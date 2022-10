Le Mordor est la région dans laquelle Sauron prépare ses plans maléfiques. La série sur Les Anneaux de pouvoir donne une origine à ce nom.

C’est l’endroit le plus célèbre de la Terre du Milieu. Et, le plus craint. Au sud-est du monde connu, se trouve le Mordor, siège du pouvoir de Sauron, le grand méchant du Seigneur des anneaux. Cette région désolée est ceinturée de hautes montagnes au nord, à l’ouest et au sud. Autrefois, raconte la série Les Anneaux de pouvoir, on parlait des Terres du Sud.

Au Mordor, on trouve Orodruin, le fameux volcan qui sera rebaptisé plus tard la Montagne du destin. C’est là qu’a été forgé en secret l’Anneau Unique, dans lequel Sauron a concentré sa malveillance et sa puissance. C’est aussi là qu’il sera détruit — il ne peut l’être qu’ici. Tout le destin de la Terre du Milieu se jouera d’ailleurs sur ce volcan, à la fin du Troisième Âge.

Mais, pourquoi cette région s’appelle-t-elle ainsi ? Attention, la suite va évoquer l’intrigue de la série.

Sur cette carte, le Mordor est à droite, entouré de chaînes montagneuses. Et vous avez remarqué ce volcan isolé, dans le coin supérieur gauche ? // Source : Amazon Prime Video

Que signifie Mordor ?

La région est appelée Mordor en raison de son environnement délabré. Si vous avez lu les romans de J. R. R. Tolkien ou vu l’adaptation au cinéma de Peter Jackson, vous savez que tout est mort, ou presque, dans le coin. La terre est noire et stérile, le ciel toujours couvert d’un sombre manteau nuageux, et le volcan vomit de la lave et des roches enflammées. C’est une contrée perdue.

Cette région a-t-elle toujours été ainsi ? La série sur le Seigneur des anneaux a en tout cas imaginé ce qu’il y avait avant. Les épisodes six et sept ont montré l’instant où le Mordor s’est véritablement matérialisé, lorsque Orodruin est entré en éruption. Les champs se sont consumés. La flore a flétri. Et, nombre de vivants ont péri à cause d’un apocalyptique écoulement pyroclastique.

L’écoulement pyroclastique avançant inexorablement sur Galadriel. // Source : Amazon Prime Video

Dans la série, on découvre que c’est l’Elfe corrompu Adar qui a choisi ce nom, quand il a été interrogé par ses alliés orques sur la manière de baptiser cette terre, noircie. C’est évidemment une invention de la série : le personnage d’Adar n’est pas officiel. Cependant, son propos offre une origine au nom du Mordor, qui s’insère bien dans le « canon » de Tolkien.

« Mordor » n’est pas un terme issu du noir parler, la langue de l’ennemi (qui ressemble à quelque chose comme (« Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, Ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul »), mais à de l’elfique — du sindarin pour être précis. Or, Adar est un Elfe. Certes, il sert les intérêts de l’ennemi, mais reste un Elfe. Mordor signifie « Pays Noir ».

Chaude ambiance au Mordor. // Source : New Line Cinema

La région est également désignée de plusieurs autres façons, qui renvoient toutes à la désolation qui y règne. On l’appelle « Terre Sombre », « Pays de l’Ombre » et même le « Pays Sans-Nom », relève Tolkiendil, une encyclopédie de référence sur l’univers de J. R. R. Tolkien. Ces noms, eux, sont « canons ». En clair, ils sont officiels, à la différence du rôle d’Adar.

On sait que Sauron était actif au moins dès le Premier Âge (la série se passe à la suivante). C’est justement durant Deuxième Âge que le seigneur des ténèbres prend possession du Mordor. Il y fait bâtir une immense tour, Barad-dûr (celle qui accueillera plus tard à son sommet son œil enflammé). Cette construction survient vers l’an 1000 du Deuxième Âge.

