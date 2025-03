Lecture Zen Résumer l'article

La série Yellowstone, qui a renouvelé le genre du western en 2018, a développé son empire grâce à de nombreuses productions dérivées autour de la famille Dutton. Si vous êtes un peu perdus face à tous ces spin-offs, dont 1883, qui vient de débarquer sur Netflix, pas de panique : voici le guide ultime pour vous aider à vous y retrouver.

Non, Dexter n’est pas le seul à se décliner sous de multiples formes, grâce à de nombreuses séries dérivées en son honneur. Du côté du Far West, aussi, la tendance est à l’expansion sur le petit écran. Et elle est menée par un expert en la matière : Taylor Sheridan, propriétaire de multiples ranchs et showrunner aguerri. Dans son écurie, se trouvent les séries westerns les plus populaires du moment, de Yellowstone à 1883, désormais disponibles sur Netflix. Mais face à l’ampleur de la tâche, il peut être difficile de savoir par où commencer. Ce guide est donc fait pour vous.

Yellowstone, la série originale avec Kevin Costner

Sortie en 2018, cette saga familiale a posé les bases de tout l’univers développé ensuite par son créateur, Taylor Sheridan. Yellowstone raconte l’histoire des Dutton, riches propriétaires détenant le plus grand ranch des États-Unis. Celui-ci est évidemment situé proche du parc national de Yellowstone. Pendant cinq saisons, les héros de la série devront se battre pour conserver leurs terres, face à des politiques et des promoteurs immobiliers plus ou moins bien intentionnés.

Cette production est devenue un véritable phénomène outre-Atlantique jusqu’à sa conclusion, en décembre 2024. Il faut dire que Yellowstone a réinventé avec intelligence les codes du western, tout en réunissant un casting très populaire, de Kevin Costner (Man of Steel) à Kelly Reilly (True Detective) en passant par Luke Grimes (Cinquante nuances de Grey).

Quels sont les 5 spin-offs situés dans l’univers de Yellowstone, créé par Taylor Sheridan ?

1883

Seulement trois ans après les débuts de Yellowstone, un premier spin-off voyait le jour : 1883. On y rencontrait les ancêtres des Dutton, au 19ᵉ siècle, alors qu’ils fuient la pauvreté vers une terre promise, à savoir le Montana. Petit à petit, ils parviendront à se faire une place dans ce nouveau lieu, en devenant les propriétaires d’un terrain précieux : le Yellowstone Ranch, évidemment.

Les 10 épisodes de 1883 mettent en scène les chanteurs de country Tim McGraw et Faith Hill, aux côtés de comédiens comme Isabel May (Young Sheldon) ou Sam Elliott (The Big Lebowski). Un récit court, mais efficace, qui nous éclaire parfaitement sur l’héritage des Dutton. À noter que les personnages principaux de la série, James et Margaret, apparaissent lors de flashbacks dans la saison 4 de Yellowstone.

1923

Et de deux ! Après 1883, Paramount+ a commandé un second spin-off situé dans l’univers de Yellowstone, toujours piloté par Taylor Sheridan : 1923. La série fait ainsi office de pont entre les deux intrigues, en suivant une nouvelle génération de la famille Dutton, qui tente de survivre au 20e siècle. Les personnages doivent ainsi naviguer entre plusieurs fléaux comme la Prohibition, la Grande Dépression, la sécheresse ou les pandémies.

Mené par Helen Mirren (Barbie) et Harrison Ford (Star Wars), ce western semé d’embûches se décline actuellement sur deux saisons, dont la seconde est justement en cours de diffusion, en France comme aux États-Unis.

1944

Situé dans la lignée de 1883 et 1923, ce troisième spin-off devrait se concentrer sur une nouvelle génération de la famille Dutton. On ignore encore tout du casting et de la narration de 1944, même si on peut deviner que le contexte historique, marqué par la Seconde Guerre mondiale, sera évidemment intense. Aucune date de sortie n’a été annoncée, pour le moment.

The Madison

Michelle Pfeiffer (Scarface), Matthew Fox (Lost), Patrick J. Adams (Suits) ou encore Beau Garrett (The Good Doctor) incarneront les rôles principaux de cette nouvelle série dérivée. L’histoire se concentrera sur Stacy Clyburn, une riche matriarche qui débarque dans le Montana suite à la mort tragique de son mari et de son frère. The Madison devrait voir le jour en 2025, même si aucune date précise n’a été dévoilée, pour le moment.

6666

Quand il n’y en a plus, il y en a encore ! Pour continuer de promouvoir les activités de ses ranchs, Taylor Sheridan n’a plus aucune limite. La série 6666 porte ainsi le nom de l’une de ses propriétés, située au Texas. Déjà mis en scène dans les saisons 4 et 5 de Yellowstone, ce ranch sera donc la star de ce nouveau spin-off, dont l’histoire et la date de sortie restent, pour le moment, inconnues.

Yellowstone // Source : Paramount

Et la saison 6 de Yellowstone ?

Elle n’est malheureusement pas au programme. Toutefois, certaines rumeurs autour d’un retour de Kelly Reilly et Cole Hauser dans l’univers de Yellowstone restent persistantes, depuis la fin de la série originale, en 2024. Il n’est donc pas à exclure que les personnages de Beth et Rip Dutton puissent revenir dans une production dérivée, d’une façon ou d’une autre.

Dans quel ordre regarder les séries Yellowstone, 1883 et 1923 ?

Plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez choisir d’entrer dans l’univers de Yellowstone grâce à un ordre chronologique. Il faudra alors d’abord lancer 1883, avant de vous attarder sur le second préquel, 1923, pour enfin savourer les 5 saisons de Yellowstone.

Cependant, il ne s’agit pas forcément de l’ordre de visionnage que nous vous conseillons. Si les spin-offs sont techniquement situés dans le passé de la famille Dutton, ils sont profondément reliés à l’histoire de Yellowstone. Le plus logique serait donc de regarder les séries dans leur ordre de sortie, afin de pouvoir mieux en comprendre tous les enjeux. Voici ce que nous vous recommandons :

Les saisons 1 à 3 de Yellowstone ;

Les 10 épisodes du premier préquel, 1883 ;

Les saisons 4 et 5 de Yellowstone ;

Les saisons 1 et 2 du second spin-off, 1923, toujours en cours de diffusion.

Yellowstone // Source : Paramount

Où découvrir les 5 saisons de Yellowstone en France ?

Malgré son immense succès aux États-Unis, Yellowstone avait connu une diffusion plutôt discrète en France, sur Salto, TMC, et enfin Paramount+. Mais depuis le 1er mars 2025, les abonnés de Netflix peuvent enfin découvrir les quatre premières saisons de la série.

En revanche, pour connaître le dénouement de Yellowstone, il faudra vous rendre sur Paramount+, afin de pouvoir dévorer la cinquième saison. Les offres de la plateforme de streaming commencent à partir de 7,99 euros par mois, et les 7 premiers jours sont gratuits. Si vous possédez déjà un abonnement Ciné Séries à Canal+, sachez que vous avez également accès aux contenus de Paramount+ (pour 29,99 euros par mois).

1923 // Source : Paramount+

Comment regarder les préquels de Yellowstone, 1883 et 1923, en streaming ?

Depuis le 12 mars 2025, le premier préquel de Yellowstone, 1883, est désormais disponible sur Netflix. Comme les autres séries de l’univers, les 10 épisodes peuvent aussi être visionnés sur Paramount+ et Canal+.

1923, elle, n’a pas encore été ajoutée au catalogue de Netflix. Par contre, la saison 2 de ce second spin-off est actuellement en cours de diffusion, à raison d’un nouvel épisode chaque dimanche, sur Paramount+ et Canal+. L’occasion est donc parfaite pour plonger dans le passé de la famille Dutton.

Et les prochains spin-offs de Yellowstone ?

Comme Yellowstone, 1883 et 1923, les prochaines séries dérivées du « Sheridanverse » seront produites par Paramount+. Elles seront donc disponibles en exclusivité sur cette plateforme de streaming, du moins dans un premier temps : elles pourraient ensuite rejoindre le catalogue de Netflix, comme leurs aînées.

