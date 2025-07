Lecture Zen Résumer l'article

Depuis plusieurs jours, une querelle oppose les fondateurs du studio Unknown Worlds à l’éditeur sud-coréen Krafton, sur fond de litige financier autour de Subnautica 2.

Le 2 juillet 2025, l’éditeur sud-coréen Krafton publiait un communiqué annonçant le départ des trois principaux dirigeants du studio Unknown Worlds. Connu pour Subnautica, le studio indépendant américain s’était fait racheter par Krafton (PUBG) en 2021 afin que ce dernier élargisse son catalogue avec des jeux plus narratifs, créatifs et orientés solo. Un peu moins de quatre ans après, Krafton remercie Charlie Cleveland, Max McGuire et Ted Gill, les principaux fondateurs de Unknown Worlds, pour des motifs inconnus, alors même que Subnautica 2 arrive à la fin de son développement.

« Rien n’est plus important que l’expérience de jeu. Face à l’attente suscitée par Subnautica 2, nous devons aux joueuses et aux joueurs le meilleur jeu possible, et ce, dans les meilleurs délais », peut-on lire dans ce même communiqué publié sur le site de Krafton. Dans un long message mis en ligne sur son blog le 4 juillet 2025, Charlie Cleveland revient sur son départ qu’il considère comme un choc et ajoute que « le jeu est prêt pour une sortie en accès anticipé et [les joueuses et les joueurs] sont prêts à y jouer ».

Nouveau rebondissement dans la foulée : Krafton annonce, à travers un communiqué publié sur le site officiel le 9 juillet 2025, le report de l’accès anticipé. Il ne commencera finalement qu’en 2026.

L’accès anticipé de Subnautica 2 est désormais prévu pour 2026. // Source : Unknow Worlds

Selon l’éditeur coréen, des périodes de test ont permis de comprendre les points à améliorer avant le lancement de la première version de Subnautica 2. « Notre communauté est au cœur de notre développement, et nous souhaitons nous accorder un peu plus de temps pour répondre à ses retours avant la sortie du jeu. C’est pourquoi nous avons décidé de reporter la sortie de Subnautica 2 en accès anticipé à 2026 », ajoute Krafton.

La plongée en eaux troubles

Sauf que Krafton n’évoque pas un détail de poids : la cause d’ajustement de prix (earn-out), mise sur la table lors du rachat d’Unknown Worlds pour la somme de 500 millions de dollars. Dans le domaine des fusions acquisitions, il existe un mécanisme contractuel permettant d’ajuster le prix d’acquisition en fonction des performances futures de l’entreprise rachetée. Dans le cas d’Unknown World, on parle d’un bonus de 250 millions de dollars si les performances commerciales du studio remplissent certains objectifs, d’après les révélations faites le 9 juillet 2025 par Jason Schreier sur Bluesky et sur le site Bloomberg.

Toujours selon Jason Schreier sur Bluesky, cette somme devait être partagée entre tous les employés du studio américain. Sur le complément de 250 millions de dollars, dix pour cent de cette somme, soit 25 millions de dollars, devaient être versés à une quarantaine d’employés d’Unknown Worlds. Tout porte à croire que le report de Subnautica 2 ne serait donc pas seulement une décision de production, comme le suggère Krafton, mais un calcul stratégique et financier pour éviter à Unknown Worlds d’atteindre les objectifs liés à la clause d’earn-out. Une petite économie de 250 millions de dollars pour l’éditeur coréen, alors que le jeu serait aujourd’hui prêt pour un accès anticipé, selon Charlie Cleveland, fondateur d’Unknown Worlds.

La version mobile de Subnautica vient tout juste de sortir. // Source : Unknown Worlds

Dans un enregistrement audio écouté par Bloomberg et rapporté par Eurogamer le 10 juillet 2025, Steve Papoutsis, désormais à la tête du studio, déclare ne pas connaître les détails du contrat : « C’est une bonne question, et je recommanderais de faire preuve de patience sur ce sujet », a commenté le nouveau directeur lors d’une réunion, ajoutant qu’il n’était pas familier avec les détails de l’acquisition d’Unknown Worlds par Krafton ainsi que de la teneur du contrat.

Cependant, le 11 juillet 2025, Krafton a envoyé un nouveau communiqué à la presse, disponible sur le site de The Verge, indiquant avoir « attribué environ 90 % de la rémunération complémentaire, pouvant atteindre 250 millions de dollars, aux trois anciens dirigeants », en espérant qu’ils « feraient preuve de leadership et participeraient activement au développement de Subnautica 2 ». L’éditeur accuse tout simplement l’ancienne direction d’avoir abandonné le développement du jeu.

C’est l’appel au boycott chez les fans. // Source : Capture Reddit

En réponse aux allégations de Krafton, Charlie Cleveland a annoncé une action en justice. Le fondateur de Unknown Worlds écrit sur son blog : « L’idée que Max, Ted et moi voulions garder [le complément de prix] pour nous seuls est totalement fausse ». Il explique avoir toujours partagé ses bénéfices avec l’équipe, y compris lors de la vente du studio à Krafton. Sans surprise, les fans ont pris position et appellent désormais au boycott du jeu, un mouvement largement visible sur le subreddit de Subnautica.

