Blizzard lance une opération caritative pour soutenir la recherche médicale contre une maladie dégénérative. Cela survient au moment où Netflix a consacré un documentaire sur un joueur qui a souffert de cette affliction, et qui en est mort en 2014.

Avez-vous déjà remarqué une stèle particulière en vous rendant dans la forêt d’Elwynn, l’une des premières zones de World of Warcraft ? Située non loin du village de Comté-de-l’or, elle tranche les pierres tombales que l’on croise en jeu. Surtout, elle porte une étrange inscription : « Deuil profond, regrets éternels ».

Ibelin, joueur regretté de World of Warcraft, au cœur d’un documentaire Netflix

Derrière ce monument funéraire, situé sur une petite île en plein milieu d’un lac, il y a une histoire touchante : celle de Mats Steen, un homme décédé le 18 novembre 2014 à cause de la myopathie de Duchenne, une maladie qui provoque une dégénérescence musculaire et, donc, du muscle cardiaque. Mats Steen avait 25 ans.

Cette histoire vous est peut-être familière, et pour cause : Netflix en a fait un documentaire, dont la sortie a eu lieu courant octobre. Disponible depuis le 25 octobre en streaming, elle revient sur la double vie surprenante de Mats. Car s’il était pour ses proches un jeune homme malade, il était cependant un sacré aventurier dans WoW, et cela pendant dix ans.

La tombe d’Ibelin dans World of Warcraft. // Source : Capture d’écran

Intitulé Ibelin, la vie remarquable d’un gamer, le documentaire s’est focalisé notamment sur la surprise de l’entourage du jeune homme quand son autre vie, virtuelle, a été découverte. En effet, quand la famille a annoncé la mort de Mats, elle s’est aperçue de l’impact qu’il avait eu dans le MMORPG — cela, grâce à des membres de sa guilde qui ont tout révélé.

Une histoire qui est donc aussi remontée jusqu’aux oreilles de Blizzard — en témoigne la tombe ajoutée en jeu. Le studio américain a également saisi la sortie du documentaire pour lancer une opération parallèle, afin de collecter des fonds au profit de la recherche contre la myopathie de Duchenne. Les joueurs et les joueuses sont invités à contribuer.

Le documentaire sur Ibelin. // Source : Capture d’écran

Blizzard propose une mascotte à l’achat pour financer la recherche contre la maladie

Depuis le 25 octobre 2024, Blizzard propose au public d’acheter un petit pack contenant une mascotte pour 20 euros. Jusqu’au 7 janvier 2025, 100 % des sommes récoltées iront à CureDuchenne, une organisation à but non lucratif spécialisée dans la lutte contre la maladie et dans le soutien aux personnes affectées — estimées à 300 000 dans le monde.

Le pack inclut une mascotte pour World of Warcraft (c’est-à-dire à un petit animal qui suit votre personnage partout, en l’occurrence il s’agit d’un petit renard), et son équivalent pour WoW Classic. Le renardeau, qui porte une petite casquette, peut aussi être affiché dans un sac à dos de transport, via un habillage à ajouter à son personnage.

La mascotte, baptisée Reven, s’inscrit dans le sillage d’autres opérations de ce type que mène Blizzard. Précédemment, le studio avait mis en vente une petite chèvre lors de l’épidémie du virus Ebola, en 2015. Il avait également ce fennec proposé à l’achat après le passage de plusieurs ouragans. Cela a permis de récolter près de 2 millions de dollars à chaque fois.

Il est à noter que la mascotte Reven devrait rester disponible à l’achat après le 7 janvier 2025, mais les ventes suivantes tomberont dans les caisses de Blizzard et n’iront plus à CureDuchenne. Les deux mascottes précédemment citées, Argie et Fennombre, sont toujours en vente sur Blizzard en 2024, les mentions de l’opération caritative ayant été retirées.

La tentative de mobilisation communautaire s’inscrit alors que WoW fête ses vingt ans d’âge — la collecte de fonds s’arrêtera quand les festivités dans le MMORPG prendront fin. Cela laisse aux joueurs et aux joueuses près de deux mois et demi pour faire un geste, en mêlant l’utile à l’agréable.

