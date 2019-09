Amazon a annoncé en novembre 2017 avoir obtenu les droits pour créer une série sur Le Seigneur des anneaux pour son service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD). Depuis, plusieurs informations ont été distillées. Numerama fait le point.

Synopsis du Seigneur des anneaux

Contrairement à Peter Jackson qui a choisi d’adapter les romans de J. R. R. Tolkien, à savoir Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux, Amazon Studios souhaite partir sur une intrigue inédite. La série télévisée se déroulera donc à une autre époque, appelée le Second Âge, qui se déroule bien avant les évènements décrits dans les deux chefs-d’œuvre littéraires de l’écrivain britannique.

On ne connaît pas encore le détail de l’intrigue de la série. En revanche, on sait que le Second Âge s’achève par la première défaite de Sauron. Cette séquence apparaît notamment en préambule de l’adaptation cinématographique du Seigneur des anneaux de Peter Jackson. Une ultime alliance entre les Hommes et les Elfes se forme pour en finir avec le serviteur de Morgoth.

C’est à l’issue de cette grande guerre que l’Anneau unique est perdu. Pour un temps.

Tournage du Seigneur des anneaux

La nouvelle a été confirmée le 18 septembre : c’est la Nouvelle-Zélande qui a été choisie pour le tournage de la série télévisée d’Amazon Studios. On savait toutefois depuis la fin de l’année 2018 que des discussions étaient conduites entre Wellington et la production pour trouver un accord. C’est déjà en Nouvelle-Zélande qu’avaient eu lieu les tournages des deux trilogies de Peter Jackson.

L’implication de Wellington est largement compréhensible : les enjeux économiques sont majeurs pour la Nouvelle-Zélande. Selon le site officiel du tourisme néo-zélandais, cité par Le Point, un touriste sur cinq cite encore le SdA comme une raison de visiter le pays. Et un touriste sur trois déclare avoir été en contact de cet univers d’une façon ou d’une autre pendant son séjour. Cela, même quinze ans après les films.

Le tournage à proprement parler « débutera à Auckland dans les prochains mois », fait savoir Amazon Studios. La préproduction, elle, a d’ores et déjà débuté. C’est au cours de cette étape que les repérages sont faits, que le casting est formé, que le découpage de la série est achevé, que les storyboards sont dessinés ou encore que le scénario est couché sur papier.

Casting du Seigneur des anneaux

Aucune annonce officielle n’a eu lieu sur le casting de la série. On ne sait pas non plus quels personnages imaginés par J. R. R. Tolkien seront retenus pour la série, ni si la production devra en inventer pour les besoins de l’intrigue. Il n’est pas impossible que les acteurs et actrices incarnant des personnages qui ont vécu au Second Âge et qui apparaissent dans les films de Peter Jackson soient sollicités.

Titre

Le titre n’a pas encore été dévoilé par Amazon Studios.

Écriture

À l’écriture, Amazon Studios a fait appel à deux scénaristes qui se connaissent depuis le lycée : J. D. Payne et Patrick McKay. Si ces noms ne vous disent rien pour l’instant, vous devriez bientôt voir leur travail au cinéma. Ils ont participé à l’écriture de Jungle Cruise, un film commandé par Disney qui adapte l’une des attractions de ses parcs à thèmes, et de Star Trek 4, prochain film du reboot démarré en 2009.

Les deux hommes sont donc manifestement habitués à travailler sur des projets de grande ampleur. Par ailleurs, ils ne partiront pas de rien : J. R. R. Tolkien a laissé assez de matière au fil de ses ouvrages pour donner aux deux scénaristes un squelette détaillé de ce qui se passe pendant ce Second Âge (fondation des Havres Gris, retour de Sauron, retour des Númenóréens, forgeage des Trois Anneaux…).

Réalisation

Plusieurs cinéastes devraient se succéder pour réaliser les épisodes de la série. En juillet 2019, il a été révélé que Juan Antonio Bayona, réalisateur et scénariste espagnol, aura la charge des deux premiers épisodes. On ne sait pas encore s’il sera amené à en tourner d’autres ni quels seront les autres cinéastes mobilisés. Juan Antonio Bayona est surtout connu pour avoir réalisé Jurassic Park : Fallen Kingdom.

La production exécutive rassemble non seulement J.D. Payne, Patrick McKay et Juan Antonio Bayona, mais aussi des personnalités qui ont travaillé sur des séries ou des films significatifs : Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane), Bruce Richmond (Game of Thrones), Gene Kelly (Boardwalk Empire), Sharon Tal Yguado, Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill (Les Sopranos) et Justin Doble (Stranger Things).

Budget

Amazon Studios a mis les moyens pour prendre le contrôle des droits d’adaptation de l’histoire de la Terre du Milieu en série télévisée : 250 millions de dollars, coiffant au poteau Netflix, qui était aussi dans la course. Concernant le budget consacré à la série elle-même, il est question d’un investissement pouvant atteindre le milliard de dollars. Un record pour la télé (mais peut-on parler de télé ?), mais qui inclut aussi les quatre futures saisons.

Durée

D’après The Hollywoord Reporter, l’accord entre Amazon Studios, le « Tolkien Estate », l’éditeur HarperCollins et le studio New Line Cinema prévoit en tout cinq saisons (ce qui ferait environ 200 millions de dollars par saison). Il est aussi question d’une série dérivée, en option. Le nombre d’épisodes par saison n’est pas précisé : il devrait logiquement se situer autour de la dizaine, la norme pour ce type de projet.

Trailers & affiches

Le tournage n’ayant pas encore commencé, Amazon Studios n’a pas démarré la moindre campagne promotionnelle.

Date de sortie

Dans la mesure où Amazon indiquait, mi-septembre 2019, que le tournage débutera « dans les prochains mois », il ne faut pas espérer voir la série avant 2020 — et c’est une date très optimiste. 2021 semble plus probable. Amazon est pris entre la nécessité de prendre son temps pour soigner ce projet et éviter tout accident industriel, et l’urgence de ne pas se laisser déborder par HBO et ses spin-offs sur Game of Thrones.