Chaque année, la Terre est célébrée le 22 avril et des manifestations ont lieu un peu partout dans le monde. Les films et séries peuvent également participer à une prise de conscience globale. C’est le cas de Wall-E, sur Disney+, de Jane, sur Apple TV+, et d’Okja, sur Netflix.

Célébrée depuis 1970, la Journée de la Terre prend davantage de sens, année après année, à mesure que la crise climatique se fait de plus en plus intense. Pour alimenter vos convictions écologiques, de nombreux films et séries sont disponibles sur les plateformes de SVOD. En ce samedi 22 avril 2023, nous vous proposons donc de sauver la Terre en compagnie de Wall-E sur Disney+, de préserver des espèces en danger avec Jane sur Apple TV+ ou de réfléchir au capitalisme avec Okja sur Netflix.

Si vous souhaitez participer plus activement avec des actions concrètes en cette Journée de la Terre 2023, vous pouvez trouver ici une carte rassemblant les activités prévues près de chez vous (marches, ateliers…).

Okja // Source : Netflix

Wall-E sur Disney+, un seul robot (trop mignon) pour tous nous sauver

Dans le futur, l’humanité a déserté la Terre, devenue inhabitable à cause de nos modes de vie dévastateurs. La planète est désormais uniquement peuplée par un tout petit robot, Wall-E. Sa mission est simple : nettoyer les déchets laissés par les humains. La vie de ce petit androïde, remplie de mignonnerie et d’intelligence, est bientôt bouleversée par l’arrivée d’Eve, une robot venue récupérer une mystérieuse plante. Mais Wall-E tombe rapidement sous le charme de son acolyte, et cet amour infini va les emmener jusqu’aux confins de l’espace…

On ne pouvait pas faire une sélection spéciale Journée de la Terre sans y intégrer le dessin-animé le plus adorable et le plus avant-gardiste sur le sujet. Sorti en 2008, Wall-E a montré, à nouveau, le savoir-faire indéniable de Pixar pour offrir matière à réfléchir tout en proposant une aventure amusante pour les plus petits. Presque entièrement muet, le film reste un tour de force inégalé d’animation et d’éducation écologique. Wall-E est tout simplement le long-métrage idéal pour montrer à quel point la Terre est précieuse et les conséquences désastreuses qui nous pendent au nez si nous ne réagissons pas rapidement aux cris d’alarme du GIEC. Et puis, au passage, la création de Pixar propose une romance drôle et attendrissante pour nos petits cœurs d’artichauts. Que demander de plus ?

À voir si vous avez aimé : Avalonia, l’étrange voyage ; Là-haut ; Les Nouveaux Héros ; Le Lorax

Avalonia, l’étrange voyage ; Là-haut ; Les Nouveaux Héros ; Le Lorax À voir si vous cherchez : animation ; science-fiction ; écologie ; robots ; à voir en famille ; histoire d’amour ; espace ; futur ; humour ; feel-good ; pas de violence ; rencontrer le robot le plus mignon de l’univers (avec Baymax) ; tomber amoureux dans l’espace ; avoir envie d’adopter Wall-E

Jane sur Apple TV+, la série écolo pour mobiliser les enfants

Ours polaire, requins, rhinocéros, caribous… Jane Garcia, militante écolo en herbe, vit une vie remplie de ses animaux préférés… dans son imagination. Elle entraîne régulièrement David, son meilleur ami, et Greybeard, un chimpanzé, dans ses aventures fictives pour sauver les espèces du monde entier. Entre fiction et documentaire, la série Jane est une excellente initiation à l’écologie pour les enfants (et leurs parents).

Disponibles sur Apple TV+ (maintenant accessible depuis Canal+) depuis quelques jours, ces 10 épisodes nous emmènent à la découverte de plusieurs animaux, indispensables à nos écosystèmes. Chaque chapitre de 25 minutes, consacré à une espèce en particulier, offre une mini-aventure palpitante pour les enfants, avant de se conclure par l’intervention de véritables expertes du sujet. Inspirée par les travaux de la grande anthropologue et ethnologue Jane Goodall, Jane développe un propos instructif, tout en partageant des actions concrètes que l’on peut mener, face à la crise climatique. La série, vraiment destinée aux jeunes générations, est ainsi une bouffée d’air frais positive, misant plutôt sur l’espoir que sur un constat pessimiste façon Extrapolations, également sur Apple TV+. Et franchement, ça fait plutôt du bien.

À voir si vous avez aimé : Jane (le documentaire, disponible sur Disney+) ; Notre Planète ; C’est pas sorcier ; Le Bus Magique

Jane (le documentaire, disponible sur Disney+) ; Notre Planète ; C’est pas sorcier ; Le Bus Magique À voir si vous cherchez : série pour enfants ; écologie ; animaux ; effets spéciaux ; documentaire ; humour ; aventure ; découvertes scientifiques ; épisodes courts ; feel-good ; pas de violence ; avoir envie de sauver tous les animaux de la Terre ; encourager les scientifiques en herbe

Okja sur Netflix, la satire pour devenir végétarien

Deux ans avant le carton Parasite, le réalisateur coréen Bong Joon-ho avait déjà remué le monde du cinéma avec Okja, dont la sortie sur Netflix, en 2017, avait grandement fait polémique. Si vous souhaitez enfin tenir votre résolution de devenir végétarien, vous avez la solution avec ce film qui vous passera l’envie de manger de la viande pendant un petit moment. On y suit la belle amitié entre la jeune Mija, qui vit la belle vie auprès d’Okja, un énorme animal, dans les montagnes de Corée du Sud. Mais le problème, c’est qu’Okja appartient en réalité à une multinationale, bien décidée à en faire de la viande sous-vide en supermarché. Alors que la créature est capturée et transportée jusqu’à New York, Mija va traverser le monde pour la sauver.

À la fois fable écologique, satire du monde capitaliste et ode à l’amitié, Okja est un étrange mélange qui ne nous lâche pas pendant 2 heures. Il faut dire que le film bénéficie d’un casting cinq étoiles, avec la révélation Ahn Seo-hyeon, mais aussi des stars comme Tilda Swinton (Le Monde de Narnia), Paul Dano (The Batman), Steven Yeun (Acharnés) ou Jake Gyllenhaal (Spider-Man : Far From Home), dans un rôle complètement allumé. Mené par des personnages décalés, Okja se rapproche de l’esprit écologiste d’Hayao Miyazaki (Le Voyage de Chihiro), en plus radical. Et en cette Journée de la Terre, on ne voit rien de mieux à vous proposer pour faire face à la crise climatique.

À voir si vous avez aimé : Parasite ; Mon voisin Totoro ; Princesse Mononoké ; E.T. L’Extraterrestre ; Peter et Elliott le dragon

Parasite ; Mon voisin Totoro ; Princesse Mononoké ; E.T. L’Extraterrestre ; Peter et Elliott le dragon À voir si vous cherchez : satire ; anticipation ; aventure ; humour noir ; parodie ; insolite ; drame social ; décalé ; Jake Gyllenhaal avec une moustache affreuse ; tenir enfin votre résolution de réduire votre consommation de viande illico, presto

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.