Les épisodes 1 et 2 du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ont à peine été diffusés que les théories vont déjà bon train sur certains mystères. Parmi eux, il y a « Meteor Man ».

L’avantage d’une adaptation qui prend des libertés, en choisissant des morceaux éparses et en créant de nouvelles choses, c’est qu’on ne peut pas prévoir tout ce qu’il va se passer. Ainsi, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a son lot de mystères. Les deux premiers épisodes, diffusés ce 2 septembre via Amazon Prime Video, nous montrent notamment un mystérieux bonhomme barbu tombé du ciel.

Attention, on va spoiler les épisodes 1 et 2.

Ne passez pas si vous ne les avez pas encore vus.

Seigneur des Anneaux – Anneaux de Pouvoir, spoilers !

La magie entoure l’étranger

Surnommé « meteor man » en anglais, ou l’« étranger », l’homme a atterri pile chez les Piévelus (ancêtres des hobbits dans Les Anneaux de Pouvoir), créant un cratère enflammé. La jeune Elanor décide alors de lui venir en aide, entraînant son amie Poppy avec elle. Mais le dialogue est compliqué… lLindividu, bien plus grand que les hobbits, ne parle apparemment pas le même langage (ou a oublié ses mots).

Qui est-il et quels sont ses desseins ?

Pour l’instant, son rôle n’est pas pleinement révélé. Mais en deux épisodes, les indices sont déjà nombreux, notamment quant à ses différents pouvoirs. Reprenons ce que l’on sait :

L’arrivée de l’homme était « perceptible » en Terre du Milieu. Sadoc a lu dans le ciel quelque chose qui clochait. Et c’est aussi au moment où le Haut-Roi s’interroge sur le maintien des forces du mal qu’il aperçoit le météore dans le ciel. De même, le comportement des loups était notifié comme différent ; et deux chasseurs évoquent que « quelque chose ne va pas », peu avant d’observer le météore. Bref, il y a bien « un truc » dans l’air, et comme le timing n’est pas anodin, il est certain que l’homme est relié à cela.

L’homme a perdu la mémoire.

Le feu du cratère n’est pas brûlant, ni pour l’homme, ni pour les deux jeunes hobbits.

C’est un être de magie. Ce point semble très clair dès que Elanor l’approche, faisant tournoyer les flammes et transperçant l’air. Il parvient aussi à guider les lucioles, à la toute fin de l’épisode, en leur faisant prendre la forme d’une nouvelle constellation.

Magie bonne ou mauvaise ? Là encore, le timing est étrange : c’est au moment où Elanor vient en aide à l’homme que le pied du père de la jeune hobbit se brise. Et le montage, par plans intercalés, laisse peu de doute quant à un lien entre les deux. De même, les lucioles finissent par dépérir dans la scène finale. Mais tout cela pourrait aussi advenir malgré lui…

Gandalf ? Sauron ? Un sage ? Quelqu’un d’autre ?

Un mystérieux magicien barbu… on aurait envie de croire à Gandalf. La ressemblance physique et magique dessine cette possibilité. Mais la chronologie semble ne pas coller, car le personnage n’est pas censé être là au Deuxième Âge. Il n’est pas impossible que la série vienne inventer un épisode inconnu dans sa vie. Cependant, il y a une autre explication à imaginer quant à cette ressemblance avec Gandalf.

L’homme pourrait être un Istar, c’est-à-dire un magicien, comme Gandalf, sans être directement lui. Oui, ces êtres sont divins d’origine, des Maiar, créés par Eru qui est proche d’un dieu. Ils ont été envoyés en Terre du Milieu pour aider à combattre Sauron. Or, durant Les Anneaux de Pouvoir, celui-ci est justement en train d’émerger à nouveau.

Les cinq magiciens connus, dont Gandalf, le sont devenus au Troisième Âge, et là, on est au Deuxième. Il n’est pas impossible que la série imagine un Maiar devenu Istar bien avant les cinq que l’on connaît déjà. Il aurait été envoyé en Terre du Milieu face à la résurgence des forces du mal à cette époque.

Quelques théories évoquent que l’homme tombé du ciel soit d’ailleurs directement Sauron. Cela expliquerait qu’il porte la poisse. Mais ces effets peuvent très bien avoir lieu « malgré » les désirs du personnage, être une perturbation plus globale dans sa magie. Qui plus est, on sait qu’un nouveau personnage bizarre arrivera bientôt, et qu’il pourrait lui aussi être Sauron. Et sa façon de se comporter avec Elanor ne suggère pas qu’il soit intrinsèquement malfaisant.

L’explication pourrait aussi faire référence à des pans moins connus de l’univers. Un Ainur par exemple, l’équivalent d’un sage, par exemple Tilion qui est lié à la Lune.

