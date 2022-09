L’épisode 3 des Anneaux de pouvoir fait apparaitre un nouveau personnage, Adar. Il a été créé pour la série d’Amazon Prime Vidéo. Voici ce que l’on sait sur lui, et les théories à son sujet.

C’est tout simplement le nom de l’épisode 3 des Anneaux de pouvoir, la série dérivée du Seigneur des anneaux. Quatre lettres pour un mystérieux personnage : Adar, dont on ne sait rien, mais qui risque d’être incontournable dans cette première saison du prequel de la célèbre trilogie.

Mais qui est-ce ?

Comme vous pouvez l’imaginer, la suite de cet article va spoiler les trois premiers épisodes des Anneaux de pouvoir.

Un orc dans les Anneaux de pouvoir // Source : Capture Amazon Prime Video

Les théories sur le mystérieux personnage d’Adar

Dans le troisième épisode, les Elfes qui étaient en charge de protéger les Terres du Sud se retrouvent prisonniers des orcs, contraints de creuser des tranchées. Alors qu’Arondir s’interroge sur une manière de s’échapper, son camarade Médhor lui fait part de l’existence d’un nouveau chef, Adar, que les orcs « lui vouent presque un culte » et cherchent à tout prix à lui plaire. « S’ils sont capables de faire ça, cela veut dire que Morgoth a un successeur », mentionne l’Elfe inquiet.

Adar est un nom elfique (il signifierait « père »), ce qui interroge les protagonistes. Le nouveau personnage maléfique serait-il un Elfe qui s’est éloigné du camp du bien ? Certains supputent qu’il pourrait s’agir de Sauron, mais la théorie la plus convaincante reste celle d’un nouveau serviteur de Sauron, qui serait un des grands méchants de cette saison.

Dans tous les cas, il est clair qu’Adar est le leader des orcs. Dans les films de Peter Jackson, les orcs sont définis par Saroumane comme des Elfes ayant été corrompus — dans l’œuvre de Tolkien toutefois, les possibilités de l’origine des orcs sont plus vastes, bien que la question elfique ne soit pas totalement écartée.

Les premières images d’Adar

Ce n’est qu’à la toute fin de l’épisode qu’une silhouette nous est enfin montrée, celle d’un personnage masculin aux légers airs du vilain marvelien Loki, qui s’avance lentement vers la caméra, mais dont le visage reste flou.

Sa morphologie pourrait confirmer le fait qu’il s’agisse de l’acteur Joseph Mawle, qui a été casté il y a deux ans pour être un « méchant dans les Anneaux de pouvoir ». Les fans de séries l’auront reconnu dans Game of Thrones, jouant Benjen Stark, l’oncle de Jon Snow.

Comme l’a relevé Mashable, lorsqu’Amazon a cherché l’acteur idéal pour jouer Adar, voici comment son rôle était décrit : « Un méchant qui évoque à la fois le sens du pathos et une noblesse blessée ou fragile. Il doit avoir l’air d’être d’âge moyen, mais projeter une impression d’intemporalité. »

Ces oxymores montrent bien la complexité recherchée pour le personnage et semblent confirmer l’aspect elfique d’Adar.

Le personnage d’Adar s’approche // Source : Capture Amazon Prime Video

Adar serait-il un Elfe ? // Source : Capture Amazon Prime Video

