Ce 3 juillet 2025, les programmes et chaînes de France.tv débarquent sur Prime Video. Vous allez donc pouvoir regarder les émissions en direct et en replay depuis la plateforme d’Amazon. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

France.tv multiplie les stratégies pour s’immiscer partout. Cette fois-ci, c’est sur Prime Video que le service public débarque, avec tous ses programmes. Et oui, vous allez pouvoir regarder le Tour de France et Drag Race France All Stars depuis la plateforme de SVOD d’Amazon.

Prime Video accueille France.tv

Dans un communiqué publié ce 3 juillet, France Télévisions et Amazon ont annoncé l’arrivée de toute l’offre France.tv dans Prime Video. Cela comprend tous les directs et replays (ainsi que les programmes en avant-première) de toutes les chaînes du groupe, à savoir France 2, France 3, France 4, France 5 et France Info.

Voici à quoi ressemble l’intégration de France.tv dans Prime Video // Source : Capture Numerama

On trouve aussi certains contenus disponibles exclusivement sur France.tv comme des séries et des films. Sont absents de cette offre les autres chaînes intégrées à France.tv, à savoir Arte, France 24, l’INA, LCP et Public Sénat. L’intérêt pour Prime Video, c’est de gagner en contenus disponibles : plusieurs dizaines de chaînes et services y sont désormais accessibles.

L’offre est gratuite : sur Prime Video, il faut se rendre dans l’onglet « Abonnements » et souscrire à l’offre France.tv, comme si l’on souscrivait à Max, Paramount+ ou OCS depuis Prime Video. Les contenus de la plateforme sont intégrés dans les recommandations de Prime Video et l’on peut regarder les chaînes en direct. Cette souscription est totalement gratuite, il n’y a rien à payer.

Il faut souscrire gratuitement à l’option France.tv // Source : Capture Numerama

France.tv veut s’immiscer partout

Pour la PDG de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci, le groupe « franchit une étape historique pour renforcer la visibilité de son offre de service public ». Actuellement, France.tv est également disponible sur les interfaces de Canal+ ou encore de Molotov, sans compter toutes les box des opérateurs. Le groupe semble vouloir être disponible partout, pour renforcer son accessibilité.

Une logique qui va de pair avec l’agrandissement de son catalogue : en quelques mois, France.tv a accueilli Arte, France 24, l’INA, LCP et Public Sénat. Cette méthode semble porter ses fruits : France.tv est aujourd’hui la première plateforme de streaming gratuit en France. En juin 2025, elle a enregistré 42,9 millions de visiteurs uniques, un record.

On peut regarder tous les programmes de France.tv en replay sur Prime Video // Source : Capture Numerama

Une stratégie suivie par TF1+ : le mois dernier, on apprenait que Netflix allait diffuser les programmes de TF1, une première mondiale. De quoi, là aussi, renforcer l’accessibilité du service TF1+. Et qui sait : peut-être que dans quelques mois, Netflix accueillera à son tour France.tv sur sa propre plateforme. Affaire à suivre.

