Lecture Zen Résumer l'article

L’ordinateur portable fait partie des essentiels du quotidien, que ce soit pour le travail, les études, le gaming ou simplement pour un usage domestique. Mais face à la diversité des modèles et de composants, trouver le bon rapport qualité-prix peut devenir un casse-tête. Heureusement, les French Days 2024 arrivent avec des réductions intéressantes.

Que vous soyez à la recherche d’un PC pour la bureautique, le gaming ou un modèle ultraléger pour vos déplacements, les French Days sont l’occasion idéale pour vous équiper – surtout à la rentrée. Cette année encore, des enseignes comme Amazon, Fnac, Darty, Cdiscount et bien d’autres proposent des remises impressionnantes sur des modèles phares.

Pour le prix, tout dépend de l’usage que vous en avez. Pour les tâches bureautiques classiques, vous n’aurez pas besoin d’une machine de guerre. En revanche, pour les créatifs et les gamers, un PC doté d’une carte graphique puissante et d’un processeur de dernière génération sera essentiel. La légèreté et l’autonomie sont aussi des critères cruciaux si vous êtes souvent en déplacement et que vous n’avez pas spécialement la possibilité de recharger l’appareil régulièrement dans la journée.

Pour aller plus loin French Days 2024 : le top des offres immanquables ce 25 septembre

Les promotions sur les PC portables et les MacBook durant les French Days

Lenovo LOQ 15ARP9 : une machine taillée pour le gaming sous les 900 €

PC Portable Gamer LOQ 15ARP9 // Source : Numerama

Le Lenovo LOQ 15ARP9 est sans conteste l’une des meilleures options gaming niveau rapport qualité-prix pendant les French Days. Ce modèle, habituellement vendu au-dessus de 1 000 €, bénéficie d’une réduction qui le place sous la barre des 900 €, avec le code 15DES129 sur Cdiscount. Avec sa fiche technique robuste et un design sobre, mais efficace, il est idéal pour ceux qui cherchent à jouer aux derniers titres sans trop de compromis.

Son écran 15,6 pouces Full HD, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, assure une fluidité optimale et une excellente qualité d’image en jeu. L’affichage antireflet permet de jouer même dans des environnements très lumineux, tandis que la compatibilité G-SYNC élimine les déchirures d’images.

Sous le capot, on trouve un processeur AMD Ryzen 7 7435HS à 8 cœurs et 16 threads, cadencé jusqu’à 4,5 GHz. Couplé à 16 Go de RAM DDR5 et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 avec 8 Go de mémoire GDDR6, cette configuration vous permet de faire tourner les jeux les plus gourmands avec une bonne qualité graphique. Le stockage de 512 Go en SSD PCIe 4.0 fait l’affaire au début, bien qu’il faille envisager d’ajouter un second SSD avec le temps, si vous avez besoin de plus de capacité pour vos jeux AAA.

MacBook Air M2 à 1 041 € au lieu de 1 199 € : un incontournable Apple en promo

MacBook Air M2 // Source : Numerama

Le MacBook Air M2 d’Apple fait partie des références à ne pas manquer lors de ces French Days 2024. Proposé à 1 041 € au lieu de 1 199 € sur Amazon, il s’impose comme le choix le plus intéressant rapport qualité prix chez Apple — et ce bien que celui équipé de la puce M3 soit le plus récent.

Ce MacBook Air 13,6 pouces séduit d’abord par son design ultrafin et léger avec seulement 1,24 kg sur la balance. Cela en fait un excellent choix pour ceux qui recherchent une machine facile à transporter. Que ce soit pour travailler en déplacement, regarder des vidéos, ou même pour des tâches de création plus exigeantes, ce modèle est très polyvalent.

Sous le capot, la puce M2 offre des performances supérieures à celles de la génération précédente tout en restant extrêmement efficace en termes d’énergie. En effet, côté autonomie, le MacBook Air M2 est un champion, avec jusqu’à 18 heures d’utilisation sur une seule charge.

Avec son SSD de seulement 256 Go, le stockage est clairement son seul point faible. Il est donc recommandé de prévoir un disque SSD externe pour compléter l’espace disponible.

Chromebook Lenovo IdeaPad 3 : un ultraportable tactile à petit prix

Chromebook Lenovo IdeaPad 3 // Source : Numerama

Pour ceux qui cherchent l’option la moins onéreuse, le Chromebook Lenovo IdeaPad 3 est une offre à ne pas manquer. Disponible à 249 € au lieu de 299 € chez Boulanger, ce modèle est parfait pour les utilisateurs en quête d’un ordinateur portable léger, réactif et facile à utiliser au quotidien.

Avec son écran tactile de 14 pouces Full HD, ce Chromebook vous permet de naviguer avec aisance grâce à l’interface intuitive de Chrome OS. Que ce soit pour du travail bureautique, la consultation de contenus multimédias ou la navigation sur le web, il est assez intuitif et ressemble globalement à Windows en termes d’affichage.

Sous le capot, on retrouve un processeur MediaTek Kompanio 520 avec 8 cœurs et 8 Go de RAM LPDDR4X. Cette configuration lui permet d’être à l’aise pour le travail sur Google Workspace par exemple. Ce Chromebook est également équipé de 128 Go, c’est assez pour des fichiers textes et quelques photos, mais si vous êtes du genre à stocker des films et vidéos, pensez à un SSD ou une carte SD pour étendre le stockage. Côté connectivité, il est armé du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1. Enfin, l’autonomie annoncée par Lenovo est de 13 heures maximum, des performances surprenantes pour le prix.

Erazer Crawler E30e : un PC portable polyvalent et accessible

Encore un PC sous les 400 €. Ce Erazer Crawler E30e est une machine polyvalente qui permet d’assurer tout un tas de tâches, du gaming en passant par de la bureautique jusqu’à du montage vidéo. Pendant les French Days, il est affiché à seulement 384 € au lieu de 499 € sur Cdiscount, avec le code 15DES129.

Le Erazer Crawler E30e est propulsé par un Intel Core i5 de 12ᵉ génération, un processeur capable de répondre aux besoins quotidiens – mais aussi de s’attaquer à des tâches plus exigeantes comme le montage vidéo en HD ou le multitâche. Avec 8 Go de RAM, il gère efficacement les applications classiques et les logiciels courants, et cette mémoire peut être étendue si nécessaire pour booster encore plus ses performances.

La NVIDIA GeForce RTX 2050, même si elle est une carte graphique d’entrée de gamme, permet de profiter de certains jeux en 1080p avec des réglages graphiques raisonnables. Le stockage est assuré par un SSD de 512 Go, suffisant pour stocker vos applications, fichiers et jeux.

Enfin, notez que ce modèle est vendu sans système d’exploitation. Il sera donc nécessaire d’installer vous-même Windows, Linux, ou tout autre OS qui correspond à vos besoins.

HP OMEN 17 ck2013nf : une machine calibrée pour les gamers exigeants et les créatifs

HP OMEN 17 ck2013nf // Source : Numerama

Le OMEN 17 ck2013nf fait partie des offres premium de ce guide des French Days 2024. Affiché à 2 449 € au lieu de 3 499 € sur le site officiel de HP, ce modèle est une bête de course taillée pour les gamers les plus exigeants ou les créateurs à la recherche d’une machine ultra-performante.

Ce modèle est équipé d’un processeur d’un Intel Core i7 13ᵉ génération, capable d’atteindre une fréquence maximale de 5,0 GHz grâce à la technologie Intel Turbo Boost. Avec 16 cœurs et 24 threads, il gère sans problème les tâches les plus lourdes, qu’il s’agisse de jeux AAA, de rendus 3D intensifs ou du montage en 4K. Le processeur est soutenu par une mémoire vive de 32 Go de RAM DDR5, assurant une fluidité parfaite même en multitâche ou avec des applications gourmandes.

Le véritable atout de ce PC portable réside dans sa carte graphique.On y retrouve une NVIDIA GeForce RTX 4090 dotée de 16 Go de mémoire GDDR6 dédiée, tout simplement la carte graphique la plus puissante du marché. Cette combinaison en fait une machine capable de faire tourner n’importe quel jeu en qualité ultra, et permet de profiter pleinement de son écran QHD de 17,3 pouces. Avec une résolution de 2560 x 1440 et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, cet écran assure une réactivité parfaite pour les FPS nerveux.

En termes de connectivité, le OMEN 17 est très complet : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, plusieurs ports USB Type-A, un port Thunderbolt 4, ainsi qu’un HDMI 2.1 et un mini DisplayPort pour brancher des écrans externes. Cerise sur le gâteau, il est équipé de haut-parleurs audio Bang & Olufsen, pour une qualité audio optimale. Avec de telles performances, l’autonomie n’est pas son point fort. Le OMEN 17 offre seulement jusqu’à 5 heures et 30 minutes d’utilisation.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Quel est le meilleur forfait mobile 4G ou 5G ? Notre comparateur des offres du moment Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !