Vous aimez les calendriers de l’avent ? Alors, vous allez adorer cette collection de 24 cases spéciales films de Noël, à découvrir chaque jour sur le site de Numerama. En ce 20 décembre, on vous propose de crier Yipee Ki-Yay ! en coeur avec Piège de Cristal, sur Disney+.

Vous sentez ce bon parfum de vin chaud, mêlé à celui des gaufres, lorsque vous posez un pied en dehors de chez vous ? C’est celui de Noël, qui approche à grands pas, emportant au passage un colis composé de sapins, de cadeaux, de guirlandes colorées et de chansons entêtantes.

Pour patienter jusqu’à cette fameuse date fatidique du 25 décembre, Numerama vous propose donc d’ouvrir chaque jour une nouvelle case de notre calendrier de l’avent, spécial films de Noël. Évidemment, nous avons dû faire des choix parmi l’immensité des sélections dédiées, disponibles sur les plateformes de streaming. Mais, promis, ce guide a été composé avec autant d’amour que la plus belle des bûches.

Et si vous préférez les séries, pas de panique : un second calendrier de l’avent vous attend également au pied du sapin, ainsi qu’une sélection dédiée des meilleures séries de Noël à voir sur Netflix.

20 décembre : Piège de Cristal sur Disney+

Quoi de mieux qu’un classique absolu pour glisser tranquillement vers la magie des fêtes de fin d’année ? Plus de 35 ans après sa sortie, le meilleur film d’action de Noël n’a ainsi pas pris une ride. Et si Piège de Cristal, ou Die Hard en VO, a inauguré une saga plus ou moins réussie dans son ensemble, il reste un monument de l’histoire du cinéma, dont les bastons et les punchlines constituent toujours un pur délice.

Pour celles et ceux du fond qui n’ont rien suivi, on vous rappelle qu’on y découvre John McClane, flic new-yorkais à tendance badass et débardeur blanc, alors qu’il doit gérer une prise d’otages, la veille de Noël. Bruce Willis (Pulp Fiction) fait ainsi face à Alan Rickman (Harry Potter), dans cet incontournable au bon parfum de nostalgie.

Durée : 2 h 12

2 h 12 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : crier Yipee Ki-Yay ! depuis votre salon et porter votre plus beau débardeur blanc

19 décembre : Un conte de Noël, ou presque, sur Disney+

En 2022, le réalisateur Guillermo del Toro (La Forme de l’Eau) s’amusait à revisiter le conte Pinocchio dans une version en stop-motion, à la fois terrifiante pour les enfants et troublante pour les adultes. Deux ans plus tard, trois autres grands noms du cinéma et des séries s’associent pour une nouvelle histoire en stop-motion, sous forme de court-métrage cette fois. Alfonso Cuarón (Gravity), David Lowery (Skeleton Crew) et Jack Thorne (His Dark Materials) ont ainsi imaginé Un conte de Noël, ou presque, pour Disney+.

On y suit Moon, un jeune hibou curieux qui se retrouve coincé dans un sapin, en route pour New York. Dans sa quête pour retrouver sa famille, il se lie d’amitié avec Luna, une jeune fille aussi perdue que lui. Si le récit est adorable, les graphismes très singuliers, à base de bois et de carton, pourraient être rédhibitoire pour certains, voire effrayer les plus petits. À réserver aux fans de Noël et aux aventuriers en herbe qui n’ont peur de rien.

Durée : 25 minutes

25 minutes Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : voler jusqu’au sommet du plus haut sapin de New York

18 décembre : Les Filles du Docteur March sur Netflix

Préparez votre meilleur chocolat chaud, sortez votre plaid le plus confortable et allumez vos plus belles guirlandes : voici probablement le film le plus cosy de ce calendrier de l’avent. Les Filles du Docteur March est ainsi une adaptation joyeuse du fameux roman de Louisa May Alcott, dirigée par la réalisatrice la plus inspirante de la décennie : Greta Gerwig (Barbie). On y retrouve quatre sœurs américaines aux tempéraments bien différents, à savoir Jo, Beth, Amy et Meg.

Et pour leur donner vie, ainsi qu’à la constellation de personnages qui les entourent, la cinéaste s’est alliée à un casting absolument exceptionnel, de Saoirse Ronan (The Grand Budapest Hotel) à Florence Pugh (Black Widow) en passant par Emma Watson (Harry Potter), Laura Dern (Twin Peaks), Meryl Streep (Big Little Lies) ou Timothée Chalamet (Dune). Un film en costumes féministe et réconfortant, à regarder en profitant de la douce lueur d’un feu de cheminée.

Durée : 2 h 15

2 h 15 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄

🎄🎄🎄 Parfait pour : tomber sous le charme de Saoirse Ronan et de Timothée Chalamet en même temps

17 décembre : The Holiday sur Netflix et Max

Avant de devenir un pirate de l’espace dans Skeleton Crew, la dernière série Star Wars en cours de diffusion, chaque mercredi, sur Disney+, Jude Law était surtout un bourreau des cœurs, habitué des comédies romantiques. En 2006, il brillait ainsi dans un classique du genre en particulier : The Holiday. On y découvrait Amanda et Iris, deux jeunes femmes que tout oppose, qui décident d’échanger leurs maisons, le temps de quelques jours. Au passage, elles trouveront évidemment le chemin de l’amour.

Menée par Jude Law, Kate Winslet (Titanic), Cameron Diaz (The Mask) et Jack Black (Jumanji : Bienvenue dans la jungle), cette comédie romantique tutoie les sommets du kitsch, mais s’en sort de justesse grâce au talent d’improvisation de ses interprètes. Il faut dire que les rôles ont été écrits spécialement sur-mesure pour ce quatuor légendaire, à l’alchimie toujours aussi adorable, plus de vingt ans plus tard.

Durée : 2 h 11

2 h 11 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : les cœurs d’artichaut et les fans du sourire de Jude Law

16 décembre : Le Monde de Narnia : Le Lion, la Sorcière Blanche et l’Armoire Magique sur Disney+

Qui n’a jamais rêvé de découvrir un univers tout entier, simplement en poussant la porte de sa vieille penderie en bois ? Peter, Susan, Edmund et Lycy Pevensie ont ainsi débarqué, tranquillement, à Narnia. Le problème, c’est que le royaume est gouverné par une reine glaciale (la formidable Tilda Swinton), au détriment du sauveur de l’humanité, à savoir le lion Aslan. Les quatre frères et sœurs vont alors devoir s’allier pour sauver ce monde fantastique.

Des plaines enneigées, des batailles épiques, des trahisons, en veux-tu, en voilà, une musique envoûtante, une méchante charismatique… Le premier volet du Monde de Narnia possède absolument tous les ingrédients d’un bon film de fantasy, saupoudré d’un combat final absolument jouissif. Et le Père Noël distribue des cadeaux dans le film, donc ça compte.

Durée : 2 h 20

2 h 20 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : retomber en enfance et manger des loukoums par procuration

15 décembre : Casse-Noisette et les Quatre Royaumes sur Disney+

À Londres, la jeune Clara tente de surmonter sa tristesse, suite au décès de sa mère. La veille de Noël, elle reçoit un cadeau de sa part : une petite boîte en forme d’œuf, dont il manque la clé. Lors d’une fête organisée par son parrain, un inventeur de génie, elle entame alors un voyage inattendu dans un royaume magique dont elle ignorait l’existence. Et surprise : elle en est la princesse…

Sans révolutionner le genre (loin de là), Casse-Noisette et les Quatre Royaumes peut tout de même se vanter d’avoir rassemblé un casting quatre étoiles, constitué de Keira Knightley (Pirates des Caraïbes), Morgan Freeman (Les Évadés) ou Matthew Macfayden (Succession). Si le scénario ne vous surprendra pas vraiment, nous vous conseillons tout de même de ne pas rater cette merveilleuse épopée dans des décors d’une grande beauté, accompagnée des célèbres musiques de Tchaïkovski.

Durée : 1 h 40

1 h 40 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : voir Keira Knightley manger ses cheveux barbe à papa (oui, oui)

14 décembre : Santa & Cie sur Netflix

Vous avez besoin d’un film familial pour illuminer votre week-end, en attendant Noël ? Alors Santa & Cie sera parfait pour émerveiller les enfants, sans ennuyer les parents. On y découvre Alain Chabat (Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre), excellent en Père Noël dépassé par les événements, alors qu’il fait face à un sérieux problème. À l’approche du 25 décembre, les 92 000 lutins à son service sont ainsi victimes d’une immense épidémie, qui les empêche de travailler. Pour sauver la magie de Noël, le roi des fêtes de fin d’année va alors devoir rejoindre la Terre, avec ses rennes, pour trouver un remède au plus vite.

Avec Santa & Cie, Alain Chabat signe un excellent film à voir en famille, carburant à l’humour absurde totalement génial. Et pour incarner ces punchlines savoureuses, l’acteur et réalisateur a même réuni un casting féérique. Pio Marmaï (En thérapie), Golshifteh Farahani (Pirates des Caraïbes), ainsi que le duo du Palmashow, Grégoire Ludig et David Marsais (Les Vedettes), s’en donnent ainsi à coeur joie dans cette comédie française, devenue un classique du genre.

Durée : 1 h 32

1 h 32 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : les lutins de Noël en herbe et les fans d’Alain Chabat

13 décembre : Carry-On sur Netflix

Depuis Piège de Cristal et le débardeur blanc de Bruce Willis, les criminels adorent décidément mettre au point des plans machiavéliques à la veille de Noël. Carry-On s’inscrit dans cet héritage, en propulsant Taron Edgerton (Kingsman, Rocketman), simple agent de sécurité aérienne, face à un choix cornélien. Avant qu’il ne soit trop tard, il doit donc décider entre le prix d’une vie et le passage d’un colis dangereux pour le compte d’un mystérieux passager, incarné par Jason Bateman (Ozark).

Au menu : action, baston, avion bloqué, suspense, ambiance de Noël, chantage par oreillette, jeu du chat et de la souris et duel mythique, le tout dans un cocktail explosif, qui rappelle les meilleurs films d’action des années 1990. Que demander de plus à ce thriller diablement efficace ?

Durée : 1 h 59

1 h 59 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : les nostalgiques de Die Hard et celles et ceux qui ont peur de l’avion

12 décembre : Coup de foudre chez le Père Noël sur TF1+

Coup de foudre chez le Père Noël est un peu le « film de Noël » par excellence, tant il colle à l’image d’Épinal que l’on se fait du genre, avec ses qualités (qui font fondre nos cœurs) et ses défauts (qu’on aime tant ne pas remarquer). Deux journalistes sont coincés dans un petit village, celui de Santa Claus, bloqués par une tempête de neige. Et ils doivent absolument trouver un sujet à écrire, d’autant qu’ils sont en concurrence : un seul article sur les deux sera publié. Et si la magie de Noël les aidait à résoudre cette situation ? Point bonus : c’est avec Bethany Joy Lenz (Les Frères Scott).

Durée : 1 h 29

1 h 29 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : un pur film de Noël de l’après-midi, à l’ancienne

11 décembre : Jingle Jangle : Un Noël enchanté sur Netflix

Les comédies musicales riment, en général, parfaitement avec les fêtes de Noël. Naturellement réconfortant et joyeux, ce genre cinématographique illumine ainsi nos vies à grands renforts de chansons entêtantes. Jingle Jangle : Un Noël enchanté entre parfaitement dans cette catégorie. On y rencontre un grand inventeur de génie, qui manque cruellement de confiance en lui. Mais lorsque sa petite-fille s’apprête à lui rendre visite à l’occasion du fameux 25 décembre, il retrouve l’inspiration et donne vie à une création magique : Buddy.

Comme beaucoup de contes initiatiques, Jingle Jangle nous invite à croire en nous, en nos rêves et surtout à la fameuse magie de Noël. Cerise sur le gâteau : les chansons de cette comédie musicale colorée, qui nous rappelle tendrement notre enfance, ont été co-écrites par le chanteur américain John Legend.

Durée : 2 h 02

2 h 02 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : les inventeurs en herbe et les fans de joyeuses comédies musicales

10 décembre : À Couteaux Tirés sur Prime Video

Vous aimez résoudre des puzzles ou des mystères à la manière des romans d’Agatha Christie, au coin du feu ? Alors, vous devriez adorer À Couteaux Tirés, centré autour de l’auteur de polar Harlan Thrombey. Alors qu’il est retrouvé mort, le détective Benoit Blanc est chargé d’élucider l’affaire et réunit donc la famille de cet écrivain de renom.

De fausses pistes en mensonges, ce film d’enquête aux twists malins nous embarque dans une narration façon Cluedo absolument jouissive. Réalisé par Rian Johnson (Star Wars VIII), À Couteaux Tirés déballe surtout un parterre de stars impressionnant : Daniel Craig (James Bond), Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All At Once), Chris Evans (Avengers), Lakeith Stanfield (Atlanta), Ana de Armas (Blade Runner 2049)… Bref, vous devriez passer un bon moment devant ce casse-tête à l’ambiance hivernale. Et sachez que sa suite, Glass Onion, est également disponible sur Netflix.

Durée : 2 h 10

2 h 10 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄

🎄🎄🎄 Parfait pour : les fans de Cluedo, mais aussi celles et ceux qui redoutent déjà leurs repas de Noël en famille

9 décembre : Que souffle la romance sur Netflix

Il aura fallu attendre 2021 pour savourer la toute première comédie romantique gay, imaginée pour Netflix : Que souffle la romance. On y rencontre Peter et Nick, les meilleurs amis du monde depuis presque dix ans. Mais alors que Peter s’apprête à passer Noël avec sa famille et à subir les remarques sur son célibat, il décide d’embarquer Nick avec lui. L’amour pourrait alors frapper à leur porte…

Oui, le scénario est vu et revu. D’ailleurs, en lisant ces lignes, vous avez déjà très probablement deviné la fin du film. Mais Que souffle la romance se révèle être une petite pépite remplie de mignonnerie, dont seul Noël a le secret. Philemon Chambers et Michael Urie (Shrinking) forment ainsi un couple adorable, tandis que Jennifer Coolidge (The White Lotus) consolide son statut d’icône gay, dans cette comédie romantique à savourer sous un plaid : effet garanti.

Durée : 1 h 39

1 h 39 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : profiter du talent comique de Michael Urie et de l’excentricité légendaire de Jennifer Coolidge

8 décembre : Spirited, l’esprit de Noël sur Apple TV+ et Canal+

Si vous êtes un habitué des films de Noël, vous commencez à bien connaître la chanson : le méchant Scrooge est hanté par les fantômes du passé, présent et futur, jusqu’à devenir une meilleure personne. Ça, c’est la version du conte de Charles Dickens, maintes et maintes fois adapté à l’écran. Mais en 2022, Spirited a donné un bon coup dans la fourmilière de ce classique avec l’histoire de Clint Briggs, l’âme irrécupérable à sauver. Ce dernier va alors renverser la situation pour donner une bonne leçon au fantôme du Noël présent…

Comédie musicale réjouissante et colorée, Spirited a l’avantage de mettre en scène Will Ferrell (Saturday Night Live) et Ryan Reynolds (Deadpool) dans les rôles principaux. Les deux comédiens semblent s’éclater dans cette parodie hilarante des films de Noël, qui enchantera forcément votre journée, le temps de quelques heures.

Durée : 2 h 07

2 h 07 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : les fans de Deadpool et les mélomanes en manque de nouvelles chansons de Noël

7 décembre : Le Nonsense Christmas de Sabrina Carpenter sur Netflix

En décembre 2020, la diva Mariah Carey dévoilait son Magical Christmas Special, sur Apple TV+, pour illuminer notre confinement de fin d’année. Trois ans plus tard, c’est l’actrice Hannah Waddingham (Ted Lasso) qui nous proposait son propre spectacle de Noël, toujours sur Apple TV+. Cette année, une autre star de la pop fait son show, cette fois sur Netflix : Sabrina Carpenter. Avec son Nonsense Christmas, du nom de l’une de ses chansons phares, cette icône incontournable de 2024 nous offre des duos inédits aux côtés d’artistes géniaux comme Chappell Roan ou Shania Twain.

Un show musical entraînant, dans lequel Sabrina Carpenter interprète évidemment des morceaux de son EP de Noël, fruitcake, entrecoupés de séquences scriptées, peuplées de guests. Au programme ? Quinta Brunson (Abbott Elementary), Sean Astin (Stranger Things) ou encore… le Père Noël, of course.

Durée : 50 minutes

50 minutes Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : chanter à tue-tête dans son salon, à défaut de voir Sabrina Carpenter en vrai

6 décembre : Ce Noël-là sur Netflix

Transformer Love Actually en film d’animation familial à hauteur d’enfants, ça vous dit ? C’est exactement ce que vous propose la dernière création du même réalisateur : Ce Noël-là. Imaginé par Richard Curtis, le roi des comédies romantiques anglaises cultes, ce dessin-animé croise à nouveau les destins dans une petite ville tranquille, à la veille de Noël.

Du jeune garçon solitaire aux jumelles complètement différentes en passant par le vieux gardien du phare, on suit ainsi les histoires de plusieurs personnages, liés par la magie des fêtes de fin d’année et par le passage imminent du Père Noël. Sans atteindre les sommets de Love Actually (d’ailleurs parodié dans le film), Ce Noël-là constitue tout de même un adorable divertissement, à découvrir en famille, juste à temps pour le premier week-end de décembre.

Durée : 1 h 31

1 h 31 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : les nostalgiques de Love Actually et les fans d’igloos (et de dindes)

5 décembre : Anna and the Apocalypse sur Prime Video

Vous pensez que les films de Noël se ressemblent tous, entre romances dégoulinantes de guimauve et leçons de vie touchantes ? Et bien, Anna and the Apocalypse vous prouvera le contraire. Cette comédie musicale anglaise prend ainsi le contre-pied des narrations mielleuses habituelles pour mieux les parodier à grands renforts de… zombies. On y suit Anna, une adolescente ordinaire, qui va devoir survivre à une horde de morts-vivants, la veille de Noël.

C’est drôle, c’est barré, c’est entraînant, bref : cette pépite anglaise a tout pour plaire, en nous donnant envie de danser sur des tables de cantine, entre deux assauts de zombies. Une comédie décalée aux effusions d’hémoglobine plus rouges que le bonnet du Père Noël, à voir en VO, évidemment.

Durée : 1 h 38

1 h 38 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : les nostalgiques de Glee et les fans de zombies

4 décembre : La Sœur des Neiges sur Netflix

Les fêtes de fin d’année sont toujours l’occasion de découvrir un nouveau conte de Noël réconfortant, à regarder en famille. En 2024, Netflix vous propose donc La Sœur des Neiges, un récit fantastique norvégien. On y rencontre Julian, un garçon de 11 ans qui traverse un deuil difficile, à la veille du 25 décembre. Mais alors que sa vie a basculé et que la tristesse l’envahit, il tombe nez à nez avec Hedwig, une petite fille joyeuse qui adore Noël, et dont la maison semble bien étrange…

Préparez les mouchoirs : La Sœur des Neiges fait partie de ces films émouvants, à découvrir au coin du feu. Certes, l’intrigue est fortement prévisible. Mais ses thématiques profondes, autour de la perte d’un être cher, vous toucheront forcément en plein cœur, tout en vous plongeant dans une atmosphère féérique. Une petite douceur, idéale pour changer des comédies romantiques, et pour accompagner votre meilleure tasse de boisson chaude.

Durée : 1 h 36

1 h 36 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : les ronchons qui ont perdu foi en la magie de Noël ou qui détestent les films romantiques

3 décembre : The Merry Gentlemen sur Netflix

Qui a dit qu’une comédie romantique de Noël devait forcément être qualitative pour être fun ? The Merry Gentlemen, sur Netflix, nous prouve ainsi qu’un spectacle de strip-teaseurs peut rattraper n’importe quelle histoire d’amour ratée. Alors, préparez-vous à vous détendre devant l’histoire sans prise de tête d’Ashley, star de Broadway qui se retrouve soudainement sans emploi. Lorsqu’elle rentre dans sa ville natale pour les fêtes, et qu’elle découvre que ses parents pourraient perdre leur fameux bar, le Rythm Room, elle prend alors une décision radicale.

Avec l’aide de trois jeunes hommes du coin, elle met ainsi en place un spectacle de Noël façon Magic Mike pour sauver ce lieu si cher à son cœur. Évidemment, elle découvrira l’amour au passage avec le beau Luke, incarné par Chad Michael Murray (Les Frères Scott, Gilmore Girls). Si son alchimie avec Britt Robertson (Girlboss) tombe clairement à plat, il reste toujours ses abdos huilés et ses chorégraphies appliquées pour vous consoler.

Durée : 1 h 26

1 h 26 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : faire grimper la température dans votre salon à moindre coût

2 décembre : Our Little Secret sur Netflix

Ah, la joie des fêtes de fin d’année et de retrouver enfin ses proches… Mais lorsqu’il s’agit de rencontrer la belle-famille, ce doux cocon réconfortant peut rapidement se transformer en cauchemar. C’est précisément ce qui arrive à Avery, alors qu’elle s’apprête à fêter Noël auprès de Cam, son nouveau petit ami. Une fois sur place, elle doit faire face à deux gros problèmes : non seulement sa belle-famille ne l’apprécie clairement pas, mais en plus, elle doit composer avec son ex, Logan, qui est désormais en couple avec la sœur de Cam…

Chaque année, l’actrice Lindsay Lohan (Lolita malgré moi) nous révèle sa traditionnelle nouvelle comédie romantique, sur Netflix. Pour le cru 2024, nous avons donc droit à Our Little Secret. Malheureusement, si le pitch était plutôt alléchant sur le papier, les punchlines comiques manquent cruellement à l’appel pour faire passer la durée de ce film de Noël facilement oubliable. Il reste tout de même parfait pour débrancher votre cerveau le temps de quelques heures, en ce début de semaine hivernale.

Durée : 1 h 41

1 h 41 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄🎄 Parfait pour : les cœurs d’artichaut et les fans de Kool and the Gang

1ᵉʳ décembre : Ellian et le sortilège sur Netflix

C’est un fait : la magie est indissociable de la période de Noël, tant les fêtes de fin d’année nous mettent toujours des étoiles dans les yeux. Pour commencer à plonger dans cette ambiance merveilleuse, nous vous conseillons donc de donner une chance à Ellian et le sortilège, imaginé par la co-réalisatrice de Shrek, Vicky Jenson.

On y rencontre donc Ellian, princesse du royaume de Lumbria, qui fait face à un sérieux problème : ses parents viennent d’être transformés en monstres. Pour briser le sort et sauver les siens, elle va alors se lancer dans une quête périlleuse. Situé entre Rebelle et Dragons, Ellian et le sortilège ne révolutionne rien, mais sera tout de même une excellente introduction tout en douceur à la période de Noël, à voir absolument en famille.

Durée : 1 h 46

1 h 46 Esprit de Noël : 🎄🎄🎄

🎄🎄🎄 Parfait pour : les aventurières en herbe et les fans de comédies musicales

La suite de notre calendrier est à découvrir demain dans cet article : un film par jour jusqu’au 24 décembre.

