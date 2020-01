HBO a annoncé en octobre 2019 la mise en chantier d'une série dérivée (spin-off) sur Game of Thrones, baptisée House of the Dragon. Quelles sont les informations que l'on sait de ce projet, dont la diffusion est prévue pour 2022 ? Numerama fait le point.

Le synopsis

House of the Dragon se basera sur Fire & Blood (Feu et Sang), le récit le plus récent de l’auteur George R. R. Martin, à qui l’on doit le récit du Trône de Fer, qui a donné Game of Thrones à la télévision.

L’ouvrage n’est pas un roman à proprement parler, mais se présente plutôt comme une chronique « historique » des évènements passés pendant le règne de la famille Targaryen, une puissante dynastie qui vient du continent d’Essos et a soumis par les armes tous les royaumes de Westeros. Leur particularité est de pouvoir commander les dragons, d’où le nom de la série, mais aussi l’emblème de leur maison.

Les évènements décrits dans Fire & Blood se déroulent environ 300 ans avant ceux de Game of Thrones et s’étalent sur une large plage temporelle. On ne retrouvera donc pas les mêmes personnages, mais les lieux, les royaumes et certaines références devraient être familiers pour beaucoup de spectateurs — sans parler de celles et ceux qui auront lu au préalable le texte.

House of the Dragon, par sa relative proximité temporelle avec Game of Thrones, sera certainement plus enthousiasmante à suivre pour le grand public, plutôt que l’autre projet de série télévisée, The Long Night / Bloodmoon, car son récit se place plusieurs milliers d’années dans le passé. De plus, House of the Dragon promet du grand spectacle, avec beaucoup de dragons.

Le titre

Le titre a été révélé fin octobre, à l’occasion d’un évènement consacré à HBO Max, le futur service de SVOD, qui doit faire ses débuts au cours du premier semestre 2020 uniquement aux États-Unis. House of the Dragon fait référence à la Maison Targaryen, dont la spécialité est de commander les dragons — c’est d’ailleurs l’emblème de leur famille et c’est ce qui explique le nom de la série.

Le casting

C’est aujourd’hui l’une des grandes inconnues de la série. La distribution n’est, en date du 18 janvier 2020, pas encore connue. On ne sait pas non plus quels seront les personnages de Feu et Sang qui seront mis en avant — car, comme tout travail d’adaptation, un élagage du récit est à prévoir. Les évènements se déroulant 300 ans avant Game of Thrones, aucun membre du casting de la série principale n’y figurera.

À l’écriture

C’est Ryan Condal qui mène le travail d’adaptation télévisée, en tant que showrunner — c’est lui qui doit assurer la cohérence d’ensemble de la future série, dont il est prévu 10 épisodes. L’intéressé est connu pour son travail sur la série Colony. Ryan Condal est aussi producteur exécutif, aux côtés de Miguel Sapochnik — également showrunner de la série — et Vince Gerardis.

Lors de l’annonce de la série télévisée, HBO a précisé que la création de cette préquelle est aussi supervisée George R.R. Martin. L’écrivain américain est en effet l’auteur de l’ouvrage Feu et Sang, sur lequel repose House of the Dragon. L’auteur, qui est au passage un autre producteur exécutif du projet, n’en est pas à sa première collaboration avec HBO. Il s’était déjà impliqué dans l’adaptation TV de Game of Thrones.

D. B. Weiss et David Benioff, qui ont piloté l’adaptation télévisée du Trône de Fer, ne sont pas impliqués.

Derrière la caméra

Il est prévu de confier la réalisation du premier épisode à Miguel Sapochnik. Le réalisateur britannique connaît bien l’univers de Game of Thrones : il a mis en boîte six épisodes de la série pour les saisons 5, 6 et 8, qui sont parmi les plus remarquables (Durlieu, La Bataille des Bâtards ou encore La Longue Nuit). Il est aussi dans l’intention de HBO de lui laisser les rênes sur d’autres épisodes de House of the Dragon.

Date de diffusion

Dans la mesure où la pré-production de House of the Dragon débute à peine, il ne faut rien attendre ni pour cette année ni pour l’année prochaine. Le 15 janvier, le directeur de la programmation de la chaîne HBO, Casey Bloys, a glissé à Deadline que la fenêtre de tir se trouvait plutôt en 2022. Et pour cause : le travail d’adaptation de Feu et Sang, l’ouvrage sur lequel repose la série, en est à ses prémices.

D’autres séries

On sait depuis 2016 que HBO, la chaîne qui a produit Game of Thrones, souhaite prolonger l’engouement des fans avec des séries dérivées (et faire marcher la poule aux œufs d’or par la même occasion). Toutefois, comme l’a indiqué Casey Bloys, la priorité est House of the Dragon. En creux, il semble clair que tous les autres chantiers sont suspendus jusqu’à nouvel ordre, ou tout simplement annulés.

« Pour le moment, je pense que la diffusion de House of the Dragon sera la priorité numéro un. […] Nous nous concentrons tous sur House of the Dragon », a-t-il ainsi déclaré le 15 janvier. Preuve, d’ailleurs, de cette focalisation sur cette série en particulier, l’autre spin-off, The Long Night / Bloodmoon, a été abandonné en octobre 2019, malgré son officialisation en juin 2018.

Au printemps 2017, il était question de quatre séries en chantier. Une cinquième a par la suite été mise sur les rails. Cependant, le 13 juin 2018, George R. R. Martin a déclaré que l’une d’elles est abandonnée. Le renoncement de HBO pour The Long Night / Bloodmoon suggère que le compteur tombe maintenant à trois séries potentielles, voire deux, si on ne tient pas compte de House of the Dragon.

Maintenant que House of the Dragon est sur les rails, il semble incertain que HBO lance un autre spin-off en parallèle, pour éviter de devoir à mener de front deux projets d’ampleur et qui pourraient se gêner l’un l’autre. Dans tous les cas de figure, c’est toujours le passé de Game of Thrones qui sera exploré, aucune suite aux aventures de Jon Snow, Arya et Sansa Stark n’est dans les cartons.

Crédit photo de la une : HBO