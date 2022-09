Le nom de l’épisode 4 des Anneaux de pouvoir a une signification majeure.

Le quatrième épisode du Seigneur des Anneaux : les Anneaux de pouvoir s’appelle La Grande Vague. Et, dès les premières minutes, on comprend pourquoi. Bien sûr, on ne va rien vous dire tout de suite : pour éviter de vous spoiler la moindre péripétie, on vous invite à voir d’abord La Grande Vague en streaming, sur le service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) d’Amazon.

La chute de Númenor, emportée par les eaux

L’épisode quatre ouvre son propos sur une prophétie qui survient lors d’un rêve de Tar-Míriel, la dirigeante de Númenor. Elle voit déferler une immense vague — ce qui renvoie au nom de l’épisode — sur l’île et sa capitale, Armenelos. Elle se réveille très éprouvée par ce cauchemar. Est-ce le signe que la civilisation númenóréenne est en péril ?

Réponse courte : oui. Réponse longue : nous avons concocté un article dédié sur ce qu’il advient de Númenor dans Le Seigneur des anneaux. Effectivement, l’île finira par être engloutie par les flots, vers la fin du Deuxième Âge (l’époque dans laquelle se déroule la série). Cette destruction, qui rappelle l’Atlantide, est causée par les Dieux, furieux de l’arrogance de Númenor.

En résumé, Ar-Pharazôn poussera son peuple à faire voile vers Valinor, le continent sacré (auquel Gandalf faisait allusion dans une scène du Retour du Roi). Ar-Pharazôn, comme les autres Hommes, a reçu le dont de longue vie, octroyant une espérance de vie très longue. Mais, il était jaloux de l’immortalité des Elfes. Les représailles divines seront implacables.

Pour la petite histoire, ce sont aussi les dieux qui ont fait émerger de l’océan l’île de Númenor. C’était initialement pour remercier ces Hommes d’avoir été fidèles aux dieux, au lieu de choisir Morgoth (Melkor) — un choix que tous les Hommes ne feront pas. Le destin de Númenor épouse d’ailleurs presque intégralement le Deuxième âge, qui s’est étalé sur près de 3 500 ans.

