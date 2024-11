Lecture Zen Résumer l'article

La feuille de route pour World of Warcraft en 2025 est dévoilée. Deux grands patchs pour l’extension The War Within, la présentation de la prochaine (Midnight) et beaucoup d’autres choses sont au menu.

L’avenir de World of Warcraft est tout tracé. À long terme, d’abord, avec des plans pour les sept prochaines extensions de WoW qui arriveront après The War Within — l’extension actuelle. Et à court terme ensuite, avec une feuille de route plus immédiate. Blizzard a donné un aperçu de ce qui est prévu dans le MMORPG jusqu’à fin 2025.

Ce que Blizzard prévoit pour WoW The War Within

Décembre 2024 : l’île aux Sirènes et Plunderstorm

La mise à jour 11.0.7 arrivera le 18 décembre 2024. Elle proposera une nouvelle zone à explorer : l’île aux Sirènes. Diverses activités et quêtes seront proposées. Il sera notamment possible de récupérer un anneau, baptisé le Diadème de Cyrcé. Ses statistiques pourront être renforcées par le renforcement d’objet et par l’ajout de gemmes.

Il y aura également l’ultime quête pour Dalaran et le Kirin Tor — la ville qui est tenue par l’ordre des magiciens occupait une place importante au début de l’extension The War Within. Des mises à jour pour les activités de fin d’année sont par ailleurs prévues pour rafraîchir l’évènement saisonnier du Voile d’hiver, avec quelques nouveautés.

Un aperçu de l’île aux Sirènes. // Source : Blizzard

L’évènement temporaire Plunderstorm fera son retour. Il s’agit d’une sorte de battle royale où il faut survivre le plus longtemps possible. Dès que l’on est tué, on quitte la partie. C’est une mécanique que l’on retrouve dans le jeu PUBG, par exemple. Plusieurs compartiments du mode de jeu ont été revus : récompenses, sorts, interface, progression, etc.

Par ailleurs, de nouvelles voies temporelles turbulentes liées aux donjons des marcheurs du temps sont attendues.

Hiver 2024-printemps 2025 : Terremine

Le patch 11.1 sera la première grande mise à jour de l’extension The War Within. Baptisée Terremine (Undermine), elle sera centrée sur la capitale des gobelins. Cette zone est le théâtre d’un conflit entre les grands cartels habituels (Gentepression, Flots noirs, Baille-Fonds, KapitalRisk) et il sera possible de monter sa réputation auprès d’eux.

Outre des activités et des quêtes associées à Terremine, Blizzard prévoit un nouveau raid (La libération de Terremine) avec huit boss et un nouveau donjon (Opération Vannes ouvertes). Il y aura également deux nouveaux gouffres et des variations pour les gouffres déjà existants. Plusieurs autres évolutions autour des gouffres sont annoncées.

Un aperçu de Terremine. // Source : Blizzard

Concernant Terremine, un véhicule personnalisable (terrestre) pourra être utilisé dans la ville. Il s’agira d’une monture dynamique, dans le sens où le style et les caractéristiques de conduite pourront être modifiés : adhérence, glissade, accélération, vitesse. Une variété d’options sera proposée, mais privilégier un style se fera au détriment d’un autre.

Une révision de l’interface du bataillon est aussi prévue, notamment en ce qui concerne les collections d’items.

Printemps-été 2025 : patchs intermédiaires et visions horrifiques de retour

Pour le premier semestre 2025, deux patchs intermédiaires (11.1.5 et 11.1.7) prévoient une mise à jour de l’évènement saisonnier consacré à la semaine des enfants, un nouveau contenu encore relativement obscur (« Nightfall », soit tombée de la nuit en français), mais qui pourrait préfigurer l’extension suivante, Midnight (Minuit).

Il convient de noter la présence du retour des visions horrifiques, dans une version revisitée.

Le planning général pour l’année prochaine. // Source : Blizzard

Il s’agissait d’un mode de jeu lié à l’extension Battle for Azeroth, arrivé début 2020. À l’époque, ces visions étaient liées à un être très ancien et très malfaisant, N’Zoth. Dans ce mode, il fallait accomplir une aventure avant de perdre sa santé mentale (comme dans la vraie vie, en somme). On pouvait utiliser une cape spéciale pour résister à la folie.

Ces deux patchs introduiront enfin des avancées sur l’histoire principale, de nouvelles quêtes, et de nouvelles voies temporelles turbulentes liées aux donjons des marcheurs du temps. D’autres contenus et des mises à jour du système sont par ailleurs promis. Les détails seront donnés plus tard.

Été 2025 : deuxième grand patch de The War Within, et présentation de Midnight

À l’été 2025 viendra le deuxième grand patch de l’extension actuelle (11.2). Pour l’heure, Blizzard n’a pas encore trop détaillé le programme, mais on en sait les grandes lignes : nouveau raid, nouvelle zone, nouveau donjon et nouveaux évènements mondiaux. il est aussi prévu de nouveaux défis en monde ouvert, c’est-à-dire hors des instances.

La période sera aussi utilisée pour mettre à jour les mécaniques autour des bataillons et rafraichir l’évènement saisonnier de la fête des brasseurs. Le studio entend aussi actualiser les récompenses de saison.

L’annonce de Midnight, fin 2023. // Source : Capture d’écran

L’été sera enfin le moment où Blizzard présentera sa nouvelle extension pour WoW : Midnight. On sait déjà que le housing en fera partie. Fin 2023, Blizzard a précisé que l’extension serait centrée sur les Elfes, avec un retour à Quel’Thalas, et une invasion du Vide sur Azeroth, avec d’aspirer le Puits de soleil. Ce sera le deuxième chapitre d’une trilogie narrative.

Automne 2025 : des patchs intermédiaires

À ce stade, Blizzard n’a pas vraiment développé ses plans. Il y aura en tout cas deux patchs intermédiaires, 11.2.5 et 11.2.7. Quêtes, histoire, contenu, mise à jour système et aussi 21e anniversaire sont au programme. Depuis le mois d’octobre, WoW fête en effet ses 20 ans avec un évènement inédit et de grande ampleur pour marquer le coup.

