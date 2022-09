Une constellation mystérieuse est au cœur des préoccupations de « l’Étranger », cet homme tombé du ciel. La série des Anneaux de pouvoir reste très évasive. Or, « meteor man » n’est pas le seul à s’y intéresser…

L’épisode 5 des Anneaux de pouvoir est désormais disponible en streaming sur Prime Video, la plateforme de SVOD d’Amazon. Pour qui ne l’a pas encore vu, prudence : les éléments qui suivent vont dévoiler une partie de l’intrigue et revenir sur des éléments passés. Si vous n’avez pas encore vu la série, revenez plus tard pour ne pas vous faire spoiler.

Cet article sur Les Anneaux de pouvoir contient des spoilers. // Source : Montage Numerama / One Ring by icons8

Qui est l’Étranger dans Les Anneaux de pouvoir ?

L’Étranger qui accompagne les hobbits reste un mystère. Qui est-il ? Que veut-il ? Pourquoi est-il « tombé du ciel » comme un météore ? D’où tire-t-il son pouvoir ? Des théories concurrentes essaient depuis plusieurs semaines d’y voir clair. Peut-être est-ce Gandalf ? Ou alors un autre mage de son ordre ? Un personnage inédit ? Et, pourquoi pas Sauron ?

Ce qui est sûr, c’est que cet étrange personnage — dont l’apprentissage de la parole progresse — est obnubilé par une constellation. Elle reste une énigme à ce stade de la série, mais cet agencement des étoiles s’est manifestement déjà produit par le passé. Cette figure sur la voûte céleste pourrait probablement se reproduire, dans des circonstances encore inconnues.

La constellation, dessinée dans le ciel par l’Étranger, grâce à des lucioles, dans l’épisode 2. // Source : Amazon Prime Video

Si le sens de ce groupe d’étoiles est encore flou, on sait désormais que l’Étranger n’est pas le seul à s’y intéresser. L’épisode 5 montre un groupe de personnages à la mine sinistre sur les traces de « meteor man » — un surnom qui lui a été donné par les internautes. On les voit enquêter sur la zone d’impact de l’Étranger, où tout a brûlé aux alentours.

En regardant attentivement la scène, on voit que l’un des membres du groupe tient entre ses mains une plaque qui semble servir d’instrument d’astronomie. En tout cas, à sa surface est gravée la mystérieuse constellation qui obsède l’Étranger. Faut-il comprendre qu’ils cherchent la même chose ? Ou qu’ils en ont après le mystérieux « meteor man » et que ces étoiles sont une façon de le retrouver ?

Sur l’objet tenu, des étoiles reliées par des traits. Coïncidence ? Je ne pense pas. // Source : Amazon Prime Video

Ce petit groupe est certainement hostile et ses membres paraissent avoir quelques capacités surnaturelles. En tout cas, l’un des trois semble presque se téléporter, en passant en instant du haut d’une falaise au cratère d’impact situé tout au fond d’un canyon. Et, c’est ce personnage qui est le plus préoccupant : est-ce Sauron déguisé ? Ou alors l’un de ses serviteurs ?

L’Étranger paraît être de la même trempe que ces trois-là. En tout cas, ils ont tous l’air de savoir manier la magie d’une manière ou d’une autre. Cherche-t-il à les fuir ? Était-il un ancien de leur ordre ? Cela est assez peu vraisemblable : il est arrivé nu sur terre et était dans l’incapacité d’articuler deux mots face aux hobbits. Les trois autres paraissent nettement moins perdus.

La constellation était déjà connue : elle apparaît sur de vieilles cartes appartenant aux hobbits. // Source : Amazon Prime Video

Un lien avec le Mordor ?

Peut-être cette constellation d’étoiles est-elle une référence au Mordor. Peut-être s’agit-il d’une carte céleste disant qu’il faut s’y rendre. Après tout, on pourrait dire que les traits entre les étoiles représentent les chaînes de montagnes qui séparent cette région du reste de la terre du milieu. Puis, la série nous a déjà fait le coup avec un autre symbole, qui désignait justement le Mordor.

Cette théorie reste à vérifier, mais on sait que Sauron doit s’établir au Mordor durant le Deuxième Âge, l’époque dans laquelle se passe Les Anneaux de pouvoir. À moins que tout ceci ne soit une fausse piste. Mais, si elle se révélait juste, elle pourrait accréditer l’hypothèse que l’Étranger est un mage (Gandalf ?) venu de Valinor pour aider la Terre du Milieu à lutter contre Sauron.

Les chaînes de montagnes entourant le Mordor, à droite, ont un air de ressemblance avec le tracé de la constellation. // Source : Amazon Prime Video

