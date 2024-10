Lecture Zen Résumer l'article

Voici notre guide des meilleurs films d’horreur à regarder en streaming sur Netflix, pour avoir l’assurance de passer une soirée de qualité entre fantômes, créatures terrifiantes et insectes tueurs.

L’automne est toujours la saison parfaite pour trembler sous sa couette, en compagnie de films plus ou moins macabres. Alors que les citrouilles sont de sortie, l’heure est donc idéale pour découvrir des pépites méconnues de l’épouvante ou frissonner devant des valeurs sûres. Pour changer des classiques absolus du genre comme Scream, voici donc notre sélection des meilleurs films d’horreur à voir en streaming, sur Netflix.

Et pour varier les plaisirs horrifiques, vous pouvez également jeter un œil à notre sélection spéciale animes japonais, spéciale séries, spéciale dramas coréens, spéciale jeux vidéo, spéciale livres ou encore spéciale jeux de société. Et si vous avez déjà l’impression d’avoir fait le tour des contenus Netflix, vous trouverez également votre bonheur du côté de notre guide des meilleurs films d’horreur disponibles en streaming, de Disney+ à Prime Video en passant par Max.

American Nightmare // Source : Universal Pictures International France

Quels sont les meilleurs films d’horreur à regarder en streaming sur Netflix en 2024 ?

Get Out

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃

En 2017, un petit film d’horreur indépendant rabattait toutes les cartes du genre, en y infusant une bonne dose de dénonciation du racisme : Get Out. On y rencontre Chris, jeune photographe noir, alors qu’il s’apprête à rencontrer les parents de sa dulcinée, un couple de Blancs bien installés dans une grande maison bourgeoise. Mais le week-end prend rapidement des airs de cauchemars quand la famille dévoile ses véritables objectifs…

Réalisé par Jordan Peele, devenu expert des satires politiques grinçantes camouflées sous un vernis horrifique, Get Out évite la surenchère de gore ou de jump scares pour nous proposer un thriller psychologique franchement terrifiant. Si vous pensiez que les monstres n’existent pas, ce film glaçant vous prouvera malheureusement tout le contraire.

Une Femme en jeu

Risque de cauchemars : 🎃

En 1978, Cheryl Bradshaw, aspirante actrice, participe à la fameuse émission The Dating Game (plus connue en France sous le nom de Tournez manège). Ce qu’elle ignore alors, c’est que l’un des autres candidats, Rodney Alcala, est en réalité un violeur et tueur en série, activement recherché par la police… Ce n’est pas pour rien que le thriller Une Femme en jeu squatte actuellement le top 3 de Netflix, à l’heure où nous écrivons ces lignes : son intrigue est tout simplement effrayante.

Dans ce film réalisé par Anna Kendrick (Pitch Perfect), l’horreur se situe plutôt dans la réalité puisque ce récit improbable est tiré d’une histoire vraie. Tout en abordant avec intelligence le sujet des tueurs en série, Une Femme en jeu dénonce frontalement les féminicides commis par Rodney Alcala, pendant plusieurs années. Un tour de force, qui prouve que l’horreur peut aussi être subtile, et surtout puiser son origine dans le réel.

La Plateforme

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃🎃

Il est, en général, très déconseillé de regarder un film d’horreur en mangeant son meilleur plat, préparé avec amour. Mais au cas où vous auriez oublié cette règle d’or, La Plateforme vous rappellera instantanément que l’estomac, aussi, peut être traumatisé. Dans ce long-métrage espagnol, on découvre ainsi une prison verticale nommée La Fosse. Les détenus y sont répartis, deux par deux, sur différents étages.

Les niveaux supérieurs détiennent alors toute la nourriture nécessaire pour survivre, tandis que les autres devront se contenter des restes. Mais attention : la roue tourne, chaque jour… La Plateforme nous sert ainsi une réflexion implacable sur la lutte des classes, sans jamais oublier de saupoudrer le tout d’épices gores à souhaits, flirtant même avec le cannibalisme. Et si vous avez encore faim pour un petit dessert, sachez qu’un deuxième volet est également disponible sur Netflix. Prenez tout de même gare à vos estomacs au passage.

La Nuée

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃

Au rayon des films d’horreur, rien ne vaut une horde de créatures malfaisantes, prêtes à nous dévorer. C’est tout le postulat de La Nuée, qui a enfin permis aux productions françaises de tutoyer les sommets d’épouvante, en 2021. On y suit Virginie, mère célibataire de deux enfants qui cherche désespérément à sauver sa ferme de la faillite. Lorsqu’elle développe un lien étrange avec les sauterelles de son exploitation agricole, elle entrevoit alors une porte de sortie…

Si La Nuée souffre malheureusement de quelques longueurs, il parvient tout de même à mêler habilement drame social et scénario horrifique, en faisant grimper le malaise crescendo, jusqu’à un final imprévisible. Croyez-nous : vous ne verrez plus jamais les sauterelles de la même façon.

Knock at the Cabin

Risque de cauchemars : 🎃

Des films comme Split, Sixième Sens ou Le Village sont devenus des classiques du genre de l’horreur, que l’on ne se lasse pas de revoir, même avec le souvenir ineffaçable de leurs twists finaux en mémoire. Pour changer de ces incontournables, nous vous proposons un autre film du même réalisateur de génie, M. Night Shyamalan : Knock at the Cabin. Dans ce huis-clos, le couple formé par Andrew et Eric, ainsi que leur fille adoptive, Wen, voient débarquer quatre inconnus prêts à les prendre en otage.

L’objectif de ces ravisseurs ? Imposer un dilemme moral au trio, censé sauver l’humanité d’une apocalypse imminente. La religion, le pouvoir des croyances ainsi que la difficulté de faire des choix sont au cœur de Knock at the Cabin, dont le final a divisé le public à sa sortie. L’occasion est donc parfaite pour vous faire votre propre avis sur ce thriller psychologique dérangeant, au suspense parfaitement maîtrisé de bout en bout.

The Witch

Risque de cauchemars : 🎃🎃

Vous pensiez tout connaître d’Anya Taylor-Joy, de Split à Furiosa en passant par Le Jeu de la Dame ? Il est pourtant fort probable que vous n’ayez jamais posé les yeux sur le long-métrage cauchemardesque qui l’a révélée au grand jour, à l’âge de seulement 19 ans : The Witch. Situé en Nouvelle-Angleterre, en 1630, ce film d’horreur suit une famille puritaine, installée à la lisière d’une forêt. Après avoir perdu son nouveau-né, le clan se retrouve alors confronté à une entité maléfique…

Anya Taylor-Joy est tout simplement terrifiante dans cette plongée au cœur de l’épouvante, entre fantastique, magie noire et sorcières, qui rappelle les grandes heures du Village ou encore des Autres. The Witch distille ainsi son ambiance malsaine dès ses premières minutes, inscrivant sa marque glauque et oppressante longtemps après son visionnage. Un film envoûtant, qui ne fera tout de même pas l’unanimité.

American Nightmare

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃🎃

S’il y a bien un film d’horreur qui squatte tristement l’actualité en ce moment, c’est American Nightmare. Alors que Donald Trump a très sérieusement évoqué l’idée d’appliquer le principe de la saga, aux États-Unis, le timing est donc malheureusement idéal pour se replonger dans ce long-métrage qui a connu un succès surprise à sa sortie, en 2013. American Nightmare imagine ainsi que chaque année, le temps d’une nuit, la violence est temporairement légalisée. L’occasion pour les habitants du pays de succomber à leurs pulsions meurtrières, en toute impunité.

Si plus de cinq films différents ont été produits autour de ce concept, le premier volet reste tout de même le plus efficace pour questionner nos propres dérives actuelles. Alors, en attendant de découvrir les résultats des élections présidentielles américaines, le mardi 5 novembre 2024, American Nightmare vous glacera le sang sans aucun effort, on vous le garantit.

The Call

Risque de cauchemars : 🎃🎃

Et si un simple appel téléphonique pouvait transformer votre vie en véritable cauchemar ? C’est tout l’enjeu de The Call, qui met en scène Seo-Yeon, une jeune femme dépressive. Alors qu’elle retourne dans sa vieille maison d’enfance, elle découvre un mystérieux téléphone lui permettant de communiquer avec Yong Sook, à… vingt ans d’intervalle. Une connexion temporelle qui va changer leur passé, leur présent ainsi que leur futur.

Nous vous conseillons vivement de ne rien lire ou regarder de plus avant de vous plonger dans les méandres de The Call, qui renferme de nombreux secrets. Ce film d’horreur coréen enchaîne ainsi les retournements de situation jusqu’à son ultime seconde, tel un jeu du chat et de la souris imprévisible. Pendant deux heures, chaque sonnerie de téléphone devient ainsi une petite bombe narrative, dont on redoute terriblement les conséquences sur les deux héroïnes. Une masterclass d’épouvante psychologique, à ne pas manquer.

Pearl

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃

À première vue, Pearl semble être une jeune femme comme les autres. Prisonnière d’un contexte politique difficile, en pleine Première Guerre mondiale, et surtout d’une existence familiale pénible, entre une mère tyrannique et un père malade, la campagnarde rêve plutôt d’une vie glamour, comme celle des stars de cinéma. Et pour l’obtenir, Pearl est prête à absolument tout… Deuxième volet d’une trilogie d’horreur imaginée par Ti West, ce préquel du film X vaut surtout pour la performance hallucinée, et hallucinante, de l’actrice Mia Goth (Emma), magistrale dans le rôle principal.

N’hésitez pas à accrochez vos estomacs avant de savourer Pearl : le long-métrage convoque régulièrement le gore pour instaurer son ambiance malsaine. Enfin, on vous confie une petite anecdote à raconter en soirée : le tournage a eu lieu en Nouvelle-Zélande, de façon un peu précipitée. L’équipe a donc été constituée à la va-vite avec celle de… Avatar : La Voie de l’eau, dont la production avait lieu au même endroit et était justement en pause. Difficile de faire un mélange plus improbable.

Sans un bruit

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃🎃

Vous redoutez d’entendre le moindre grincement de parquet ? Avec le monde post-apocalyptique de Sans un bruit, vous allez plutôt craindre chacun de vos propres mouvements. Dans ce film d’horreur imaginé par John Krasinski (Jim dans The Office), des créatures aveugles ont ainsi décimé une grande partie de la population. Leur particularité : une sensibilité accrue au son, imposant aux survivants le silence absolu.

Doté d’une mise en scène plutôt maligne, Sans un bruit s’est imposé comme une rareté dans le paysage de l’horreur, dès sa sortie, en 2018. Loin des musiques stridentes et des bruitages répugnants qui peuplent habituellement le genre, le film mise plutôt sur une ambiance sensorielle, dans laquelle chaque battement de coeur peut faire la différence. Plus de six ans plus tard, on reste toujours envoûtés par ce coup de maître, malheureusement terni par quelques incohérences. Dommage.

