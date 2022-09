Trois personnages très étranges, qu’on avait déjà aperçus dans une bande-annonce, ont enfin fait leurs débuts dans la série Les Anneaux de pouvoir. Des théories circulent, en lien avec l’Étranger tombé du ciel.

C’est une question qui s’est posée dès la période promotionnelle de la série Les Anneaux de pouvoir, lorsqu’une bande-annonce est sortie au milieu de l’été : le mystérieux personnage au regard ténébreux serait-il Sauron déguisé ? Deux mois plus tard, cette hypothèse est de plus en plus contestée. Il s’agirait plutôt d’un ou d’une membre d’un culte obscur. Mais lequel ?

Avant d’aller plus loin, sachez que nous allons évoquer des éléments de l’intrigue, qui sont survenus au fil des cinq premiers épisodes. Si vous ne souhaitez pas vous faire surprendre, revenez plus tard, lorsque vous serez à jour. Si vous ne craignez pas les spoilers, vous pouvez poursuivre. Et si vous ne regardez pas du tout la série… que diable faites-vous là ?

Cet article sur Les Anneaux de pouvoir contient des spoilers. // Source : Montage Numerama / One Ring by icons8

Qui sont les trois personnages en blanc dans le Seigneur des anneaux : les Anneaux de pouvoir ?

Dès juillet, on connaissait l’existence de ce petit groupe, composé de trois individus. Leur identité demeure un mystère aujourd’hui, mais on connaît leur nom. Ou plutôt, leur « profil ». Ils sont pour l’instant identifiés comme le nomade, le résident et l’ascète (the nomad, the dweller, the ascetic). Ce sont ces fonctions qui apparaissent dans les crédits de fin d’épisode.

On devrait plutôt d’ailleurs parler de la nomade, de la résidente et de l’ascète, au féminin, puisque ces trois personnages sont joués par trois actrices : Edith Poor, Bridie Sisson et Kali Kopae. On note que le générique renseigne sur l’identité de la personne jouant ce personnage du « dweller », peut-être le plus important des trois.

The nomad, the dweller, the ascetic. Qui sont-elles ? Quels sont leurs réseaux ?

Ce que l’on sait également, grâce à l’épisode 5 (le premier dans lequel ces trois-là apparaissent), c’est leur intérêt pour une étrange constellation. On voit qu’une des trois individus porte une sorte de carte simplifiée du ciel, gravée sur une espèce de plaque de métal. C’est cette même constellation qui obnubile « l’Étranger », un être tombé du ciel et qui ressemble à un humain.

Elles se penchent au-dessus de l’endroit où l’Étranger a atterri. Source : Amazon Prime Video

S’ils s’intéressent à cette constellation, les motivations des trois dévotes — car elles semblent franchement liées à un culte, compte tenu de leur accoutrement — ne sont pas explicitées. En ont-elles après l’Étranger ? Cherchent-elles un lieu dans la Terre du Milieu (le Mordor ?) ? Attendent-elles la survenue d’un évènement à une certaine date ? Autre chose ?

Leur mine blafarde, leurs traits émaciés, leur mutisme, la caméra en contre-plongée, le thème musical oppressant, leur apparence sectaire, leurs yeux froncés, leurs pupilles anormales… tout cela suggère qu’on a à faire à un groupe hostile. Groupe qui a l’air en plus de maîtriser la magie, vu le geste de la « dweller » au-dessus d’une trace de pas et sa capacité à se « téléporter ».

La leader du groupe ? Le bâton a laissé penser à un symbole d’œil de Sauron, mais c’est impossible. // Source : Amazon Prime Video

L’hypothèse la plus évidente serait de rattacher ce groupe à un quelconque culte autour de Sauron ou de son maître, Morgoth. D’aucuns ont cru déceler « l’oeil de Sauron » sur le bâton du personnage incarné par Bridie Sisson. C’est toutefois impossible : cet œil n’apparaît qu’à partir du Troisième Âge et la série se passe dans le Deuxième.

Sur Reddit, des passionnés ont zoomé et tenté d’interpréter les breloques portées par les personnages, mais sans dégager une hypothèse particulière. À propos de la nomade, qui a une allure de guerrière, et l’équipement qui va avec, il y a eu l’idée de l’associer aux charotiers (« the wainriders »), un peuple venu de l’Est du monde et manipulé par Sauron. Peu crédible.

On sait que Sauron est déjà à l’œuvre en Terre du Milieu pour mettre à exécution son plan. Il serait logique qu’il ait des serviteurs : après tout, il y a déjà des orcs qui se baladent sur le continent et des humains sombrent déjà dans sa noire influence. Sans parler d’Adar. Ces trois-là pourraient être aussi des membres haut placés chez les alliés de Sauron.

Un lien avec la Lune ?

Mais, peut-être tout cela n’a-t-il rien à voir avec le seigneur des ténèbres. Une autre théorie explorée par les internautes est celle d’un groupe religieux possiblement lié à la Lune. Cet Étranger que les trois recherchent pourrait être… Tilion, une sorte de divinité inférieure (un Maia, un rang auquel appartiennent Gandalf, Saroumane, Sauron ou encore Radagast).

Le fait que l’Étranger tombe du ciel comme un météore, son obsession pour un certain agencement d’étoiles, la scène dans laquelle il se tient debout sous une pleine lune. La Lune, que l’on appelle Isil en Terre du Milieu, est censée être guidée par Tilion dans sa course céleste. On sait aussi, rappelle le site spécialisé Tolkiendil, que Tilion a dû affronter les serviteurs de Morgoth.

N’est-ce pas un croissant de lune, symbolisé sur la plaque portée par le personnage de droite ? // Source : Amazon Prime Video

« Il fut attaqué par des serviteurs de Morgoth, et le combat qui s’ensuivit troubla un temps le domaine des étoiles, mais Tilion finit par en sortir victorieux et ne fut plus jamais inquiété par la suite », est-il expliqué. Cette piste est très prometteuse si on la rapproche de la provenance céleste de l’Étranger et l’insistance avec laquelle la série se focalise sur cette constellation.

À cela, ajoutons que les dévotes apparaissent juste après la scène de la Lune et que la plaque de métal tenue par l’une des trois ressemble, sur une face, à un croissant de lune (et de l’autre côté, ladite constellation). Et sur la garde de cou de la femme à l’allure guerrière, ne serait-ce pas une représentation simplifiée du Système solaire ? Que signifient sinon tous ces cercles alignés ?

Des cercles étranges sur l’équipement du personnage. Des cercles pour représenter les sphères, c’est-à-dire le Système solaire ? // Source : Amazon Prime Video

