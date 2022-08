La série Andor sort sur Disney+ le 21 septembre 2022. La série Star Wars fait revenir Diego Luna en tant que Cassian Andor. Forest Whitaker est aussi de retour pour incarner Saw Gerrera.

Une nouvelle série télévisée sur Star Wars arrive sur Disney+. Son nom ? Andor. Il s’agit de la quatrième à être produite pour la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) de Disney et la deuxième à se passer chronologiquement assez loin dans le passé. La première saison de 12 épisodes arrive fin septembre. Une seconde est attendue en 2023.

Andor est l’un des nombreux projets en gestation chez Disney pour faire vivre la licence Star Wars. Le géant du divertissement concentre actuellement l’essentiel de ses efforts dans des séries (en prises de vues réelles ou en animation), mais des films Star Wars sont toujours prévus à plus long terme. Mais dans les jeux vidéo aussi, il y a beaucoup de titres en préparation.

Quand la série Andor a-t-elle été annoncée ?

C’est au début du mois de novembre 2018 que Lucasfilm, filiale de Disney, a fait part de son intention de lancer le chantier d’une nouvelle série télévisée en prises de vues réelles, après The Mandalorian. Mais sa production a pris beaucoup de retard, à cause de la pandémie de coronavirus, qui s’est déclenchée en Occident à peu près au même moment, au printemps 2020.

Si Andor a été la deuxième série officiellement annoncée par Lucasfilm, il s’avère qu’elle sera en fin de compte la quatrième à sortir. Entretemps, deux autres œuvres ont été lancées : Le Livre de Boba Fett, avec sept épisodes entre fin 2021 et début 2022, et la mini-série Obi-Wan-Kenobi, qui compte six épisodes, diffusés en mai et juin 2022.

Quelle est la distribution d’Andor ?

Évidemment, Andor n’aurait pas pu se faire sans le retour de Diego Luna au casting. L’acteur britanno-mexicain incarnait Cassian Andor dans le film dérivé Rogue One, sorti en 2016. La série portant le nom du héros dont il prête ses traits, sa présence était absolument capitale. Mais on retrouvera aussi quelques autres visages connus de la saga Star Wars.

Il est acquis que l’on retrouvera Forest Whitaker, qui jouait aussi dans Rogue One, en tant que Saw Gerrera, un leader rebelle. Genevieve O’Reilly revient aussi en tant que Mon Mothma : elle incarnait cette cheffe rebelle et sénatrice galactique dans l’épisode III, La Revanche des Sith (2005) et Rogue One. Les autres recrues sont de nouvelles têtes pour la saga.

Parmi les noms que l’on peut mentionner figurent Stellan Skarsgård (Dune, Will Hunting, Chernobyl), Alex Lawther (Le Dernier Duel, The French Dispatch, The End of the F***ing World), mais aussi Kyle Soller, Fiona Shaw, Denise Gough et Adria Arjona. Les personnages qu’ils incarnent sont inédits ou leur identité reste à découvrir dans la série.

Quelle histoire pour la série Andor ?

Andor est censée être un « thriller d’espionnage » qui « explorera des récits remplis d’espionnage et de missions audacieuses pour redonner espoir à une galaxie sous l’emprise d’un Empire impitoyable ». Elle se focalisera sur Cassian Andor, l’un des protagonistes de Rogue One, qui s’avère être aussi le premier — et actuellement le meilleur — film dérivé sur Star Wars de l’ère Disney.

Selon Disney, Andor « explorera une nouvelle perspective de la galaxie Star Wars, en se concentrant sur le voyage de Cassian pour découvrir la différence qu’il peut faire. La série raconte l’histoire de la rébellion naissante contre l’Empire et comment les gens et les planètes s’y sont impliqués. C’est une époque remplie de dangers, de tromperies et d’intrigues où Cassian va s’engager sur la voie qui est destinée à faire de lui un héros rebelle. »

Où se situe Andor par rapport aux films ?

Pour d’évidentes raisons scénaristiques, Andor ne peut pas se passer après le film Rogue One. C’est donc avant que la série va se dérouler, cinq ans avant les évènements du long-métrage. C’est une série qui se déroule globalement entre les épisodes III (La Revanche des Sith) et IV (Un nouvel espoir), mais en étant beaucoup plus proche du second que du premier.

Rogue One se déroule juste avant Un nouvel espoir : la fin du premier film amorce le début du second. En conséquence, Andor est une série qui se déroule cinq ans avant Un nouvel espoir. C’est la deuxième série en prises de vues réelles à se dérouler à cette période. L’autre est la mini-série Obi-Wan Kenobi, qui a également lieu entre les épisodes III et IV.

Une série avec quels enjeux dramatiques ?

C’est l’une des difficultés lorsque l’on prépare une préquelle à une œuvre : on sait d’avance que certains personnages ne risqueront absolument rien, ce qui aura pour effet de désamorcer certains ressorts dramatiques. On sait déjà que Cassian Andor, Saw Gerrera et Mon Mothma ne mourront pas dans la série. Quant aux autres, ce sont des personnages inconnus pour l’heure.

Quant au récit, on est face à un problème assez semblable : on se doute bien que la série Andor ne pourra pas chroniquer la chute de l’Empire Galactique, car sa fin ne se déroule que beaucoup plus tard. Vraisemblablement, la série sera contrainte de se limiter à des enjeux relativement secondaires. Il reste à voir si les scénaristes sauront créer quelques surprises.

Trailers, photos et affiches d’Andor

Lucasfilm a commencé à la fin décembre 2020 à partager des vidéos sur Andor, d’abord avec un aperçu du tournage et des coulisses puis, le 26 mai, un premier aperçu. C’est le 1er août que la première bande-annonce est parue. En parallèle, les différents médias sociaux de Star Wars abreuvent de plus en plus le public avec des photos et des infos.

Quand la série Andor sort-elle ?

La série Andor sera disponible à partir du 21 septembre 2022, avec la sortie des trois premiers épisodes, puis un autre au rythme d’un par semaine. Cette sortie est relativement éloignée de deux autres super-productions également très attendues : House of the Dragon du côté de HBO et Le Seigneur des anneaux : les Anneaux de pouvoir du côté d’Amazon Prime Video.

La série doit compter 12 épisodes pour la saison une. Une deuxième saison est en chantier, qui doit aussi compter 12 épisodes. Cette deuxième partie sera la dernière, car il est prévu que les péripéties amènent Cassian Andor jusqu’aux évènements de Rogue One. Vraisemblablement, la saison 2 sortira à la fin de l’année 2023, mais rien n’a encore été officialisé.

Où voir Andor en streaming ?

La série Andor sera disponible en exclusivité sur Disney+, le service de vidéo à la demande (SVOD). Elle sortira en même temps aux États-Unis et en France.

