Lecture Zen Résumer l'article

Amazon a déclaré vouloir produire 5 saisons pour sa série sur Les Anneaux de pouvoir, mais cela dépendait aussi de la réception par le public des deux premières. Les retours étant encourageants, la production devrait prochainement officialiser la saison 3. La pré-production serait déjà en cours.

Diffusée sur Prime Video depuis le 23 août 2024, la deuxième saison du Seigneur des anneaux : les Anneaux de pouvoir s’approche de sa conclusion. En date du 16 septembre, il ne reste plus que trois épisodes à découvrir sur les huit. Le service de streaming accueillera l’ultime épisode le 3 octobre. Ensuite, il faudra attendre la saison 3.

La saison 3 des Anneaux de pouvoir a-t-elle été officialisée ?

Non. Actuellement, la production n’a pas officialisé la mise en chantier de la suite, même si ses plans initiaux tablent bien sur une série qui s’étalera sur cinq saisons. C’est ce que rapportait encore The Hollywood Reporter dans ses colonnes le 11 septembre. Pas de feu vert officiel pour l’instant. Cela pourrait avoir lieu après la sortie du dernier épisode.

En comparaison, Amazon Prime Video a validé très tôt la mise en route d’une deuxième saison pour Les Anneaux de pouvoir, dès novembre 2019, selon Deadline. Cela, alors que la première n’avait même pas encore été diffusée. Celle-ci est sortie trois ans plus tard, avec une retransmission qui s’est étalée du 1er septembre au 14 octobre 2022.

Quand va sortir la saison 3 de la série du Seigneur des anneaux ?

Il a fallu patienter deux ans entre la saison une, disponible fin 2022, et la saison deux, sortie fin 2024. Il est vraisemblable que la saison trois aura besoin d’un temps de gestation similaire, même si, selon The Hollywood Reporter, la préproduction a déjà commencé depuis des mois. On peut donc tabler sur une diffusion aux alentours de 2026.

Nos confrères indiquent que la suite de la série dépendait notamment de la réception du public pour cette saison deux. Selon leurs sources, Amazon a été rassuré sur le démarrage (trois épisodes ont été sortis d’un coup) et sur les avis. Le sentiment général est que cette saison est plus enthousiasmante et de meilleure facture que la première.

Quelle pourrait être l’histoire de la saison 3 ?

Compte tenu la manière dont se termine la saison 2, que nous avons pu voir en intégralité, la saison trois devrait être l’occasion de montrer à la fois le règne de Sauron sur une large partie de l’Eriador (dont la région elfique d’Eregion), mais aussi l’arrivée d’une importante flotte de guerre venant de Númenor pour secourir la Terre du Milieu.

La guerre pourrait occuper une part importante de la saison trois forçant Sauron à se replier vers l’est. Ce sont sur ces territoires que le seigneur des ténèbres devrait resserrer un peu plus sa poigne — ce qui permettra de voir au passage les destinées de l’Étranger et du sombre magicien, et, peut-être, recroiser les hobbits.

L’Étranger sera encore au centre de l’intrigue pour la saison 3. // Source : Amazon Prime Video

On peut aussi s’attendre à voir l’influence néfaste de Sauron se propager à l’île de Númenor. On sait qu’il va semer la discorde, ce qui aura pour effet de précipiter la chute de la civilisation númenóréenne. Les neuf anneaux destinés aux Hommes devraient être distribués et, par conséquent, on devrait les voir sombrer graduellement.

Plusieurs de ces évènements devraient se prolonger sur la saison quatre. En revanche, la création de l’Anneau Unique pourrait ne pas être visible dès la saison 3, afin de garder ce climax pour plus tard — de fait, les spectres de l’Anneau (ou Nazgûl) surgiront aussi ultérieurement. La chute de Númenor est aussi un gros morceau qu’on verrait après.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+