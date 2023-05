Depuis le 3 mai, à l’occasion des French Days, bons plans et promotions se multiplient sur différents sites tels que la Fnac, Boulanger, Amazon ou encore Darty. C’est la bonne occasion pour changer de téléphone et de s’équiper de smartphones récents à des prix moindres. Que vous soyez plutôt fans d’Android ou d’iOS, découvrez dans ce guide, les meilleures offres sur les smartphones à saisir pendant les French Days.

Du téléviseur 4K à l’aspirateur robot dernière génération, en passant par des écouteurs sans fil à réduction de bruit active, les French Days couvre un large rayon tech et multimédia. La téléphonie n’y échappe pas. Après avoir recensé les meilleures offres Apple des French Day, découvrez dans ce guide, les meilleures promotions sur les téléphones.

Pour ne rater aucune offre durant les French Day, consultez le guide complet régulièrement mis à jour.

Les smartphones à ne pas manquer pendant les French Days

Oppo A74 5G à 170 € au lieu de 299 €

au lieu de 299 € Realme GT 5G à 272 € au lieu de 499 €

au lieu de 499 € Honor Magic 5 Lite à 299 € au lieu de 379 €

au lieu de 379 € iPhone 14 à 849 € au lieu de 1 019 €

au lieu de 1 019 € iPhone 14 Pro à 1 189 € au lieu de 1 329 €

au lieu de 1 329 € Samsung Galaxy S23 à 849 € au lieu de 959 €

au lieu de 959 € Samsung Galaxy Z Fold 4 à 1 499 € au lieu de 1 799 €

L’Oppo A74 5G embarque la 5G pour seulement 170 €

L’Oppo A74 est un smartphone milieu de gamme très abordable. La marque chinoise commence à se faire connaître du grand public et représente une véritable concurrence pour des marques comme Xiaomi. Si la version 5G de l’Oppo A74 abandonne son écran OLED pour une dalle LCD, la définition reste en FHD+ (2 400 × 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’autonomie sur ce modèle à moins de 200 € est monstrueuse : elle peut dépasser les deux jours d’utilisation.

Les prestations photographiques sont correctes et atteignent leurs limites la nuit. Le modeste processeur Snapdragon 480 assure le multitâche et permet même de jouer à des jeux gourmands, sans toutefois suivre la cadence avec les options graphiques poussées au maximum.

L’Oppo A74 en promotion pour les French Days vu de face, de dos et de profil // Source : montage Numerama

Initialement commercialisé à 299 €, vous le trouverez à seulement 170 € pour les French Days. Une belle occasion pour s’équiper d’un bon smartphone milieu de gamme à un prix plus qu’abordable.

Le Realme GT à 272 €

La marque Realme est très discrète en France et finira probablement par ne plus commercialiser ses produits sur le territoire français. Pourtant, ses smartphones ont des arguments convaincants à des prix très attractifs C’est le cas de ce Realme GT. Sorti en 2021, il conserve un intérêt certain encore aujourd’hui. Il s’équipe de la puce Snapdragon 888 aux performances remarquables et surmonte son écran d’une belle dalle AMOLED de 6,43 pouces cadencée à 120 Hz. Polyvalent, le Realme GT vous accompagne dans toutes vos tâches, de la consultation de mails au jeux 3D en passant par la navigation WEB. Bonus non négligeable, la 5G s’inscrit, elle aussi, sur la fiche technique.

Design et finitions soignées font de ce modèle un smartphone moyen-haut de gamme très accessible. À moins de 300 € pour les French Days, c’est une excellente affaire à saisir.

Le Honor Magic5 Lite à 299 € au lieu de 379 €

Honor place son tout nouveau Magic5 Lite sur le segment des milieux de gamme défiant toute concurrence avec un rapport qualité prix difficile à battre. Une ligne fine, un large écran AMOLED de 6,67 pouces incurvé et l’intégration discrète du module photo donne au Magic5 Lite une allure de téléphone haut de gamme. Les photos sont de bonne qualité grâce au capteur principale de 64 Mpx, sans toutefois faire de miracles. Le SoC, un Snapdragon 695 5G, n’est pas le plus récent et se contentera d’un fonctionnement simple mais efficace. Hormis cette concession sur le processeur, le reste est d’excellente qualité pour le prix proposé. Notamment, le rafraîchissement de l’écran à 120 Hz ainsi que l’autonomie de l’appareil qui atteint sans difficultés les deux jours.

Le Honor Magic 5 Lite est en promotion pour les French Days // Source : montage Numerama

Pour les French Days, Honor vous fait économiser pas loin de 100 € et propose son smartphone à 299 € au lieu de 379 €.

Les bons plans sur les smartphones Apple pour les French Days

L’iPhone 14 à 849 € au lieu de 1 019 €

Le plus récent des iPhone profite lui aussi des French Days pour devenir plus accessible. Il embarque la puce A15 Bionic présente dans les iPhone 13 Pro ainsi que tous les atouts déjà présents sur les modèles précédents. L’écran Retina de 6,1 pouces cadencé à 60 Hz en met toujours plein la vue et le design classsieux tout en finesse de l’iPhone 13 est repris à l’identique. La partie photo et vidéo gagne en précision et en stabilisation tandis que l’autonomie se voit prolonger de quelques heures pour atteindre les 20 h.

L’iPhone 14 de dos et de face en réduction pour les French Days // Source : montage Numerama

À l’occasion des French Day, l’iPhone 14 perd quelques centaines d’euros sur son prix. Il passe alors bien en dessous de 1 000 €, à seulement 849 €.

L’iPhone 14 Pro à 1 189 € au lieu de 1 329 €

Dernier Smartphone très haut de gamme de la marque, l’iPhone 14 Pro est commercialisé à plus de 1 300 € lors de sa sortie en 2022. Il reprend le même écran Retina de 6,1 pouces que l’iPhone 14, mais avec un rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz ainsi que la fonction Always-On. L’écran reste visible même en veille sans trop solliciter la batterie. Cette version plus haut de gamme embarque également la nouvelle puce d’Apple, la A16 Bionic.

Les photos gagnent en qualité avec l’ajout d’un capteur photo dont ne dispose pas la version simple de l’iPhone 14. L’autonomie est plus que raisonnable et permet de tenir la journée sans avoir recours à une batterie externe.

Avec la promotion des French Days, il devient un peu plus accessible et passe à 1 189 €. Un prix intéressant pour le dernier-né d’Apple.

Les bons plans sur les smartphones Samsung pour les French Days

Le Samsung Galaxy S23 à 849 € au lieu de 959 €

Samsung a sorti cette année sa toute nouvelle gamme de smartphones haut de gamme. Avec le Galaxy S23, Samung change de fournisseur de SoC et passe chez Qualcomm. La puce Snapdragon 8 Gen 2 vient corriger l’autonomie et les problèmes de chauffe que connaissent les anciens modèles. Visuellement, le smartphone ne change pas grandement et la prise en main est toujours aussi agréable. La dalle AMOLED de 6,1 pouces offre de belles images en qualité Full HD.

Le dernier-né chez Samsung bénéficie d’une remise de 100 € pour les French Days. La version avec 256 Go est habituellement vendue à 959 € sur le site de Samsung. Vous avez jusqu’au 9 mai pour l’avoir à 849 €.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 à 1 499 € au lieu de 1 799 €

Samsung est pour l’instant le seul acteur majeur présent en France sur le secteur du téléphone pliable. Au gré des itérations, la marque coréenne peaufine ses smartphones qui se plient et offre à ce nouveau modèle des bordures plus fines. Une fois déployé, le Galaxy Z Fold 4 dévoile un écran de 7,6 pouces surmontée d’une dalle OLED rafraîchit jusqu’à 120 Hz. Plié, il s’utilise comme un smartphone plus classique avec un écran de 6 pouces. La puce de Qualcomm, une Snapdragon 8+ Gen1, fait remarquablement bien son travail et les photos sont d’excellente qualité. L’autonomie de la batterie est remarquable pour ce type de téléphone et atteint la journée.

Le Galaxy ZFold 4 en promotion pour les French Days déploie un grand écran // Source : montage Numerama

Les téléphones pliables de Samsung ne sont pas accessibles à toutes les bourses et une petite remise de plusieurs centaines d’euros est toujours la bienvenue. Pour les French Days, vous pouvez le trouver à 1 499 €.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.