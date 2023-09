Avec la sortie prochaine du Garçon et le Héron de Hayao Miyazaki, l’envie vous prendra peut-être de voir ou revoir d’autres films du studio Ghibli. Presque tous sont disponibles en SVOD sur Netflix.

On pensait que Le vent se lève serait le dernier film d’animation de Hayao Miyazaki — le cinéaste japonais l’a parfois laissé entendre au détour d’entretiens avec la presse. Finalement, le réalisateur nippon s’est lancé dans un nouveau projet : Le Garçon et le Héron. Déjà sorti au Japon, le long-métrage est attendu en France le 1er novembre 2023.

Ce faisant, Hayao Miyazaki revient après dix ans d’absence — son dernier film, Le vent se lève, date en effet de 2013. Le studio Ghibli, qu’il a lancé en 1985 avec Isao Takahata, n’est pas resté inactif pour autant : Le Conte de la princesse Kaguya, Souvenirs de Marnie, La Tortue rouge et Aya et la Sorcière sont sortis durant cet intervalle. Et maintenant, place au Garçon et le Héron.

Le retour aux affaires de Miyazaki va peut-être susciter l’envie de voir ou revoir ses œuvres précédentes. Bonne nouvelle : l’essentiel du catalogue de Ghibli se trouve sur la plateforme de SVOD Netflix, et cela depuis plusieurs années. Les films sont arrivés sur Netflix il y a maintenant plus de trois ans. Il n’en manque presque pas, hormis deux films.

On doit à ce studio certains des meilleurs films d’animation au monde.

Les films de Ghibli en SVOD

Seuls deux longs-métrages ne sont pas inclus : Le Tombeau des lucioles, d’Isao Takahata (on peut le retrouver sur Lacinetek), et La Tortue rouge, de Michael Dudok de Wit (par exemple sur Apple TV). Notez que cette liste ne tient pas compte des courts-métrages du studio Ghibli.

