La série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir sera diffusée sur Amazon Prime Video à partir de septembre. Cela laisse quelques semaines pour se mettre à jour avec les œuvres de Tolkien. Voilà ce qu’il convient de voir et lire pour être au point le jour J.

C’est le 2 septembre 2022 que la série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir (Rings of Power) sera diffusée sur Amazon Prime Video. Si vous avez déjà tout dévoré de J. R. R. Tolkien, vous ne devriez avoir aucun mal à vous y retrouver dans le monde de la Terre du Milieu. Mais pour qui est assez éloigné de cet univers, un petit guide pour s’y retrouver ne peut être qu’utile.

La bonne nouvelle, c’est que vous n’aurez pas besoin de tout voir et tout lire du Seigneur des anneaux pour comprendre les enjeux avec Les Anneaux de pouvoir. En fait, on peut certainement réduire à trois films et deux livres le socle à bâtir pour être fin prêt pour le jour J. Et, éventuellement, un appendice d’un troisième livre pour avoir un récapitulatif général.

La trilogie Le Seigneur des anneaux de Peter Jackson

Les puristes diront qu’il vaut mieux lire directement les livres de J. R. R. Tolkien, les réalistes feront remarquer qu’il ne reste plus que quelques semaines avant le début de la diffusion de Rings of Power. Si vous entendez être efficace dans cette affaire, regardez donc la trilogie des films du Seigneur des anneaux (La Communauté de l’anneau, Les Deux Tours, Le Retour du Roi).

Cela s’expédie en un week-end ou bien en deux ou trois soirs. Peut-être avez-vous d’ailleurs déjà vu cette trilogie — ce ne serait guère étonnant, la saga portée par le cinéaste Peter Jackson a eu un immense succès populaire et critique. Faut-il rappeler que cette adaptation est repartie avec dix-sept Oscars, trente nominations et une cascade d’autres récompenses ?

Cette trilogie du Seigneur des anneaux se déroule chronologiquement à la fin du Troisième Âge, alors que Rings of Power se passe pendant le Second Âge. Ce gouffre temporel n’est pourtant pas tout à fait gênant : les films permettent de saisir rapidement les enjeux autour de l’Anneau Unique, grâce à l’introduction narrant justement l’origine des anneaux de pouvoir.

Par ailleurs, les films mettent en scène des personnages de premier plan que l’on retrouvera jeunes dans la série, comme Galadriel et Elrond. Et puis, c’est aussi à travers cette trilogie que toute la mythologie autour de Sauron est construite : qui est-il ? Qu’a-t-il fait pour s’aliéner la plupart des peuples de la Terre du MIlieu ? Pourquoi est-il une menace ?

L’annexe Chronologie des Terres Anciennes

Cette annexe se trouve à la fin du roman Le Seigneur des anneaux : le Retour du Roi. Il permet d’avoir un rappel historique et daté de tous les évènements connus par les membres de la Terre du Milieu. C’est surtout la partie concernant le Second Âge qu’il faut consulter, car il fournit un résumé de tous les évènements importants de cette période.

Le Second Âge s’écoule sur plus de 3 400 ans, même si J. R. R. Tolkien prend soin de rappeler que les dates sont souvent incertaines. Après tout, c’est une période de l’histoire très lointaine par rapport aux évènements dans Le Seigneur des anneaux. Cela permet toutefois de toucher du doigt l’ampleur des manigances de Sauron, qui prépare son plan sur des centaines d’années.

L’Œil de Sauron. // Source : New Line Cinema

L’ouvrage Contes et légendes inachevés

Après la trilogie cinématographique, place à la lecture. Si vous avez le temps, on vous suggère de lire les Contes et légendes inachevés et, plus précisément, le tome relatif au Second Âge, car c’est à cette époque que se déroulera la série. L’ouvrage fait 160 pages — il existe aussi dans une version intégrale, de près de 550 pages, avec les deux autres Âges et une quatrième partie.

Si le temps vous manque, vous pouvez vous limiter à quelques sections, comme « Une description de l’île de Númenor », « La lignée d’Elros : les rois de Númenor » et « L’histoire de Galadriel et Celeborn, et d’Amroth, roi de Lórien ». Ces différents recueils de texte permettent d’avoir des indications sur certains personnages, mais aussi sur la géographie du monde.

Le roman Le Silmarillion

Le Silmarillion raconte littéralement l’origine du monde, la genèse de la Terre du Milieu. Là encore, quelques segments sont intéressants à consulter, en l’occurrence les derniers. En fait, le roman est intéressant pour en savoir plus sur la cosmogonie et pour avoir des éléments sur Sauron, Elrond et Galadriel, dont la naissance remonte aux confins des âges.

Mais si vous manquez de temps, c’est peut-être sur les deux ultimes parties de l’ouvrage que vous devriez vous concentrer, à savoir « Akallabêth », qui chronique la chute de Númenor et « Les Anneaux de Pouvoir et le Troisième Âge », qui raconte comment Sauron a été séduit par Melkor pour devenir son serviteur, son arrivée dans la Terre du Milieu et ses basses manœuvres.

