De Galadriel à Alondir, il y a de nombreux personnages dans la série de Prime Video dédiée au Seigneur des Anneaux. On vous aide à vous y retrouver : voici les héros et les héroïnes au cœur des Anneaux de Pouvoir.

Galadriel, Alondir, Durin, Disa, Elrond, Celebrimbor, Bronwyn… On inspire, on expire, pas de panique. Oui, il y a beaucoup de personnages dans Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Heureusement, les épisodes durent environ une heure, ce qui laisse le temps de saisir qui est qui ; qui fait quoi. Et, si vous craignez tout de même d’être à la ramasse, on est là. Voici un petit trombinoscope des principaux personnages de la série de Prime Video, dont les deux premiers épisodes sont disponibles depuis cette nuit du 1er au 2 septembre 2022.

Ce guide ne cite pour l’instant que les personnages qui apparaissent dans les épisodes diffusés, par mesure de clarté. Il sera donc mis à jour par la suite.

Galadriel

L’Elfe Galadriel est l’héroïne des Anneaux de Pouvoir. Si vous avez connu les films de Peter Jackson, vous la connaissez, interprétée par Cate Blanchett au cinéma. Dans la série, elle est interprétée par Morfydd Clark, dans une version plus jeune de quelques milliers d’années. Oui, rappelons-le, les Elfes sont immortels. Elle est persuadée que les forces du mal de Sauron n’ont pas disparu, et, coûte que coûte, elle cherche leur trace pour les éliminer.

Galadrielle dans le trailer des Anneaux de Pouvoir. // Source : Amazon Prime

Elrond

À son tour, Elrond a déjà été vu dans les films de Jackson. Robert Aramayo interprète donc une version plus jeune. Mais, il faut toutefois se rappeler que Elrond n’est qu’à moitié Elfe, un « semi-elfe ».

Elrond dans les Anneaux de Pouvoir. // Source : Prime Video

Arondir

Arondir est un Elfe (et plus précisément du peuple des Elfes Sylvains) entièrement imaginé pour la série TV, où il apparaît comme un soldat — qui officie du côté de Tirharad. Il entretient une relation amoureuse avec une humaine, Bronwyn.

Arondir est un Elfe Sylvain. // Source : Prime Video

Bronwyn et Theo

Bronwyn est une guérisseuse humaine, qui élève également seule son fils, Theo. Elle vit à Tirharad, dans le sud du Mordor. Son fils, d’ailleurs, se retrouve très tôt en possession d’un fragment d’épée pour le moins maléfique.

Bronwyn et Theo. // Source : Prime Video

Halbrand

Halbrand est un humain qui va croiser la route de Galadriel, et la rejoindre dans sa quête. On se doute bien qu’étant donné qu’il a été créé juste pour la série, la rencontre n’est pas là au hasard.

Halbrand. // Source : Prime Video

Gil-galad

Gil-galad est le « Haut Roi » des Elfes, basé à Lindon.

Le Haut Roi des Elfes à Lindon. // Source : Prime Video

Celebrimbor

L’Elfe Celebrimbor est un Seigneur, mais aussi un important et talentueux forgeron — ou plutôt joaillier. On lui doit la création des anneaux de pouvoir elfiques.

Celebrimbor. // Source : Prime Video

Prince Durin IV et Disa

Au royaume des Nains, le prince Durin IV est le fils du roi Durin III. Il est très ami avec Elrond. Son épouse est la princesse Disa.

Le prince Durin IV et la princesse Disa. // Source : Prime Video

Elanor, Poppy, Sadoc

Que serait Le Seigneur des Anneaux sans les hobbits ? Dans Les Anneaux de Pouvoir, vous rencontrerez les Piévelus. La plus importante dans l’histoire sera Elanor, qui viendra à la rescousse d’un être mystérieux tombé du ciel. Il y a aussi son amie, Poppy, ou encore Sadoc, l’un des leaders des Piévelus et dont le rôle est de « lire » dans le ciel.

Les hobbits Elanor et Poppy. // Source : Prime Video

