Une fois engloutis les 6 épisodes de La Reine Charlotte, le spin-off de La Chronique des Bridgerton, il peut être difficile de savoir comment prolonger l’expérience. Voici donc 3 films disponibles sur Netflix pour combler votre besoin de romance épique et de costumes du 19e siècle : Les Filles du Docteur March, Enola Holmes et Persuasion.

Toujours aussi populaire sur Netflix, plus d’un mois après sa sortie, La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton n’en finit plus de séduire les amateurs et amatrices de séries anglaises en corset. Mais avec seulement 6 épisodes, ce spin-off de La Chronique des Bridgerton se déguste aussi vite qu’un bon thé bien infusé.

Pour remédier à cette fin trop rapide, nous vous avions déjà proposé de découvrir 7 séries, disponibles sur les plateformes de SVOD, et idéales pour rester dans l’ambiance sulfureuse de la haute société londonienne.

Mais si vous préférez plutôt la rapidité d’exécution d’un film, vous pouvez entrer dans la joyeuse famille des Filles du Docteur March, mener l’enquête auprès d’Enola Holmes ou obtenir une deuxième chance amoureuse avec Persuasion.

Enola Holmes // Source : Netflix

Pour le souffle d’indépendance : Les Filles du Docteur March sur Netflix

Vous rêvez encore des scènes de bals des séries Bridgerton, mais vous attendez aussi avec grande impatience le film Barbie, qui promet d’être un mix réjouissant de références à la pop culture ? Vous pouvez totalement réunir ces deux passions en vous plongeant dans l’univers des Filles du Docteur March. Adaptation joyeuse du roman culte de Louisa May Alcott, ce film reprend l’histoire de ces quatre sœurs américaines aussi indépendantes que totalement différentes : Jo, Beth, Amy et Meg. De leurs premiers amours à leurs rêves artistiques, Les Filles du Docteur March donne tout l’espace nécessaire à ces femmes pour devenir celles qu’elles ont toujours voulu être. Une grande liberté visuelle et narrative, permise par le travail toujours impeccable de la réalisatrice Greta Gerwig (Lady Bird et, bientôt, Barbie).

La cinéaste s’entoure d’une constellation d’actrices toutes plus talentueuses les unes que les autres, de Saoirse Ronan (The Grand Budapest Hotel) à Florence Pugh (Black Widow) en passant par Emma Watson (Harry Potter), Laura Dern (Twin Peaks) et Meryl Streep (Big Little Lies). Elles sont secondées par le charme discret de Timothée Chalamet (Dune). Avec ce récit dense mais léger, aux convictions profondément féministes, Les Filles du Docteur March s’est imposé comme l’un des meilleurs films de 2020, que vous devriez vraiment rattraper sans plus tarder.

À voir si vous avez aimé : Lady Bird ; Colette ; Brooklyn ; Dickinson ; Bright Star

Lady Bird ; Colette ; Brooklyn ; Dickinson ; Bright Star À voir si vous cherchez : drame familial ; romance ; relations entre sœurs ; humour ; sororité ; pleurer toutes les larmes de son corps ; lumineux ; adolescence ; passions artistiques ; féminisme ; indépendance ; magnifiques costumes ; avoir envie de participer à un bal façon 19ème siècle ; tomber sous le charme de Saoirse Ronan et de Timothée Chalamet en une fraction de seconde ; faire le plein de gifs mignons

Pour le second degré : Enola Holmes sur Netflix

À première vue, Bridgerton et Enola Holmes peuvent sembler très éloignées. Les deux œuvres situées au 19e siècle partagent pourtant de nombreux points communs, notamment leur goût pour mettre en scène des personnages féminins qui n’ont peur de rien, mais aussi leur capacité à insérer du second degré dans des séquences plutôt dramatiques. Enola Holmes part ainsi du principe que ces fameux Sherlock et Mycroft ont une petite sœur, élevée par leur excentrique mère dans la campagne anglaise du 19e siècle. Mais lorsque cette dernière disparaît, Enola va tout tenter pour la retrouver à Londres, tandis que ses frères rêvent de lui donner une éducation féminine à base de broderie et de bonnes manières.

Courageuse et combative, cette détective en herbe est incarnée par la malicieuse Millie Bobby Brown (Eleven dans Stranger Things). L’actrice donne vie avec panache à ce personnage haut en couleurs, imaginé par la romancière Nancy Springer. Entre scènes d’action sans temps mort, humour ironique à souhaits et personnages féminins en dehors des normes patriarcales, Enola Holmes est un excellent film pour rassembler toute la famille autour d’une héroïne rebelle et inspirante. Élémentaire, ma chère Enola !

À voir si vous avez aimé : Persuasion ; Sherlock Holmes (les films) ; Sherlock (la série) ; Stranger Things ; Veronica Mars

Persuasion ; Sherlock Holmes (les films) ; Sherlock (la série) ; Stranger Things ; Veronica Mars À voir si vous cherchez : enquête ; humour ; aventure ; pour adolescents mais pas que ; féminisme ; briser le quatrième mur ; costumes et déguisements ; révélations inattendues ; combats ; à voir en famille dès 10 ans ; romance ; détective amateur ; époque victorienne ; mettre ses talents de déduction à l’épreuve ; avoir envie de prendre le premier billet pour Londres

Pour l’amour de la romance : Persuasion sur Netflix

Les fans de Jane Austen l’attendaient avec impatience : en 2022, Netflix ambitionnait d’adapter l’ultime roman de l’autrice anglaise, Persuasion. Un projet plutôt casse-gueule, qui n’a pas vraiment plu à tout le monde. Le résultat tient en effet davantage de Bridgerton que de l’œuvre culte de Jane Austen, avec une modernisation inattendue des personnages et une narration qui brise constamment le quatrième mur. Mais le récit d’Anne Elliot trouve étonnamment un nouveau souffle plutôt agréable dans cette version Netflix de Persuasion.

La jeune femme peine ainsi à retrouver le goût de la vie après avoir été séparée de Wentworth, son grand amour sans le sou, qui ne convenait pas à un mariage de fortune pour sa famille. Alors qu’elle n’a jamais oublié cette romance inachevée, voilà que l’élu de son cœur revient 8 ans plus tard, avec une grande fortune. Cette nouvelle rencontre entre les deux tourtereaux serait-elle l’occasion d’une seconde chance ?

Dans cette nouvelle adaptation, Anne Elliot devient alcoolique, terriblement cynique et passe son temps à s’adresser au spectateur. Si l’on s’éloigne largement du personnage créé par Jane Austen, on retrouve tout de même son goût pour l’ironie et les jolis mots. Persuasion est ainsi un plat relevé par une sauce so british de Bath, elle-même revisitée aux épices Fleabag. Sur le papier, cela peut sembler audacieux, mais à l’écran, vous pourrez surtout profiter d’une comédie romantique fun et féministe, pour peu que l’on oublie le terme « d’adaptation de Jane Austen ».

À voir si vous avez aimé : Enola Holmes ; Fleabag ; Orgueil et Préjugés ; Emma

Enola Holmes ; Fleabag ; Orgueil et Préjugés ; Emma À voir si vous cherchez : romance ; comédie ; sentiments éternels ; ironie ; complicité avec le spectateur ; petites villes anglaises ; costumes ; 19ème siècle ; inspiré de livre ; moderne ; féminisme ; deuxième chance ; voir Dakota Johnson courir dans un champ en fleurs, enfin libérée des maudites 50 Nuances de Grey

