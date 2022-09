Le personnage de Halbrand vers l’objet de diverses théories pour expliquer son rôle dans Les Anneaux de pouvoir. Une nouvelle piste émerge, avec l’épisode 6 de la série sur Le Seigneur des anneaux.

Udûn est le sixième épisode de la série Les Anneaux de pouvoir et il vient d’être diffusé sur Prime Video le 30 septembre. On approche désormais de la fin de la première saison pour la série sur Le Seigneur des anneaux. Il reste deux épisodes et beaucoup de mystères encore irrésolus. À commencer par Halbrand, un personnage dont la trajectoire intrigue.

Depuis son apparition dans la série télévisée, dès l’épisode 2, cet humain est l’objet de diverses théories. On a dit de lui qu’il était Sauron sous une forme déguisée ou bien le futur roi-sorcier d’Angmar, un ancien seigneur qui a reçu l’un des neuf anneaux de pouvoir destinés aux hommes. Ce roi-sorcier est le chef des Nazgûl, les serviteurs les plus zélés de Sauron.

L’épisode 6 ouvre toutefois une autre éventualité. Attention, la suite va spoiler.

Le fameux Halbrand, se demandant quel rôle il va jouer dans cette aventure. // Source : Prime Video

La théorie qui connecte Halbrand avec Le Retour du Roi

Halbrand arrive en Terre du Milieu avec une petite troupe númenóréene en vue d’aider les peuples du sud. Trois bateaux accostent et les troupes, qui incluent Galadriel, Elendil, Isildur et la reine régente Tar-Míriel, foncent vers un village. Les soldats terrassent des orcs qui allaient massacrer tout le monde et, ravis, les survivants reconnaissent en Halbrand leur nouveau souverain.

Car Halbrand est visiblement de noble ascendance. Il fuyait jusqu’à présent sa charge et son passé — pour des raisons encore vagues. Et la population du sud était dans l’attente d’un roi. Sous la houlette de Tar-Míriel, qui avait reconnu en Halbrand un statut particulier, l’intéressé accepte cette nouvelle charge. Il sera roi des Terres du Sud.

L’armée des morts, face à Aragorn. // Source : New Line Cinema

Or, un faisceau de signaux suggère que Halbrand pourrait être le roi de la future « armée des morts », ces fantômes que l’on découvre dans le roman Le Retour du roi de J. R. R. Tolkien et adapté au cinéma par Peter Jackson. Ces fantômes sont recrutés par Aragorn pour participer à la bataille des champs du Pelennor, lorsque Minas Tirith, la capitale du Gondor, était assiégée.

Avant de devenir une armée fantomatique, ces hommes étaient des alliés d’Isildur. En prévision de la bataille de Dagorlad, théâtre de la dernière alliance des Elfes et des Hommes pour vaincre Sauron, Isildur était allé demander de l’aide à ces hommes, qui vivaient dans la montagne. Mais ceux-ci refusèrent. Alors Isildur les maudit, faute d’avoir tenu leur serment.

Les montagnes blanches, sur la gauche de la carte. // Source : Amazon Prime Video

Le chemin des Morts qu’emprunte Aragorn pour aller demander l’appui de ces spectres se trouve dans les montagnes blanches (« Ered Nimrais »). Or celles-ci sont relativement proches du Mordor. Elles constituent une ligne perpendiculaire qui est à l’ouest du Mordor. Dans l’image ci-dessus, la chaîne est visible à gauche du fleuve (il y a la mention Ered Nimrais au-dessus).

Outre leur proximité avec le Mordor, ces montagnes se trouvent aussi non loin de là où l’action se déroule. C’est là justement qu’il y a les Terres du Sud, où est censé régner Halbrand. Or, c’est aussi ici que va émerger le Mordor tel qu’on le connaît. D’ailleurs, à la fin de l’épisode 6 a lieu l’éruption d’Orodruin, un volcan que l’on va finir par appeler… Montagne du Destin.

Dans le fond, le volcan Orodruin. La Montagne du Destin. // Source : Amazon Prime Video

On sait que certains hommes du sud sont déjà sous une emprise maléfique et que leurs ancêtres ont combattu pour Sauron — la série souligne le choix funeste de quelques villageois, qui ont préféré rallier les orcs. On sait aussi le caractère de Halbrand : il n’est pas du genre à prendre ses responsabilités. Et même à les fuir, puisqu’on le découvre sur un radeau, à la dérive.

On pourrait imaginer que son moral flanchera encore, lorsque l’ultime guerre (où du moins, le croyait-on à l’époque) contre Sauron surviendra. Il ne serait pas étonnant que lui et son peuple soient ces fameux montagnards qui auraient dû assumer leur allégeance envers Isildur. Après tout, toute la région est montagneuse, même si les villageois résident plutôt dans les vallées.

Une théorie audacieuse et recherchée

Il s’agit d’une hypothèse très théorique, car J. R. R. Tolkien n’a pas détaillé cette histoire entre les montagnards et Isildur, hormis quelques grandes lignes. Cet espace vide dans le récit pourrait ainsi être comblé d’une manière originale et maligne par la série. C’est d’autant plus tentant que les internautes ont noté des similitudes entre l’armure de Halbrand et celle du roi des morts.

Il pourrait y avoir bien des manières de connecter un évènement prévu par J. R. R. Tolkien et une proposition de la série. Halbrand se trouve à l’endroit le plus dangereux de la Terre du Milieu. Comme dirigeant des Terres du Sud, peut-être finira-t-il par être las d’envoyer son peuple à la mort, combattre les forces du mal. Peut-être refusera-t-il le dernier appel.

Isildur, jeune. // Source : Amazon Prime Video

La personnalité de Halbrand, son statut de roi, le fait qu’il a croisé la route d’Isildur (ils ont pris le bateau ensemble), le développement de l’histoire, la localisation des évènements par rapport au Mordor, les pièces d’armure qui se ressemblent, la faillibilité humaine… tout cela va dans le même sens. En plus, cela reconnecte avec l’œuvre de Tolkien.

Ces indices ont suscité de l’enthousiasme chez plusieurs internautes. Ils sont plusieurs à trouver cette possibilité plaisante, en tout cas plus travaillée que celle voulant de faire de Halbrand un Sauron déguisé. Les éléments soutenant un lien avec l’armée des morts s’avèrent en tout cas convaincants. Ce serait une bien meilleure surprise et une écriture moins paresseuse.

Il reste à savoir si cette théorie est exacte ou si la série choisit de faire de Halbrand un Nazgûl — cette piste reste sérieuse, avec des indices aussi recevables. À moins que l’on fasse fausse route ? En tout cas, l’épilogue de ces deux théories ne sera pas connu avant longtemps : ces évènements se passent loin dans le temps. Rendez-vous à la fin des Anneaux de pouvoir.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.