La série d'Amazon sur l'univers du Seigneur des anneaux devrait coûter 465 millions de dollars, soit un peu moins de 390 millions d'euros. Et ce, rien que pour la première saison.

465 millions de dollars américains, soit un peu moins de 390 millions d’euros. C’est la somme que compte vraisemblablement dépenser Amazon rien que pour la première saison de sa future série sur Le Seigneur des anneaux, selon les informations de The Hollywood Reporter, publiées à la date du 16 avril 2021. Amazon n’a pas souhaité commenter, ajoute le média.

La somme est bien plus élevée que les estimations qui avaient été données précédemment, poursuivent nos confrères. Il était anticipé que l’adaptation en série de l’œuvre de J. R. R. Tolkien par Amazon coûterait 500 millions de dollars, non pas pour une unique saison, mais bien pour plusieurs saisons.

C’est Stuart Nash, le ministre du Développement économique de la Nouvelle-Zélande, qui a révélé ces chiffres : « Ce que je peux vous dire, c’est qu’Amazon va dépenser environ 650 millions de dollars [néo-zélandais, ndlr] rien que pour la première saison ». Les chiffres ont été rendus publics dans le cadre de l’ « Official Information Act » pris par le Parlement de Nouvelle-Zélande, accordant au public l’accès aux informations détenues par les instances gouvernementales.

À titre de comparaison, la production de Game of Thrones a coûté environ 100 millions de dollars par saison, avec un coût par épisode d’environ 6 millions de dollars pour la première saison, et jusqu’à 15 millions de dollars par épisode pour la huitième saison.

Une intrigue inédite

Comme le fait remarquer The Hollywood Reporter, il est fort probable que la somme astronomique de 465 millions de dollars ne corresponde pas au coût de production de la saison 1. Rien que les droits de propriété sur l’œuvre de Tolkien représentent environ 250 millions de dollars. Il faut aussi songer aux coûts de démarrage de la série, avec tous les décors, les costumes et accessoires qui seront à créer et seront ensuite utilisés pendant le tournage de toute la série.

Pour cette série, les studios d’Amazon ont fait le choix de partir sur une intrigue inédite, se déroulant bien avant les événements des romans Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux. L’histoire se déroulera à l’époque du Second Âge, qui s’achève par la défaite de Sauron. La Nouvelle-Zélande a été choisie pour le tournage, là où avaient déjà été filmées les deux trilogies de Peter Jackson.

