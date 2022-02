Quels indices contiennent les posters de la série Le Seigneur des Anneaux ?

« Rings of Power », la série Le Seigneur des Anneaux, est prévue pour le 2 septembre 2022 sur Amazon Prime Video. On en sait très peu à son sujet, mais maintenant, on a des affiches !

Il ne fait plus aucun doute que la série Le Seigneur des Anneaux parlera d’anneaux depuis que le nom a été révélé, à savoir Rings of Power (les anneaux de pouvoir). Après cette révélation édifiante, et après un premier teaser vidéo, Prime Video nous montre dorénavant les personnages. Ou plutôt, leurs mains (ce qui n’est pas bête car les anneaux se placent sur des doigts — clin d’œil).

Bon, en somme : la série de Prime Video cherche à conserver tout le mystère autour du scénario et du rôle des personnages, avec un teasing qui se veut volontairement cryptique. Voici les affiches qui viennent d’être révélées (sur le compte Twitter de la série) en ce début février 2022, et leurs significations potentielles.

Les mains des personnages enfin révélées

Dans le poster de gauche, le personnage tient une épée à la poigne d’or, formée d’une ville miniature avec une tour imposante. Il s’agit du sceptre d’Annúminas – ou « Tour de l’Ouest », c’est-à-dire la capitale du royaume d’Arnor. Le personnage pourrait être Elendil, roi d’Arnor ayant survécu à la destruction du royaume. Ce dernier est important dans l’alliance Elfes/Humains.

Sur le poster de droite, encore un objet en or, mais il s’agit cette fois d’un parchemin dont les écrits sont en sindarin — le langage des Elfes.

Affiches Rings of Power // Source : Prime Video

À gauche, il s’agit très probablement d’un Elfe, mais il est difficile de savoir quel type d’Elfe : l’armure boisée suggère que cela pourrait être un Elfe des bois. À droite, cette personne tient une faucille.

Affiches Rings of Power // Source : Prime Video

Dans cette troisième salve, passons aux posters qui contiennent une arme :

À gauche : le marteau dans lequel sont forgées des runes, ainsi que la longue barbe rousse, suggèrent qu’il s’agit d’un personnage du peuple des Nains.

Au milieu : dans Le Seigneur des Anneaux, les chevaux sont associés aux peuples humains (le royaume humain du Rohan signifie « royaume de la marche » et est symbolisé par un cheval en train de courir). En revanche, on peut difficilement identifier duquel il s’agit. D’autant que le Rohan n’existait pas à l’époque où se tient la série.

À droite : une épée bien cassée (donc très ancienne).

Posters Rings of Power // Source : Prime Video

Venons-en maintenant aux fruits et légumes. Difficile d’établir une provenance à partir de glands et de baies (et il y a aussi un poster avec une pomme). D’après les fans, ces deux personnages pourraient être l’une des races ancestrales des Hobbits.

Posters Rings of Powers // Source : Prime Video

Et voici de simples mains. Sa robe, toutefois, en dit beaucoup. Celle-ci est couverte d’étoiles à huit côtés, soit l’emblème de la maison de Fëanor… qui tient son nom de l’elfe appelé ainsi. Ce dernier a créé les Silmarils et les Palantir.

Source : Poster Prime Video

Voici encore une affiche qui contient un élément assez évocateur. L’épée détenue par ce personnage présente du doré et de l’argenté, avec une iconographie de feuilles. De fait, l’arme est liée à Valinor, où il y a les deux arbres ancestraux Laurelin et Telperion. Telperion avait une lumière argentée (Telperion le Blanc) et Laurelin une lumière dorée (Laurelin le Doré).

Source : Rings of Power / Prime Video

Bon, à nouveau, il y a là une forme d’évidence : ce personnage ténébreux est lié à Sauron. Cela pourrait bien être sous sa forme de lieutenant de Morgoth.

Source : Prime Video / Rings of Power

Ces affiches sont plus cryptiques. À gauche, il s’agit d’un outil agricole (d’après le texte de Prime Video), ce n’est donc pas un bâton de magicien. À droite, le parchemin n’est pas écrit en sindarin, ce n’est donc pas un Elfe.

Affiches de Rings of Power // Source : Prime Video

Ce poster-ci contient un indice bien identifiable : une fleur blanche. Elle n’est pas anodine. Il existe l’Arbre blanc du Gondor, situé au sommet de Minas Tirith, la cité blanche. C’est la cité du peuple des Númenóréens. Des fleurs blanches apparaissaient sur cet arbre, qui porte le nom de Nimloth. Cet arbre sera plus tard détruit par Sauron au Second Âge.

Rings of Power (affiche) // Source : Prime Video

D’ailleurs, puisque le précédent personnage a de l’or sur lui, passons aux autres affiches qui contiennent du doré — car ce n’est pas un détail. À gauche, cela pourrait être tout bonnement Ar-Pharazôn le Doré, dernier roi de Númenór. Et à droite, donc, quelqu’un de sa cour. La femme qui tient la fleur blanche entre ses mains, précédemment, est elle aussi vêtue de doré, elle pourrait donc être Tar-Míriel, l’épouse de Ar-Pharazôn.

Rings of Power (affiches) // Source : Prime Video

On donne en revanche notre langue au chat sur le dernier poster : une personne qui tient un registre avec un intriguant motif aquatique dessus.