La série Les Anneaux de pouvoir met en scène des lieux relativement nouveaux. Si la géographie de la Terre du Milieu vous échappe, voilà un petit guide de survie pour situer Eregion, Valinor ou encore le royaume des nains, Khazah-dûm, sur une carte.

La Comté, Minas Tirith, le Gondor, Fondcombe, le Mordor ou bien la Lórien. Tous ces lieux vont sont sans doute familiers si vous connaissez Le Seigneur des anneaux. Ils figurent dans les romans de J.R.R. Tolkien et apparaissent à l’écran dans les deux trilogies de Peter Jackson. Mais avec la série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir, d’autres contrées sont mises en avant.

Sauf si vous êtes incollable en géographie de la Terre du Milieu, peut-être avez-vous eu quelques difficultés à situer telle ou telle « nouvelle » région mise en lumière dans les deux premiers épisodes de la série, diffusée par Amazon Prime Video depuis le 1er septembre 2022. On vous propose donc un petit guide de survie pour vous y retrouver, comme avec les personnages présents dans Les Anneaux de pouvoir.

Mais avant d’aller plus loin, on vous recommande de voir les deux épisodes avant.

La carte des Anneaux de pouvoir

Voici, ci-dessous, la carte de la Terre du Milieu avec nos annotations en rouge. Ces éditions se focalisent sur les lieux clés de la série Les Anneaux de pouvoir — nous nous sommes concentrés uniquement sur les nouvelles régions, pour garder une bonne lisibilité des informations. La carte sera étoffée à mesure de ce que montrera la série. N’hésitez pas à cliquer dessus pour zoomer sur les différentes régions.

La carte pour comprendre où se passe l’action. // Source : Montage Numerama / Honors College

Il est à noter que les tracés sont par essence approximatifs, car les diverses régions ne sont pas découpées comme les limites administratives modernes. On ne sait pas, par exemple, exactement quand se termine le Rhovanion à l’est et quand commence le Rhûn. Idem pour les Terres du Sud (« The Southlands »), dont le périmètre est flou. Mais vous avez ainsi les grandes lignes.

Eregion, le royaume des Elfes forgerons

Eregion ou le royaume des Elfes forgerons. La capitale, Ost-in-Edhil, est dirigée par Celebrimbor, un Elfe qui va tenir une place centrale dans Les Anneaux de pouvoir. C’est là d’ailleurs qu’une discussion clé a lieu avec Elrond au sujet d’un grand projet à venir. Eregion est une région agréable à vivre, avec des plaines. Elle est située au pied des Montagnes de Brume.

L’architecture elfique, reconnaissable entre mille. // Source : Amazon Prime Video

Forodwaith, les vastes étendues glaciales du nord

Forodwaith. Une région située à l’extrême nord du monde, qu’on appelle aussi les Solitudes Septentrionales. Ou bien les déserts du nord. L’endroit est glacial et très peu habité. C’est là que la petite compagnie emmenée par Galadriel se rend au cours de sa traque de Sauron, dans l’optique de venger son frère Finrod. Et c’est en Forodwaith que Galadriel trouvera un étrange bastion…

Les confins du monde. // Source : Amazon Prime Video

Khazad-dûm, la demeure des Nains sous la montagne

Vous vous souvenez des mines de la Moria ? C’est ici. Voilà ce qu’est le royaume des nains sous la montagne, lorsqu’il n’est pas ravagé par un Balrog — le Fléau de Durin. C’est ici que se rend Elrond dans l’espoir de s’entretenir avec son « vieil » ami Durin IV. Mais les choses vont plutôt mal se passer, jusqu’à ce que tout se décante autour d’un bon repas.

La glorieuse civilisation naine. // Source : Amazon Prime Video

Lindon, havre des Elfes en Terre du Milieu

Le Lindon est une région côtière, située au nord-ouest du monde. C’est une région dominée par les Elfes qui entreprennent parfois le voyage jusqu’à Valinor. Elle est dirigée par le roi Gil-galad. C’est d’ailleurs ici que se trouvent les Havres Gris, un port qu’emprunteront beaucoup plus tard Gandalf, Frodon, Bilbon et Elrond pour quitter la Terre du Milieu.

Vincent Lindon n’a rien à voir avec cette scène (pardon). // Source : Amazon Prime Video

Rhovanion, vaste territoire au centre du monde

C’est sans doute l’une des régions les plus vastes de la Terre du Milieu, en tout cas parmi celles qui sont connues. On y trouve notamment la vaste forêt de Grand’Peur (Mirkwood), celle de Fangorn, où résident les Ents, et la Lórien. Dans Les Anneaux de pouvoir, on y voit quelques-uns des villages humains, mais aussi des hobbits un peu étonnants : les piévelus.

Des piévelus se cachent peut-être dans cette image. // Source : Amazon Prime Video

The Southlands, les Terres du Sud

Les Terres du Sud ne sont pas indiquées sur les cartes de la Terre du Milieu. Mais vu ce que montre la série, il semble que cette région est en partie celle qu’on connaîtra plus tard sous le nom de… Mordor. Les contours ne sont pas très clairs. On y trouve possiblement aussi le Khand. C’est là que résident des personnages comme Arondir et Bronwyn et les villages Tirharad et Hordern.

Le Mordor avant, c’était pas mal. // Source : Amazon Prime Video

Valinor, continent par-delà l’océan

C’est la seule région qui ne se trouve pas sur la carte de la Terre du Milieu. Et pour cause : il s’agit d’un autre continent, et une terre légendaire pour les Elfes. C’est d’ailleurs de là qu’ils viennent. C’est là que les Elfes se trouvant en Terre du Milieu désirent retourner. Elle se situe au-delà de la Mer Encerclante. Elle peut être atteinte en suivant un trajet spécial connu des Elfes.

C’est en Valinor que brillaient la lumière des deux arbres sacrés. // Source : Amazon Prime Video

