Vous cherchez un peu de suspense pour frissonner pendant votre soirée canapé ? Vous êtes parfaitement au bon endroit : voici notre guide des meilleurs thrillers disponibles sur Netflix.

Une bonne enquête policière, une intrigue de science-fiction qui nous retourne le cerveau ou un jeu du chat et de la souris haletant entre deux protagonistes plus ou moins bien intentionnés : le thriller peut prendre toutes ces formes-là, et plus encore.

Pour les adeptes de sensations fortes et de sueurs froides, voici donc les 11 meilleurs films du genre à découvrir sur Netflix. Il s’agit évidemment d’une liste non exhaustive, élaborée à partir de nos goûts personnels et de la disponibilité sur la plateforme de streaming, qui s’enrichit chaque mois de nouveautés.

Si vous préférez faire grimper la tension d’un cran supplémentaire, vous pouvez toujours vous diriger vers notre guide des meilleurs films d’horreur à voir sur Netflix. Vous pouvez également trouver plus de choix dans notre sélection des meilleurs films à voir en famille.

Quels sont les meilleurs thrillers du moment à regarder sur Netflix ?

Tenet

Au rayon des thrillers remplis d’énigmes, un nom revient généralement à chaque conversation : celui de Christopher Nolan. Depuis Memento, en 2000, le cinéaste prend toujours un malin plaisir à jouer avec nos nerfs et nos idées préconçues. Tenet entre parfaitement dans cette catégorie en mettant en scène un protagoniste inconnu, alors qu’il tente de sauver le monde d’un mystérieux ennemi, capable de renverser le temps.

Il est difficile d’en dire davantage sur ce film, qui repose essentiellement sur ses twists. Nous vous conseillons donc simplement de vous laisser embarquer par son intrigue, qui vous fera littéralement voyager à l’envers, aux côtés de John David Washington (BlacKkKlansman) et Robert Pattinson (The Batman). Cerise sur le gâteau de ce thriller de SF complexe : ce sacré Nolan s’est même amusé à faire exploser un véritable avion, pour l’occasion.

Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés

Si les enquêtes policières sont votre tasse de thé, vous devriez vraiment mettre vos talents de déduction à l’épreuve devant Glass Onion. Ce n’est pas pour rien que cette suite d’À Couteaux Tirés s’est même invitée dans notre sélection des meilleurs films à voir sur Netflix : il s’agit d’un excellent thriller dont les rebondissements valent largement le coup d’œil. On y assiste aux retrouvailles d’un riche groupe d’amis, à l’occasion d’une petite murder party organisée par un milliardaire, sur son île privée. Mais ce qui devait ressembler à de simples vacances luxueuses prend rapidement un tournant plus sanglant…

Menée par le célèbre détective Benoît Blanc, l’intrigue de Glass Onion évoque aussi bien les Beatles, le jeu vidéo Among Us, la lutte des classes ou le statut intouchable de personnalités comme Elon Musk. Un savoureux whodunit, dans la lignée des romans d’Agatha Christie, incarné par un casting de choix, de Daniel Craig (James Bond) à Edward Norton (Fight Club) en passant par Janelle Monae (Les Figures de l’Ombre).

Zero Dark Thirty

La politique et les thrillers font généralement bon ménage au cinéma. C’est le cas pour Zero Dark Thirty, qui n’hésite pas à utiliser le suspense, l’action et les gros bras pour nous raconter la longue traque de Ben Laden, juste après les attentats du 11 septembre 2001.

La réalisatrice Kathryn Bigelow filme au plus près les performances époustouflantes de Jessica Chastain (Interstellar), Mark Strong (Kingsman), Jason Clarke (La Planète des Singes) ou encore Jennifer Ehle (la série Orgueil et Préjugés), dans ce jeu du chat et de la souris haletant. Zero Dark Thirty n’en oublie pas d’être une fiction tirée de faits réels très documentée, tout en dénonçant la torture utilisée à de nombreuses reprises par la CIA pendant cette période. Un incontournable du catalogue Netflix.

Le Chant du Loup

En France, aussi, on peut imaginer d’excellents thrillers oppressants. La preuve avec Le Chant du Loup, sorti en 2019, et qui nous embarque à bord d’un sous-marin nucléaire. Là, une Oreille d’Or, dont les talents auditifs sont habituellement infaillibles, commet une erreur irréparable. Tout l’équipage se trouve alors en danger de mort et un engrenage géopolitique incontrôlable se met en place…

Le son est évidemment très important dans Le Chant du Loup, huis clos étouffant aux accents militaires, régulièrement salué pour son réalisme et sa narration parfaitement maîtrisée. Ce thriller français bénéficie également d’un casting cinq étoiles, composé notamment de François Civil (Fiasco), Omar Sy (Lupin) et Reda Kateb (En thérapie).

Mr Wolff

Vous pensez qu’un bon thriller ne rimera jamais avec des… factures comptables ? Mr Wolff vous prouvera le contraire, grâce à son savoir-faire mathématique, mis au service de plusieurs organisations mafieuses à travers le monde. Entre costume trois pièces et gilet pare-balles, ce personnage aux multiples facettes n’hésite pas à révéler un détournement de fonds de plusieurs millions de dollars, quitte à mettre sa vie en danger…

Ben Affleck (Batman vs Superman), au sommet, se transforme en véritable machine à tuer dans ce thriller psychologique mettant en scène des gentils et des méchants bien plus nuancés qu’à l’accoutumée. Seule ombre au tableau : Mr Wolff tente une représentation de l’autisme plutôt maladroite, beaucoup trop bourrée de clichés. Dommage.

La Nuit du 12

Meilleur film, meilleure réalisation, meilleur espoir masculin… Avec pas moins de sept César décernés en 2023, La Nuit du 12 s’est rapidement imposé comme un thriller nécessaire sur la thématique des féminicides. Il faut dire que l’histoire de Clara touche en plein cœur, dès les premières secondes. Suite à son assassinat, commis en pleine rue, la Police Judiciaire (PJ) entame alors un long travail d’enquête pour retrouver le coupable.

Autant vous prévenir immédiatement : La Nuit du 12 ne vous apportera pas de résolution satisfaisante. Et même si l’on aimerait évidemment que justice soit faite pour Clara, ce polar réalisé par Dominik Moll s’attarde surtout sur une réalité bien moins optimiste : le poids des violences patriarcales, toujours impunies en 2025 (on compte déjà 26 féminicides depuis le début de l’année, à l’heure où nous écrivons ces lignes). La Nuit du 12 est ainsi un film profondément féministe, qui interroge la culpabilité de tous les hommes sans détour et pousse, toujours plus, à vouloir brûler le patriarcat.

Mirage

Les thrillers, c’est bien. Mais lorsqu’ils prennent une dimension fantastique, c’est encore mieux. Le film espagnol Mirage imagine ainsi que lors d’une nuit d’orage, un caméscope permet soudainement de faire le lien entre une famille sans histoire et un petit garçon, sur le point de mourir, 25 ans plus tôt. Lorsqu’elle tente d’empêcher son décès, Vera se retrouve dans une dimension parallèle, loin de son mari et de sa fille…

Petite pépite méconnue du catalogue Netflix, Mirage mélange pourtant à la perfection l’enquête, les paradoxes temporels et les romances, tout cela entre le passé, le présent et le futur. Un véritable casse-tête, rempli de suspense, dans lequel on croise même la route de l’acteur Álvaro Morte, le fameux Professeur de la Casa de Papel.

Mystic River

Il fallait bien un classique dans cette sélection. Voici donc Mystic River, thriller resté culte depuis sa sortie, en 2003. L’intrigue se déroule sur deux périodes de temps bien distinctes. D’abord en 1975, alors que Jimmy, Dave et Sean, trois amis, assistent à l’enlèvement de l’un des leurs. Puis, 25 ans plus tard, lorsqu’un nouveau drame les réunit : le meurtre de la fille de Jimmy. Sean, désormais chargé de l’enquête, est persuadé d’avoir identifié le coupable : Dave…

Adapté du roman de Dennis Lehane (Shutter Island), ce film policier réalisé par Clint Eastwood réunit un parterre de stars impressionnant : Sean Penn (Into the Wild), Tim Robbins (Silo), Kevin Bacon (X-Men : Le Commencement), Laurence Fishburne (Hannibal) et Laura Linney (Love Actually). Un classique ultime, dont le dénouement nous hante encore, des décennies plus tard.

Ça

Écrire un guide dédié aux thrillers sans évoquer Stephen King, le maître absolu du genre, constitue presque un crime. Heureusement, le catalogue de Netflix rassemble plusieurs adaptations du célèbre écrivain américain, dont l’une des plus reconnues : Ça. Si vous n’avez pas vécu dans une grotte ces dernières décennies, vous savez déjà probablement que ce film aux accents horrifiques nous emmène dans le Maine, plus précisément à Derry, auprès de sept adolescents.

Ensemble, ils devront faire face à la menace ultime : le clown Grippe-Sou, qui émerge tous les 27 ans des égoûts pour se nourrir de la peur des enfants… Sophia Lillis (I Am Not Okay With This), Finn Wolfhard (Stranger Things), Jaeden Martell (À Couteaux Tirés) et surtout Bill Skarsgård (Nosferatu) brillent dans cette adaptation soignée du maître de l’horreur et du suspense. À noter que les deux volets de Ça sont disponibles sur Netflix.

Bullet Train

Vous avez envie de suspense, mais vous aimeriez surtout vous changer les idées, avec une bonne dose d’humour ? Ne cherchez plus : Bullet Train sera fait pour vous. Brad Pitt y tient le rôle complètement décalé de Coccinnelle, un tueur à gages à la malchance légendaire qui embarque à bord du train le plus rapide au monde, au Japon. Sur place, plusieurs assassins doivent chacun mener leur mission à bien. Coccinnelle, lui, est chargé de récupérer secrètement une mallette pleine de cash pendant le voyage…

Les bastons et les punchlines s’enchaînent dans Bullet Train, désigné à raison comme l’un de nos films préférés de l’année 2022. Ce concentré d’action, aux situations totalement absurdes, est un véritable régal, qui offre à Brad Pitt l’un de ses meilleurs rôles comiques. À ses côtés, Aaron Taylor-Johnson (Kick Ass), Brian Tyree Henry (Atlanta) et même Ryan Reynolds (Deadpool) semblent s’éclater dans ce thriller survitaminé, sans aucun temps mort.

The Call

On termine cette sélection avec un thriller qui n’hésite pas à s’aventurer sur le terrain de l’horreur, pour mieux nous glacer le sang : The Call. Ce film sud-coréen imagine qu’un appel téléphone bouleverse complètement la vie de Seo-Yeon, une jeune femme dépressive, pour la transformer en véritable enfer. Elle communique alors avec Yong Sook, située à… vingt ans d’intervalle. Une connexion temporelle inattendue qui va créer de nombreux paradoxes dans leur passé, leur présent et leur futur.

Conçu comme un jeu du chat et de la souris aux conséquences imprévisibles, The Call enchaîne les retournements de situation grâce à une narration maîtrisée jusqu’à son ultime seconde. Mais attention : vous n’entendrez plus jamais votre sonnerie de téléphone de la même façon, après avoir découvert ce thriller psyhologique très perturbant…

