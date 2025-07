Lecture Zen Résumer l'article

Netflix vient de révéler ses statistiques pour le premier semestre de 2025. Sans surprise, deux séries que vous connaissez déjà très bien parviennent à se hisser tout en haut du classement.

Pendant de nombreuses années, Netflix était réputée pour être extrêmement secrète sur ses chiffres d’audiences. La tendance s’est heureusement inversée et les statistiques de la plateforme de streaming sont désormais révélées au grand jour. Le 17 juillet 2025, le géant au logo rouge a ainsi dévoilé ses premiers résultats de l’année, avec plus de 95 milliards d’heures de contenus visionnées ces 6 derniers mois.

C’est légèrement plus que le semestre précédent, qui culminait déjà à 94 milliards. Netflix, qui a au passage augmenté ses revenus de 16 %, d’après Variety, reste donc stable côté audiences. Alors, quelles ont été les heureuses élues, les séries qui ont dépassé tous les records ?

Adolescence et Squid Game évidemment au sommet

Eh bien, ce sont celles qui ont squatté toutes vos discussions, durant ces dernières semaines. On pense évidemment à Squid Game, véritable phénomène qui vient de se conclure avec une saison 3 toujours aussi populaire, sortie le 27 juin 2025.

Mais cette ultime salve d’épisodes est curieusement dépassée par un autre succès planétaire, plus inattendu cette fois : Adolescence, série britannique coup de poing, qui a même engagé de nombreuses discussions autour des masculinités et des réseaux sociaux dans la vie réelle.

Jamie, l’adolescent en apparence banale d’Adolescence. // Source : Netflix

Voici donc le top 10 complet des nouvelles séries les plus vues sur Netflix, entre janvier et juillet 2025, dans le monde :

Des dramas coréens, des animés et la WWE au top

On constate la présence dans ce classement de nombreuses suites de séries déjà bien établies, comme Squid Game, The Night Agent ou Ginny & Georgia. L’omniprésence des mini-séries, dotées de 4 à 6 épisodes maximum, est également frappante. C’est ainsi que Sirens, Zero Day ou Tu me manques ont pu obtenir une place si confortable, malgré leur qualité parfois discutable.

À noter que si l’on considère les trois saisons de Squid Game dans leur ensemble, c’est en réalité le drama coréen qui détient la première place du top, avec 231 millions de vues au total.

Sirens. // Source : Netflix

Mais ce semestre, Netflix s’est aussi distinguée par les cartons d’audience des matchs de la WWE, avec plus de 280 millions de vues pour tous les évènements de ces derniers mois. Cela dépasse donc largement la déferlante Squid Game, déjà extrêmement populaire.

Il ne faut pas non plus oublier d’autres succès de l’année, qui se trouvent au pied du classement, comme :

On peut y ajouter la popularité croissante des dramas coréens avec La vie portera ses fruits (35 millions de vues) et des animés avec Naruto (45 millions de vues, toutes saisons confondues) et Sakamoto Days (24 millions de vues).

Netflix note aussi que des séries originales cultes parviennent toujours à réunir des millions d’abonnés. Orange is the New Black, Ozark et La Casa de Papel ont ainsi chacune dépassé les 100 millions d’heures vues, ce qui les placerait dans le top 5 global, en prenant en compte les séries sorties précédemment sur la plateforme.

Tous ces chiffres devraient bientôt être balayés par le second semestre de 2025 et deux énormes retours à prévoir : ceux de Mercredi, avec une saison 2 attendue de longue date, et de Stranger Things, pour une saison 5 qui clôturera définitivement les aventures de Mike, Dustin, Eleven et les autres. Des records sont donc à venir pour la fin de l’année.

