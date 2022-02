Des personnages majeurs apparaissent dans le premier teaser de la série Le Seigneur des Anneaux.

Comme chaque année, le Super Bowl a été l’occasion pour le public de découvrir plusieurs bandes-annonces pour des films et des séries à venir. La nouvelle série sur Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir (The Lord of the Rings: The Rings of Power) a eu droit à sa minute promotionnelle le 13 février 2022, avec un tout premier teaser permettant de découvrir quelques personnages très importants pour l’intrigue.

Pour qui a vu la bande-annonce, mais n’est pas très au fait de l’univers du Seigneur des anneaux, il n’est sans doute pas évident d’arriver à savoir qui est qui à l’écran. Il y a pourtant trois personnalités majeures de la Terre du Milieu qui sont montrées — deux d’entre elles sont d’ailleurs à ce point cruciales qu’on les retrouve dans Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux.

Galadriel

Incarnée au cinéma par Cate Blanchett, Galadriel revient dans la série sous les traits de l’actrice Morfydd Clark. Alors que la Galadriel qui était incarnée dans les films avait un profil de sage, prodiguant ses conseils à qui croisait sa route, la version de l’héroïne qu’entend nous proposer Amazon Prime Video est bien plus audacieuse — une Galadriel aventurière.

La série étant tournée autour des Anneaux de pouvoir, ces artefacts magiques qui sont similaires à l’Anneau Unique, Galadriel sera un personnage de premier plan : en effet, l’Elfe a possédé l’un de ces anneaux — Nenya. C’est l’un des rares que Sauron ne parviendra pas à récupérer. Nenya est un anneau en mithril (« vrai-argent »), serti d’une pierre blanche.

Galadriel a eu droit à un poster promotionnel, où l’on ne voit pas son visage, mais le détail de son armure et de son épée — dont la poignée est visible dans la capture. Cette poignée mêlant de l’or et de l’argent entrelacés, avec un feuillage stylisé, symbolise Valinor, une région légendaire où s’enracinent deux arbres, Laurelin, projetant une lumière dorée, et Telperion, qui luit d’argent.

Galadriel. // Source : Amazon Prime Video

Elrond

Autre personnage majeur dans l’œuvre de Tolkien, Elrond, un semi-Elfe. Incarné par Hugo Weaving dans les adaptations cinématographiques de Peter Jackson, il est joué dans la série d’Amazon par Robert Aramayo, dans une version nettement plus jeune. Lui aussi a joué un rôle décisif dans la lutte contre Sauron, en contribuant par exemple à mettre en place la communauté de l’Anneau.

Elrond aussi a été confronté aux Anneaux de pouvoir en recevant Vilya, qui lui aussi a eu la chance d’échapper au pouvoir maléfique de Sauron. On dit de Vilya qu’il était le plus puissant des anneaux, juste après l’Anneau Unique. Il a été forgé autour d’un gros saphir, avec une bague en or. Le troisième anneau, Narya, comporte en son centre un rubis, qu’un certain Gandalf a porté.

Elrond. // Source : Amazon Prime Video

Durin IV

Vous connaissez certainement le lieu, mais pas son dirigeant. Khazad-dûm, aussi appelée mine de la Moria, est une ville souterraine autrefois peuplée par les Nains. Et parmi les souverains de cette région se trouvait Durin IV, de la lignée de Durin — dont le premier représentant a fondé Khazad-dûm. Et c’est Durin IV que l’on voit à l’écran, dans ce teaser.

C’est Owain Arthur qui prête ses traits à Durin IV. Il est intéressant de noter que si les Nains ont reçu sept Anneaux de pouvoir, seule la trace d’un anneau est connue : celui du Peuple de Durin. Ces artefacts sont décrits comme la cause du mal qui frappe les Nains lorsqu’ils sont trop longtemps exposés à l’or et aux pierres précieuses — et qui les pousse à en chercher toujours plus.

Les récits de Tolkien suggèrent que Sauron a réussi à s’emparer de l’anneau du Peuple de Durin, mais aussi deux autres anneaux confiés aux Nains. Le rôle que va tenir Durin IV dans la série reste mystérieux, car il existe peu d’informations sur son règne. Tout juste peut-on statuer qu’en tant que roi, il a porté un Anneau de pouvoir.

Durin IV. // Source : Amazon Prime Video

La série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir sortira en exclusivité sur Amazon Prime Video le 2 septembre 2022. La série, qui se passe à une époque bien plus reculée que Le Hobbit ou Le Seigneur des Anneaux, apparaît déjà comme l’une des plus ambitieuses de la télévision et de la SVOD. Il reste à voir si le résultat sera à la hauteur des attentes !