace de sa smartwatch. Le combo iPhone, Apple Watch se révèle très agréable au quotidien. Si les modèles plus haut de gamme se destinent davantage aux sportifs avec un suivi santé plus poussé, l’Apple Watch SE, plus entrée de gamme, conviendra parfaitement à tout le monde. En sachant que les réductions d’Apple sur sa nouvelle collection de montres connectées n’ont jamais excédé la trentaine d’euros, la réduction de 50 € effectuée à l’occasion des French Days devient encore plus intéressante.

Son cadre de 40 mm n’est ni trop grand ni trop petit, tout en permettant de naviguer sur l’écran, il siéra aux poignets les plus fins. Elle embarque un suivi appliqué de la fréquence cardiaque ainsi qu’un bon suivi GPS. La montre d’Apple tient deux jours à distance d’un chargeur. Si l’Always On, le tracé ECG et le capteur SpO2 ne sont pas indispensables pour vous, l’Apple Watch SE est la montre connectée qu’il vous faut avec un rapport qualité prix imbattable.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.